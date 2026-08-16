Tore satt zum Saisonstart: Die Kreisliga A ist direkt on fire

Saisonstart in der Kreisliga A Rees-Bocholt! Eröffnet wurde die neue Spielzeit am Freitagabend mit zwei Partien. Zum einen empfing die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst den SV Krechting, dann traf die DJK Barlo auf den SV Rees. Am Sonntag zeigten sich die Teams gleich zum Saisonauftakt in Torlaune. Der VfR Mehrhoog machte gegen den VfL Rhede II das halbe Dutzend voll.
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Der SV Biemenhorst II und der SV Rees sind jeweils mit einem 2:0-Erfolg in die neue Spielzeit gestartet. Im Heimspiel besiegte der SVB den SV Krechting nach Toren von Marvin Huchatz und Noah Schlüter. Erst in der Schlussphase führten die Offensivbemühungen der Biemenhorster zum Erfolg. Anders aufgeteilt hat sich das Toreschießen der SVR. Ali Abdallah erzielte nach nur acht Minuten die Frühe Führung im Auswärtsspiel bei der DJK Barlo. In der Folge blieb die Begegnung lange Zeit offen und spannend. Ein Eigentor von Eric Ostendarp in der Schlussphase führte letztlich zur Entscheidung (83.).
Im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Liga, ließen es die Voerder Teams eher verhalten angehen. Der TV Voerde verlor ausgerechnet durch ein Eigentor von Jarne Meyer mit 0:1 gegen den SC Tub Mussum. Auch der SV Spellen konnte zum Saisonauftakt kein Erfolgserlebnis verzeichnet. Im Lokalduell kam der SVS gegen Aufsteiger STV Hünxe nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Leon Rassmann erzielte nach 14 Spielminuten das 1:0 für Spellen, Benjamin Schiffer glich kurz vor dem Pausenpfiff aus (44.).
Eine deutlich klarere Angelegenheit war das Aufeinandertreffen zwischen dem VfR Mehrhoog und der zweiten Mannschaft des VfL Rhede. Schon zur Pause war die Partie nach fünf Treffern entschieden. Dominik Szalek (6.) und Hannes Dennert (7.) bescherten den Hausherren den frühen Doppelpack. Als 20 Minuten gespielt waren erhöhte Dennert auf 3:0, ehe Yannick Bleckmann in der Schlussphase des ersten Durchgangs ebenfalls doppelt traf. Nach 62 Minuten schnürte auch Szalek den Doppelpack und erzielte den 6:0-Endstand. Die Partie zwischen TuB Bocholt und GSV Suderwick endete 1:1.
Spektakel bekamen die Zuschauer in Brünen und Haffen-Mehr zu sehen. Während der SV Brünen zwar viermal selbst erfolgreich war, sollte es für einen Sieg trotzdem nicht reichen. Opponent SV Vrasselt erwischte einen echten Sahnetag und erzielte gleich sieben Tore. Ihre Offensivstärke stellten sie allein dadurch unter Beweis, dass es mit Marco Buscher, Nick Hellebrand, Marc Warthuysen, Gerrit Eul, Jonathan Schramm und Florian Wirtz sechs unterschiedliche Torschützen gab. Ebenfalls sieben Treffer erzielte der SV Haldern bei seinem Gastspiel beim TuS Haffen-Mehr. Milot Seesing war mit drei Torerfolgen der beste Torschütze der Partie.
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2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr VfL Rhede II - SV Spellen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rees - PSV Wesel II zg.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuB Bocholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog
So., 23.08.26 15:30 Uhr STV Hünxe - TV Voerde
Do., 27.08.26 19:00 Uhr SV Haldern - DJK Barlo
3. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
Do., 27.08.26 20:00 Uhr TV Voerde - VfL Rhede II
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Rees
So., 30.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel II zg. - SV Haldern
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Barlo - SV Krechting
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - STV Hünxe
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt
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