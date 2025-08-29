Tore satt: Victoria Seelow mit 9:0, Frankonia Wernsdorf mit 7:0

Der zweite Spieltag der Landesliga Süd startete heute mit zwei eindrucksvollen Offensivvorstellungen. Sowohl der SV Frankonia Wernsdorf 1919 als auch der SV Victoria Seelow dominierten ihre Gegner nach Belieben und setzten ein klares Ausrufezeichen im Rennen um die Spitzenplätze.

Ein denkwürdiger Abend in Erkner: Frankonia Wernsdorf zeigte von Beginn an eine überragende Leistung und ließ den Gastgebern keine Chance. Bereits in der 17. Minute eröffnete Gordan Griebsch den Torreigen. Noch vor der Pause erhöhte er in der 41. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel spielte sich Wernsdorf in einen Rausch: Gordan Griebsch verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter und legte in der 62. Minute seinen vierten Treffer nach. Nur drei Minuten später trug sich Tornike Barbakadze in der 65. Minute in die Torschützenliste ein, bevor Mattis Reszat in der 82. Minute und Roland Richter in der 83. Minute den Kantersieg perfekt machten. Für Erkner kam es in der 60. Minute noch schlimmer, als Max Koyuncu nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. ---

In Seelow wurde den Zuschauern ein wahres Offensivspektakel geboten. Bereits in der 6. Minute eröffnete Lennard Flaig das Torfestival. Nur vier Minuten später erhöhte Paul Bechmann in der 10. Minute, bevor erneut Lennard Flaig in der 21. Minute und Marco Rossak in der 24. Minute nachlegten. Elias Wroblewski schraubte das Ergebnis in der 29. Minute weiter in die Höhe, ehe Lennard Flaig in der 33. Minute per Foulelfmeter das halbe Dutzend voll machte. Auch nach der Pause blieb Victoria torhungrig: Marco Rossak traf in der 51. und 54. Minute doppelt, bevor Paul Bechmann in der 60. Minute den neunten Treffer markierte. ---

Für den FC Eisenhüttenstadt war der Auftakt in Seelow ernüchternd: Trotz engagierter Leistung blieben die Punkte aus. Nun will das Team im ersten Heimspiel Wiedergutmachung betreiben. Gegner VfB Hohenleipisch 1912 zeigte beim 1:2 gegen Lauchhammer Kampfgeist, stand aber nach einer hektischen Schlussphase und einem Platzverweis ohne Punkte da. Beide Teams stehen unter Druck, den Fehlstart zu vermeiden. ---

Der VfB Trebbin musste beim 3:3 in Wernsdorf spät den Ausgleich hinnehmen und zudem eine Rote Karte verkraften. Nun wartet mit FSV Glückauf Brieske/Senftenberg der aktuelle Tabellenführer, der mit einem beeindruckenden 8:0 gegen Lübben ein Ausrufezeichen setzte. Anton Ludwig und Samuel Schulze erzielten jeweils einen Doppelpack. Für Trebbin wird es eine echte Bewährungsprobe, während Brieske den Schwung des Kantersiegs mitnehmen will. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer VfB 1921 Krieschow Krieschow II 15:00 PUSH

Der FC Lauchhammer reist mit Selbstvertrauen aus Hohenleipisch zurück, wo ein 2:1-Auswärtssieg den Grundstein für einen erfolgreichen Saisonstart legte. Der VfB Krieschow II überzeugte ebenfalls beim 3:0 gegen Döbern, bei dem Eduard Gutar, Florian Bernhardt und Lucas Künzel die Tore erzielten. Beide Teams wollen den zweiten Sieg in Serie einfahren und sich früh oben festsetzen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 15:00 PUSH

SV Döbern startete mit einer 0:3-Niederlage in Krieschow in die Saison und will nun im Heimspiel gegen SG Phönix Wildau 95 die ersten Punkte holen. Wildau unterlag im Auftaktspiel knapp mit 0:1 gegen Ströbitz und will ebenfalls Wiedergutmachung betreiben. Beide Mannschaften stehen damit schon früh in der Saison vor einem richtungsweisenden Duell. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 15:00 PUSH

Der SV Wacker 09 Ströbitz holte beim 1:0-Auswärtssieg in Wildau die ersten drei Punkte und will nun vor heimischem Publikum nachlegen. Der FSV 63 Luckenwalde II präsentierte sich beim 3:0-Erfolg über Guben in starker Verfassung. Colin Wilhelm Schwarzlose, Neo Passow und Franz-Johann Steinmeyer sorgten für den Sieg. Dieses Duell verspricht ein intensives Kräftemessen zweier Teams, die mit Rückenwind antreten. ---

Der 1. FC Guben kassierte zum Auftakt ein 0:3 bei der zweiten Mannschaft des FSV 63 Luckenwalde und steht nun im Heimspiel unter Zugzwang. Die SG Großziethen erlebte beim 2:3 gegen Erkner ein turbulentes Spiel mit vielen Karten und einer späten Niederlage. Beide Teams suchen den ersten Saisonsieg und wollen den Fehlstart unbedingt verhindern.