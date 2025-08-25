Tore, Tore, Tore! Dörverden und RW Achim mit Kantersiegen

Der zweite Spieltag der Kreisliga Verden hatte es gewaltig in sich. Während Dörverden und RW Achim krasse Kantersiege feierten, fielen auf anderen Plätzen einige Tore auf beiden Seiten. Wir schauen auf die Partien des Wochenende.

Eindrucksvoll meldete sich Rot-Weiß Achim vor heimischer Kulisse zurück: Gegen den FC Union Verden gab es ein 9:0, bei dem vor allem Behcet Kaldirici (35., 51., 56.) und Kevin Asparuhov (9., 49., 80.) herausragten. Union Verden war chancenlos und musste die zweite bittere Niederlage hinnehmen.

Das spannendste Spiel des Wochenendes sahen die Zuschauer in Thedinghausen. Nach 0:3-Rückstand kämpfte sich der Gastgeber zurück und glich durch Bormann (75., 78.) zum 3:3 aus. In der dramatischen Schlussphase fielen noch drei Tore: Badir (86.) traf zum 3:4 für Uesen, doch Siegler (90.) und erneut Bormann (90.) drehten die Partie – Endstand 5:4.

In Brunsbrock entwickelte sich ein intensives Spiel mit ständig wechselnder Führung. Nach dem 2:2-Ausgleich von Oestmann (61., Elfmeter) schlug Oyten zurück. Geisler (85.) erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:4, nachdem beide Teams zuvor für ein Spektakel gesorgt hatten. Zweiter Sieg für den Aufsteiger.

Gleich zehn Tore fielen im Duell zwischen dem TSV Achim und dem TSV Lohberg. Nachdem Lohberg durch Ackermann (30., 43.) und Pfannenstil (32.) komfortabel führte, kam Achim zurück. Doch Rosebrock-Heemsoth (59., 71.) und Hellwinkel (88., 90.) machten den 3:7-Auswärtssieg perfekt.

In einem ausgeglichenen Spiel brachte Beutler (15.) die Uphusener früh in Führung. Direkt nach der Pause glich Knop (46.) für die Gäste zum 1:1 aus – ein Ergebnis, das bis zum Schluss Bestand hatte. Erster Punkt für beide Teams.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der TSV Dörverden mit einem 9:1-Kantersieg gegen den TSV Bierden. Mann des Spiels war Bastian Deke, der gleich fünfmal traf (16., 33., 47., 54., 71., 89.). Damit sicherte er seinem Team einen klaren Heimsieg und auch die Tabellenführung.