Tore satt und ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze

Der TSV Bruckhausen hat eine Aufholjagd gestartet. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie hat das Team in der Kreisliga A2 Duisburg den Kontakt zur Spitzengruppe hergestellt und am Freitag drei Punkte am Grünen Tisch bekommen. Der TV Jahn Hiesfeld trat zu seiner Partie beim TSV nicht an. In der Gruppe 1 hat TuS Mündelheim mit einem 5:1-Erfolg gegen den DSC Preußen die Tabellenführung übernommen. Im Spitzenspiel trennten sich der SV Duissern und Fatihspor Mülheim 3:3-Unentschieden und der SV Heißen gewann das Stadtduell gegen dem Mülheimer SV II mit 5:1. Diese Spiele gab es außerdem am Sonntag.
Die Tus Mündelheim hat mit einem 5:1-Sieg gegen den DSC Preußen am Freitagabend die Tabellenführung übernommen. Marius Wischnewski (12.) und Levin Keldermann (19.) brachten den Bezirksliga-Absteiger schon früh auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste durch Philip Kosmell zwar verkürzen (56.), Doch Jordi Röder stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (70.). In der Schlussphase schlug die TuS noch einmal doppelt zu: Pascal Schneider (85.) sowie Laurenz Deck (90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Ebenfalls mit 5:1 setzte sich der SV Heißen im Stadtduell bei der zweiten Mannschaft des Mülheimer SV durch. David Beschorner traf dreifach (12./50./59.), Enes Tezsoy schnürte einen Doppelpack (53/74.). Im Spitzenspiel standen sich der SV Duissern und Fatihspor Mülheim gegenüber. Nach 90 intensiven Minuten und einem spannenden Spielverlauf endete die Begegnung 3:3-Unentschieden. Marvin Ellmann und Anil Yildirim trafen jeweils doppelt.
Die erste Niederlage in dieser Saison gab es für TuSpo Saarn. Die Saarner unterlagen bei der SG Duisburg-Süd mit 1:2. Während TuSpo damit den Spitzenplatz einbüßte, war der Jubel auf der Gegenseite umso größer, immerhin gelang der SG der erste Punktgewinn überhaupt in dieser Saison. Einen überzeugenden Auftritt zeigte der SC Croatia Mülheim, der die zweite Mannschacht des Duisburger FV 08 mit einer 2:6-Packung auf die Heimreise schickte. Mit 5:0 bezwang Rot-Weiss Mülheim den Bezirksliga-Absteiger FC Taxi.
TuS Mündelheim – DSC Preußen 5:1
TuS Mündelheim: Tobias Grabert, Yannic Geiss, Nils Bausch, Laurenz Alexander Deck, Pascal Florian Schneider (86. Timo Frensch), Kenneth Geiss, Luca Benedikt Schifferings (74. Jan Halverkamps), Marius Wischnewski (65. Jordi Röder), Levin Keldermann (65. Philipp Schneider), Marek Fröhlich (74. Tim Fabian Juschka), Max Bausch - Trainer: Celal Büyükimdat
DSC Preußen: Manuel Willemsen, Philip Kosmell, Dogukan Sariyar, Sven Juretzko, Christoph Weiler (28. York Boberzik), Enio Sultan, Nils Jüttner, Simon Scherwinsky, Diar Shindi, Tim Halver, Lukas Schalk - Trainer: Sascha Atik - Trainer: Daniel Embers - Trainer: Max Aust-Schoppengerd
Schiedsrichter: Steffen Marx - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marius Wischnewski (12.), 2:0 Levin Keldermann (19.), 2:1 Philip Kosmell (56. Foulelfmeter), 3:1 Jordi Röder (70.), 4:1 Pascal Florian Schneider (85.), 5:1 Laurenz Alexander Deck (90.+2)
Mülheimer SV 07 II – SV Heißen 1:5
Mülheimer SV 07 II: Noah Schubert, Robin Rik Reiner Oschee, Jonas Herrenbrück, Theodor Thiesmann (61. Elias Nelson Brandt), Joschka Hinrichs (75. Mamady Sylla), Nikolaos Gkontoulas, Fabian Wohlgemuth, Aviet Tonoian, Noah Fabian Rautzenberg, Paul Jon Wusthoff, Philipp Schulte - Trainer: Niklas Lindisch
SV Heißen: Janick Lehnert, Anas Ben Lhaj, Emre Ören (70. Fabian Slawinski), Mehdi Didar, Alperen Keskin, Asil Gerim, Enes Tezsoy (80. Timo Luka Murnik), Nils Slawinski, David Beschorner (65. Ibrahim Pilig), Ercan Aydogmus (85. Nils Voltermann) - Trainer: Ercan Aydogmus
Schiedsrichter: Henrik Silas Schneider - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 David Beschorner (12.), 0:2 David Beschorner (50.), 0:3 Enes Tezsoy (53.), 0:4 David Beschorner (59.), 1:4 Jonas Herrenbrück (65.), 1:5 Enes Tezsoy (74.)
