Tore und Vorlagen wie aus dem Drehbuch

Beim 5:0-Erfolg der SG Schneifel gegen den FV Hunsrückhöhe brannte es wie hier immer wieder mal lichterloh im Hunsrücker Strafraum. – Foto: Hans Krämer

Vor Beginn des Spiels standen zunächst Verabschiedungen von Spielern und Trainern der SG Schneifel an. Neben Torwarttrainer Matthäus Wendler und Co-Trainer Artur Heck verlassen die beiden Mittelfeldakteure Simon Reetz und Philipp Bück die Sportgemeinschaft aus Auw, Ormont, Hallschlag, Stadtkyll, Esch und Feusdorf. Beide haben ihren Lebensmittelpunkt schon länger in Köln. Während Reetz seine Laufbahn bei der SpVg Frechen 20 in der Mittelrheinliga fortsetzt, ist Philipp Bück schon seit einigen Jahren verrückt nach American Football und will in dieser Sportart nun neue Erfahrungen sammeln.

Beide Teams gingen mit der Hypothek von zuletzt zwei Niederlagen ins Spiel und waren zunächst auf Torsicherung bedacht. Nach etwa zehn Minuten übernahmen die Gastgeber aber zunehmend die Spielkontrolle und erspielten sich mehrere hochkarätige Torchancen. Nach einem langen Ball von Davis Spruds und einer Kopfballverlängerung von Jan Pidde hatte Simon Reetz in der 13. Minute die erste Großchance, die aber zum Eckball geklärt wurde. Eine der zahlreichen Ecken führte in der 38. Minute zur überfälligen Führung der SG: Einen Kopfball von Davis Spruds wehrten die Hunsrücker noch auf der Torlinie ab, doch im Nachschuss traf Dans Spruds zum 1:0. Sekunden vor der Pause war Kapitän Alexander Zapp nach schöner Flanke von Philipp Bück zum 2:0 erfolgreich und erzielte das 100. Saisontor der SG.

Die Gäste aus Morbach und Momzelfeld hielten in der ersten Halbzeit kämpferisch gut dagegen, hatten allerdings nur eine gute Tormöglichkeit nach einem Rechtsschuss von Yusuf Kahyaoglu (20.). Mit dem Spiel schon, nicht aber mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit war Schneifel-Trainer Stephan Simon zufrieden: „Wir hatten eine gute Spielanlage, unser Spiel hat mir sehr gut gefallen. Wir haben nicht kopflos agiert, die Rückwärtsbewegungen haben gepasst.“

Nach der Pause klappte es auch besser mit der Chancenauswertung. Bereits in der 48. Minute erhöhte Jan Pidde nach sehenswerter Vorarbeit wiederum von Bück auf 3:0, und nur zehn Minuten später schnürte erneut Pidde den Doppelpack nach schöner Rechtsflanke von Pascal Krämer. Nach zwei Torvorlagen des scheidenden Bück passte es ins Drehbuch, dass auch Simon Reetz in seinem letzten Heimspiel für die SG Schneifel nach schönem Zuspiel des überragenden Pidde zum 5:0 erfolgreich war. Für Reetz war es der 61. Treffer im 134. und vorletzten Spiel für die SG Schneifel.

In der 73. Minute musste Morbachs Trainer Pascal Meschak Torhüter Johannes Kappel nach einer Rettungsaktion, als er im Gesicht getroffen wurde, wegen starkem Nasenbluten gegen Bohdan Romanovskyi auswechseln. Dieser konnte in der Schlussphase seinen Kasten sauber halten.

Simon Reetz, scheidender Spieler der SG Schneifel

Beiden scheidenden Spielern gönnte SG-Trainer Stephan Simon durch ihre Auswechslungen den Applaus der Zuschauer. „Ich bin glücklich darüber, dass wir das heute im Heimspiel so machen konnten. Das haben sich die beiden einfach verdient. Außerdem bin jetzt aber auch froh darüber, dass die Spielzeit nächste Woche endet, da es eine anstrengende und intensive Saison war, die für uns durchaus positiv gelaufen ist. Ich kann nichts anderes sagen, dass es ein wirklich tolles und erfolgreiches Jahr war und wir eine wirklich gute Truppe zusammenhaben“, meinte Simon. Mit drei Punkten Vorsprung auf die viertplatzierte zweite Mannschaft von Eintracht Trier gehen die Schneifeler ins Saisonfinale und hätten mit einem Remis bereits den angepeilten dritten Platz sicher.

Angesprochen auf eine Saisonabschlussfeier, verriet der Schneifeler Übungsleiter: „Es gibt ja noch ein paar Jungs, die noch den Ausstand geben müssen.“ Und dann steht noch ein besonderes Ereignis zum Feiern in zwei Wochen an, wenn Stephan Simon kirchlich heiratet. Sein Pendant Pascal Meschak war nach der Klatsche in Stadtkyll trotz Vereinbarung vor dem Spiel nach dem Abpfiff für keine Stellungnahme mehr zu erreichen.

SG Schneifel – FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥5:0 (2:0)

Schneifel: Scheuern - Zapp (60. Stolz), Davis Spruds, Dans Spruds, Zeimmes - Zunk, Krämer, Bück (66. Moitzheim), Reetz (72. Kerner), Görres (60. Babendererde) - Pidde

Hunsrückhöhe: Kappel (73. Romanowskyi) - Molitor Kjell (78. Berisha), Haubst, Schell, Ruster - Kappes (63. Henrik Molitor), Meeth (46. Lorenz), Böhnke, Schultheis, Kahyaoglu - Kaiser (90. Kaiser)

Schiedsrichter: Athanasios Fasoulas (Ahrbrück)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Dans Spruds (38.), 2:0 Alexander Zapp (45.), 3:0 Jan Pidde (48.), 4:0 Jan Pidde (58.), 5:0 Simon Reetz (59.)