Tore und Leidenschaft zum Auftakt des 53. Fürst-Georg-Pokals

– Foto: A.Bayer

Der Startschuss für den diesjährigen Fürst-Georg-Pokal ist am heutigen Freitag gefallen. Mit großem läuferischen Einsatz und den ersten deutlichen Ergebnissen in der Gruppenphase haben die siegreichen Mannschaften den Grundstein für das Wochenende gelegt, während die Zuschauer einen ersten Vorgeschmack auf packende Fußballtage bekommen haben.

Leutkirch jubelt im Eröffnungsspiel

Die erste Begegnung des Turniers in der Gruppe A lieferte den Zuschauern direkt eine umkämpfte Auseinandersetzung. Der FC Wuchzenhofen 06 musste sich dem FC Leutkirch am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste zeigten eine starke Frühform und gingen durch den Treffer von Michael Koch in der 19. Minute in Führung. Marvin Ringer baute den Vorsprung in der 36. Minute aus und sorgte schließlich in der 46. Minute mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung. Der unermüdliche Einsatz der Hausherren wurde lediglich noch durch den Anschlusstreffer von Lukas Weber in der 52. Minute belohnt. Mit drei Punkten und 3:1 Toren führt Leutkirch nun die Gruppe an, in der die SG Dietmans/Hauerz noch auf ihren ersten Einsatz wartet.

Deutliches Ausrufezeichen aus Arnach

Auch in der Gruppe B kochten die Emotionen auf dem Platz hoch, als der SV Arnach ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannte. Mit einem furiosen 5:1-Erfolg gegen die SGM Herlazhofen/Friesenhofen setzten sie ein unmissverständliches Zeichen an die Konkurrenz. Der SV Arnach thront nun mit drei Zählern an der Tabellenspitze der Gruppe. Die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen greift erst am morgigen Samstag in das Geschehen ein, während Herlazhofen/Friesenhofen nach dieser herben Auftaktniederlage bereits unter großem tabellarischen Druck steht.

Souveräner Auftritt von Tannheim/Aitrach

Die Gruppe C bildete den hochintensiven Abschluss des ersten Turniertages. Hier bewies die SGM Tannheim/Aitrach große Nervenstärke und besiegte die SGM Unterzeil/Seibranz mit einem klaren 3:0. Diese überzeugende und konzentrierte Leistung beschert der SGM Tannheim/Aitrach die ersten drei Punkte des Wettbewerbs. Die SGM Unterzeil/Seibranz bleibt punktlos, und der SV Aichstetten fiebert noch seinem ersten Auftritt in dieser Gruppe entgegen.

Ein vollgepackter Samstag wartet

Am morgigen Samstag, den 25. Juli 2026, geht das Fußballfest in die entscheidende Phase der Vorrunde. Den Auftakt macht in der Gruppe A um 11:00 Uhr das Duell zwischen der SG Dietmans/Hauerz und dem FC Wuchzenhofen 06. In der Gruppe B fordert die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen um 12:20 Uhr den SV Arnach heraus, bevor in der Gruppe C um 13:40 Uhr der SV Aichstetten gegen die SGM Tannheim/Aitrach antritt. Am Nachmittag trifft der FC Leutkirch um 15:00 Uhr auf die SG Dietmans/Hauerz. Um 16:20 Uhr stehen sich die SGM Herlazhofen/Friesenhofen und die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen gegenüber, ehe um 17:40 Uhr die SGM Unterzeil/Seibranz auf den SV Aichstetten trifft.

Spannung bis zum großen Finale

Die endgültigen Entscheidungen um den Turniersieg fallen am Sonntag, den 26. Juli 2026. Die besten Mannschaften treten um 11:00 Uhr und um 12:20 Uhr in den beiden nervenaufreibenden Halbfinalpartien gegeneinander an. Die Verlierer dieser Begegnungen treffen um 13:45 Uhr um den dritten Platz aufeinander. Der Höhepunkt des Wochenendes, das entscheidende Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern, wird schließlich um 15:45 Uhr angepfiffen.

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