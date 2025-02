Tore satt zum Rückrundenauftakt

Es gab schon wahrlich ungemütlicherer Februartage als an diesem ersten Testspielsonntag im neuen Jahr. Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten zahlreiche Zuschauer auf den Kunstrasen nach Rheinfelden. Laubers Elf forderte im ersten Testspiel der Rückrunde (abermals) den Kreis-A-Ligisten aus dem Westen, den SV Karsau. Die Karsauer starteten überraschend gut in die Saison, mussten allerdings in den letzten Spielen Federn lassen. Heute stehen sie bei 18 Punkten und können damit 3 mehr aufweisen, als die Jungs vom Andelsbach. Bereits zu Saisonauftakt im Sommer testeten beide Teams gegeneinander. Damals konnte die SpVgg einen 2:0 Rückstand drehen und in einen 2:3 Auswärtssieg umwandeln.

Die zweite Hälfte begann wie die erste, mit zwei schnellen Toren. Das erste erzielte Timo Bernauer, der per Aussenrist dem gegnerischen Torhüter keine Abwehrmöglichkeit lies. Wenig später verkürzte Pascal Zumkeller aber wieder auf 2:4 und wieder nur ein paar Minuten später kamen die Karsauer sogar auf 3:4 heran. Sebastian Franz erzielte per Kopf den unhaltbaren Anschluss. Nach erneutem Blockwechsel beruhigte sich das Spiel und es wurde auf saubere Passstaffeten und ein geordnetes Spiel geachtet. In den letzten 10 Minuten drehte der Gast aber nochmals auf und lies alle Zweifel am Ausgang der Partie verstummen. Timo Bernauer verwandelte einen Elfmeter, Elias Willmann traf schob souverän vor dem Tor ein und Christian Eschbach köpfte erneut zum Torerfolg. 3:7, das Spiel war aus. Andelsbach gewann verdient, wenn am Ende vielleicht auch etwas zu hoch. Ralf Lauber nutzte das Testspiel voll aus und probierte die ein oder andere Neuerung. Insgesamt ein tadelloser Auftakt für die ganze SpVgg.