Tore satt zum Saisonstart: Die Kreisliga A ist direkt on fire

Im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Liga, ließen es die Voerder Teams eher verhalten angehen. Der TV Voerde verlor ausgerechnet durch ein Eigentor von Jarne Meyer mit 0:1 gegen den SC Tub Mussum. Auch der SV Spellen konnte zum Saisonauftakt kein Erfolgserlebnis verzeichnet. Im Lokalduell kam der SVS gegen Aufsteiger STV Hünxe nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Leon Rassmann erzielte nach 14 Spielminuten das 1:0 für Spellen, Benjamin Schiffer glich kurz vor dem Pausenpfiff aus (44.).

Eine deutlich klarere Angelegenheit war das Aufeinandertreffen zwischen dem VfR Mehrhoog und der zweiten Mannschaft des VfL Rhede. Schon zur Pause war die Partie nach fünf Treffern entschieden. Dominik Szalek (6.) und Hannes Dennert (7.) bescherten den Hausherren den frühen Doppelpack. Als 20 Minuten gespielt waren erhöhte Dennert auf 3:0, ehe Yannick Bleckmann in der Schlussphase des ersten Durchgangs ebenfalls doppelt traf. Nach 62 Minuten schnürte auch Szalek den Doppelpack und erzielte den 6:0-Endstand. Die Partie zwischen TuB Bocholt und GSV Suderwick endete 1:1.

Spektakel bekamen die Zuschauer in Brünen und Haffen-Mehr zu sehen. Während der SV Brünen zwar viermal selbst erfolgreich war, sollte es für einen Sieg trotzdem nicht reichen. Opponent SV Vrasselt erwischte einen echten Sahnetag und erzielte gleich sieben Tore. Ihre Offensivstärke stellten sie allein dadurch unter Beweis, dass es mit Marco Buscher, Nick Hellebrand, Marc Warthuysen, Gerrit Eul, Jonathan Schramm und Florian Wirtz sechs unterschiedliche Torschützen gab. Ebenfalls sieben Treffer erzielte der SV Haldern bei seinem Gastspiel beim TuS Haffen-Mehr. Milot Seesing war mit drei Torerfolgen der beste Torschütze der Partie.