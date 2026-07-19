Tore, Tests, Tendenzen: Das Fußball-Wochenende im Emsland

Wer hat am Wochenende getroffen? In dieser Übersicht gibt's alle Testspiele aus dem Emsland, bei denen die Torschützen bei FuPa erfasst wurden. Kurz, kompakt und mit den wichtigsten Szenen – alle anderen Partien ohne hinterlegte Torschützen bleiben außen vor.
Der SV Union Lohne II hat im Testspiel gegen den Bezirksligisten SC Spelle-Venhaus U23 einen deutlichen 5:1-Erfolg gefeiert. Die Gastgeber legten mit vier Treffern bereits vor der Pause den Grundstein für den Sieg. Nico Frese eröffnete früh den Torreigen, Thorben Altendeitering schnürte einen Doppelpack und Wolfgang Timmers erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 4:0. Jonas Wesenberg verkürzte nach gut einer Stunde für die Speller, ehe Timmers mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Endstand herstellte.
Der SV Surwold und der SV Neubörger trennten sich in einem ausgeglichenen Testspiel mit 1:1. Surwold ging nach einer Ecke durch Steffen Deymann in Führung, nachdem der Ball erst im vierten Versuch über die Linie gebracht wurde. Die Gäste antworteten noch vor der Pause: Saddam Al-Sultan nutzte eine Hereingabe in Unterzahl zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel boten sich beiden Teams weitere Chancen, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht.
Der SV Holthausen-Biene hat im Testspiel ein deutliches 6:0 gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Bokeloh gefeiert. Bereits zur Pause führte der Landesligist nach Treffern von Jannis Schnebeck, David Elfert, Timo Nichau und Junior Razack Koné mit 4:0. In der Schlussphase erhöhten die Neuzugänge Lukas Hagen und Franziskus Vehring auf den Endstand. Besonders erfreulich aus Biener Sicht: Mit Schnebeck, Hagen und Vehring trugen sich gleich drei Neuzugänge in die Torschützenliste ein. Weiter geht es für den SV Holthausen-Biene am Dienstag im Test gegen die SG Freren, ehe im Bezirkspokal die SpVgg Brandlecht-Hestrup wartet.
Der SV Groß Hesepe und der SV Germania Thuine trennten sich in einem unterhaltsamen Testspiel mit 3:3. Thuine ging durch Marcel Dirschauer in Führung, ehe ein Eigentor und Leonard Beneke die Partie zugunsten der Gastgeber drehten. Niklas Anbergen schien mit dem 3:1 für die Vorentscheidung zu sorgen, doch Germania zeigte Moral: Dirschauer verkürzte, bevor Janos Bruns kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich erzielte.
Der SV Dalum musste sich im Testspiel gegen Sparta Nordhorn mit 2:3 geschlagen geben. Nach der frühen Führung durch Thorben Tallen drehten die Gäste die Partie innerhalb von zwölf Minuten. Tom Elbert traf doppelt, ehe Chris-Holger Bremer auf 3:1 erhöhte. Finn Mohr brachte Dalum mit seinem Anschlusstreffer noch einmal heran, zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.
Die U23 des SV Meppen hat sich im Testspiel beim Oberligisten SV Schermbeck ein 1:1 erkämpft. Ivan Jozic brachte die Emsländer nach 23 Minuten nach Vorlage von Julius Kanowski in Führung. Schermbeck gelang nach dem Seitenwechsel durch Kian Licina noch der Ausgleich, sodass sich beide Teams am Ende mit einem Remis trennten.
Der SV Langen musste sich im Testspiel dem FFC 08 mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste gingen durch Murat Döner früh in Führung, doch Stefan Rother glich nur wenige Minuten später per Foulelfmeter aus. Noch vor der Pause erzielte Hakan Türkel den erneuten Führungstreffer für den Bezirksligisten aus Hamburg. Im zweiten Durchgang blieb Langen trotz eigener Möglichkeiten ohne weiteren Torerfolg, sodass es bei der knappen Niederlage blieb.
Der SV Varenrode hat sein Testspiel gegen die zweite Mannschaft des Borghorster FC mit 4:2 gewonnen. Nach den Treffern von Maximilian Krieger und Luca Jan Schmidt führten die Gastgeber zur Pause mit 2:0. Michael Heinrich Schüring erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0, ehe Borghorst mit zwei Treffern noch einmal Spannung in die Partie brachte. Den Schlusspunkt setzte Andreas Wildt, der in der Schlussminute den 4:2-Endstand erzielte.
Die zweite Mannschaft des TuS Lingen und der SV Bawinkel II trennten sich im Testspiel mit 1:1. Daniel Burghelea brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause glich Musawer Haidari nach Vorlage von Asaf Kastrati für den TuS aus. Weitere Treffer fielen nach dem Seitenwechsel nicht mehr, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.