Tore schießen macht Spaß

Nach nur 21 Minuten waren die Verhältnisse am vorletzten Spieltag der Kreisklasse bereits so deutlich, wie sie selten sind. 0:8 lag die Mannschaft von Sascha Polecki bereits in Führung. Über die verbleibenden 59 Minuten legten die Alemannen gegen die gebeutelte Defensive der Perlacher noch drei weitere Tore zum 0:11 Endstand nach.

Ein Sieg wie dieser ist von jedem Alemannen gerne gesehen. Er bereit besonders große Freunde, wenn er sich in eine Reihe von vier weiteren Siegen in Folge einreiht. Am letzten Spieltag kommt der FC Biberg zum Gastspiel an die Görzer Straße.