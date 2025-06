Tore und Ergebnisranking der Kreisliga A - Das Gesamtranking

Das 3:1 wurde am häufigsten eingespielt. 21 Mal hieß es 3:1 oder eben 1:3. Das reicht für einen Sprung von Platz drei im Vorjahr auf den ersten Platz in dieser Saison.

Im Vorjahr noch mit das häufigste Ergebnis, reicht es in dieser Spielzeit nur zum zweiten Platz. Das klassische 2:1 wurde in dieser Spielzeit 19 Mal eingespielt.

🥉 3. Platz - Das 2:0 (Vorjahr 19 x 3:1)

Das 2:0 landet auf Platz drei. Inklusive der Spielwertung vom 17. Spieltag zwischen DHO und Schöneseiffen ist es das Ergebnis welches 16 Mal zu Buche schlägt.

Die weiteren Platzierungen (Platz, Ergebnis, Anzahl)

4. 4:1 - 15 Mal

5. 3:0 - 12 Mal

6. 3:2 - 11 Mal

7. 1:1, 3:3 und 5:1 - jeweils 10 Mal

10. 1:0 - 9 Mal

11. 2:2 - 8 Mal

12. 4:0, 4:2 und 6:1 - 7 Mal

15. 5:0 - 6 Mal

16. 4:3 und 6:2 - 5 Mal

18. 5:3, 7:2 und 8:0 - 3 Mal

21. 0:0, 4:4, 5:2, 6:0 und 8:1 - 2 Mal

26. 5:4, 5:5, 6:3, 6:4, 7:0, 7:1, 7:3, 8:3, 9:0, 10:1, 13:0, 14:0 und 15:1 - 1 Mal

Eine Partie wurde vom Sportgericht 2:0 gewertet. Das sportlich ausgetragene Spiel zwischen DHO und Schöneseifen endete 2:2 und wurde im Anschluss gegen DHO gewertet.

Über trostlose 0:0 Spiele brauchen wir uns in der A-Liga nicht all zu oft ergötzen, denn dieses Mal trennten sich lediglich Frauenberg und Schöneseiffen am 25. Spieltag und DHO und Weilerwist am 26. Spieltag ohne Tore. Das darf gerne so weitergehen.

Den höchsten Saisonsieg verzeichnete die JSG Erft 01 Euskirchen am 23. Spieltag gegen den SC Roitzheim. Am Ende hieß es 15:1 für die Kuchenheimer. Dies war gleichzeitig auch der höchste Heimsieg der abgelaufenen Spielzeit. Bei der gleichen Paarung gab es am 14. Spieltag den höchsten Auswärtsieg. Erft 01 gewann in Stotzheim beim SC Roitzheim mit 13:0. Genau dazwischen passt dann noch das 14:0 vom TuS Zülpich II vom 22. Spieltag. Gegner damals, ihr ahnt es bereits, der SC Roitzheim.

Wie im Vorjahr war das 5:5 das höchste Unentschieden. Dieses stand bereits am dritten Spieltag auf dem Spielberichtsbogen. Lommersum und Roitzheim hauten sich die Bälle um die Ohren und schluegen gleichermaßen beim 5:5 zu.

Der torreichste Spieltag war der letzte Sonntag der Saison. 51 Tore sind der absolute Topwert in dieser Serie. Torreich waren aber auch der dritte, der zwölfte, der 23. und der 29. Spieltag, denn hier wurde ebenfalls die 40-er Marke geknackt. 43, 42, 43 und 45 Spieltagstore in jeweils sieben Spielen. Das ist gigantisch. Der Minuswert kommt vom 25. Spieltag. Magere 20 Tore fielen dort.

Zum Vergleich: Die Daten der Spielzeit 2023/2024

🥇 1. Platz - Das 2:1 / 21 Mal

🥇 1. Platz - Das 3:2 / 21 Mal

🥉 3. Platz - Das 3:1 / 19 Mal

Die weiteren Platzierungen (Platz, Ergebnis, Anzahl)

4. 1:1 und 2:2 - jeweils 18 Mal

6. 2:0 / 16 Mal

7. 3:0 und 4:0 - jeweils 12 Mal

9. 4:1 / 10 Mal

10. 4:2 / 9 Mal

11. 1:0 und 3:2 - 8 Mal

13. 5:2 und 6:1 - 5 Mal

15. 0:0, 5:0, 5:1, 5:3 und 6:0 - 3 Mal

20. 5:4, 5:5, 6:1, 6:3, 8:0 und 9:2 - 2 Mal

26. 4:3, 6:4, 7:1, 7:2, 7:4, 8:1, 8:2 9:1 10:0, 11:1 12:0 und 16:0 - 1 Mal

Drei Spiele wurden 2:0 gewertet.

Es gab 2023/2024 nur drei Partien in denen gar keine Tore fielen.

Den höchsten Saisonsieg verzeichnete Eintracht Lommersum am 3. Spieltag beim 16:0 in Stotzheim. Dies war logischerweise auch der höchste Auswärtssieg dieser Spielzeit. Der höchste Heimsieg geht an den SV Sötenich, der ebenfalls gegen Stotzheim, allerdings "nur" mit 12:0 die Oberhand behielt (7. Spieltag).

Ein 4:4 gab es in der Saison nie, was von der Wertigkeit (klein nach groß) her das Ergebnis ist, welches als Erstes in der Chronologie nicht gab. Dafür gab es gleich zweimal ein 5:5. Der SC Roitzheim und der SSV Weilerswist trennten sich am 4. Spieltag genauso torreich Unentschieden voneinander wie am 16 Spieltag auch die SG Flamersheim/Kirchheim und die TuS Mechernich.

Der torreichste Spieltag war gleich der erste der Saison. 50 Tore bedeuten den Ligatopwert und ließen erahnen, in welche Richtung die Spielzeit ging. Es ging aber auch torreich in der 3. und 4. Spielrunde zu, als es 49 bzw. 48 Mal in den Toren klingelte. Nach dem Rückzug von Stotzheim am 13. Spieltag gab es nur noch einmal einen Spieltag wo die 40-Tore-Marke geschafft wurde. Am 27. Spieltag erzielten die Teams genau 40 Treffer. Der Ligatiefstwert liegt bei 24 Toren und dieser ist auf den 15. Spieltag zurückdatiert.