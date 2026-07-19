Tore, Tests, Tendenzen: Das Fußball-Wochenende im Emsland

Der SV Surwold und der SV Neubörger trennten sich in einem ausgeglichenen Testspiel mit 1:1. Surwold ging nach einer Ecke durch Steffen Deymann in Führung, nachdem der Ball erst im vierten Versuch über die Linie gebracht wurde. Die Gäste antworteten noch vor der Pause: Saddam Al-Sultan nutzte eine Hereingabe in Unterzahl zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel boten sich beiden Teams weitere Chancen, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht.

Der SV Holthausen-Biene hat im Testspiel ein deutliches 6:0 gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Bokeloh gefeiert. Bereits zur Pause führte der Landesligist nach Treffern von Jannis Schnebeck, David Elfert, Timo Nichau und Junior Razack Koné mit 4:0. In der Schlussphase erhöhten die Neuzugänge Lukas Hagen und Franziskus Vehring auf den Endstand. Besonders erfreulich aus Biener Sicht: Mit Schnebeck, Hagen und Vehring trugen sich gleich drei Neuzugänge in die Torschützenliste ein. Weiter geht es für den SV Holthausen-Biene am Dienstag im Test gegen die SG Freren, ehe im Bezirkspokal die SpVgg Brandlecht-Hestrup wartet.

Der SV Groß Hesepe und der SV Germania Thuine trennten sich in einem unterhaltsamen Testspiel mit 3:3. Thuine ging durch Marcel Dirschauer in Führung, ehe ein Eigentor und Leonard Beneke die Partie zugunsten der Gastgeber drehten. Niklas Anbergen schien mit dem 3:1 für die Vorentscheidung zu sorgen, doch Germania zeigte Moral: Dirschauer verkürzte, bevor Janos Bruns kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich erzielte.

Die zweite Mannschaft des TuS Lingen und der SV Bawinkel II trennten sich im Testspiel mit 1:1. Daniel Burghelea brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause glich Musawer Haidari nach Vorlage von Asaf Kastrati für den TuS aus. Weitere Treffer fielen nach dem Seitenwechsel nicht mehr, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.