SV Duissern – Fatihspor Mülheim 3:3
SV Duissern: Alexander Koltermann, Magnus Michael Ben Schäfer, Riad Bouanan, Wisdom Chukwubueze Oparah, Hakan Yildirim, Sani Bulawa, Murat Kara (86. Hussein Hamdan), Egzon Krasniqi, Mark Kiss (90. Mehmet Turhan), Faouzi Amhamdi (75. Abdulrahman Khamis), Marvin Ellmann - Trainer: Mehmet Özer
Fatihspor Mülheim: Erol Mert Bak, Mete Kaan Yaris, Kaan Aksu, Mert-Ahmed Askar (46. Abdessamad Laktab) (86. Murat Kahriman), Miran Zuberovski (69. Mert-Ahmed Askar) (86. Murat Kahriman), Muhammed Demiral, Sefa Yilmaz Özkaya (46. Alie Mansaray), Emre Parlakoglu, Yusuf Izzeddin Isik (88. Blerim Hysenlekaj), Leon Janberk Anadol, Anil Yildirim - Trainer: Ercan Katircioglu
Schiedsrichter: Henrik Silas Schneider - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mert-Ahmed Askar (18.), 1:1 Marvin Ellmann (27.), 1:2 Anil Yildirim (61.), 2:2 Marvin Ellmann (64. Foulelfmeter), 3:2 Wisdom Chukwubueze Oparah (67.), 3:3 Anil Yildirim (72. Foulelfmeter)
Duisburger SV 1900 II – Viktoria Buchholz II 4:2
Duisburger SV 1900 II: Tobias Wünnenberg, Adam Levin Feldkamp, Tim Tegge, Batuhan Avsar, Melih Tayyib Simsek (60. Serhat Sentürk), Hakim Amhamdi, Constellan Constantain Varnaseelan, Gürkan Arslan (45. Ruben Halmans), Özgur Karabulut, Önder Karabulut (70. Ousman Touray) (78. Mustafa Samet Arslan) - Trainer: Bojamin Mamuti - Trainer: Erdinc Sentürk
Viktoria Buchholz II: Moritz Weschta, Tristan Abraham, Fabian Czech, Leander Abraham, Lucas Kulen (45. Marco Bruckmann), Michel Ludwig (57. Denis Grzegorzik), Fabian Rahmacher, Finn Alimpic (61. Maurice Beume), Tobias Junk (61. Tim Krüger), Til Simon Ullrich (76. Luca Block) - Trainer: Phil Szalek - Trainer: Tim Sobisch
Schiedsrichter: Max Daniel Bederman - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Özgur Karabulut (19.), 2:0 Constellan Constantain Varnaseelan (51.), 2:1 Tobias Junk (52.), 3:1 Constellan Constantain Varnaseelan (57.), 4:1 Ousman Touray (72.), 4:2 Denis Grzegorzik (80.)
TSV Heimaterde Mülheim – ETuS Bissingheim 1:0
TSV Heimaterde Mülheim: Tobias Tillmann, Alexander Prions, Mark Eisenblätter, Manuel Fischer, Kuzey Bozkaya, Kevin Borutzki (92. Dennis Hilberath), Ziad El Kabbout, Pascal Ostrowski (88. Niklas Markus Piduhn), Silvan Akpolat (46. Benjamin Hilberath), Yannick Bargatzky (73. Leonard Niehaus) - Trainer: Dennis Bruhnke
ETuS Bissingheim: Kai Middelkamp, Nico Mühlenkamp, Kamil Wohlgemuth, Niklas Drath (80. Kevin Pauli), Leslie Simon Palmer, Patrick Heckenbach, Jonas Lutz, Tobias Boy, Luan Dautaj, Axel Mergel (68. Sascha Scholten), Fynn Luca Blasitzke (62. Stefan Becker) - Trainer: Robin Martens
Schiedsrichter: Torsten Tarara (Duisburg) - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Benjamin Hilberath (67.)
SG Duisburg-Süd 98/20 – TuSpo Saarn 1908 2:1
SG Duisburg-Süd 98/20: Niclas Leon Schulz, Ömer Sen, Abdurrahman Ayar, Adnan Terlemez, Alex Jan Polanetzki (74. Batuhan Arslan), Maximilian Broda, Kaan Cöbek, Nurhak Öztas, Cagri-Muzaffer Temel, Leon Pünder (77. Abdullah Tunik), Gökhan Sag (85. Paul Holzschneider) - Trainer: Adnan Terlemez
TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Tim van De Wetering, Yannik Fastabend, Fabian Hübner (58. Silas Noah Skuppin), Luis Robert Gebauer, Hannes Krüdewagen, Jenusan Uthayakumar, Tim-Samuel Bengs, Giulian Boka, Simon Sander (70. Marcel Spennhoff) - Trainer: Marcel Spennhoff
Schiedsrichter: Muhsin Cakmak (Duisburg / Nord) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Alex Jan Polanetzki (1.), 1:1 Tim van De Wetering (16.), 2:1 Leon Pünder (35.)
SC Croatia Mülheim – Duisburger FV 08 II 6:2
SC Croatia Mülheim: Efe Özkan, Robert Ivic, Samuel Baffour (75. Pasquale Conti), Araphat Agrenya, Toni Matic, Toni Vidak, Cristian Conti (69. Baris Copur), Ivan Kofi Annor (81. Wilson Moreira Lima Gaspar), Mohamed Mharchi, Blaz Vukancic (77. Nico Nottelmann), Wilson Moreira Lima Gaspar - Trainer: Daniele Autieri
Duisburger FV 08 II: Rahman Kurt, Fatih Topcu, Samet Küç, Koray Demirci, Volkan Yesil (46. Mohamed Bouanan), Bilal Andich, Okebo Wiafe, Sabjon Muca (67. Muhammad Abdulazim Mahmoud Ibrahim), Godfred Darko, Ozan Kaya - Trainer: Burak Annac
Schiedsrichter: Ahmet Demir - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Godfred Darko (1.), 1:1 Mohamed Mharchi (16.), 2:1 Blaz Vukancic (34.), 2:2 Godfred Darko (37.), 3:2 Ivan Kofi Annor (44.), 4:2 Blaz Vukancic (57.), 5:2 Cristian Conti (64.), 6:2 Pasquale Conti (89.)
SV Rot-Weiss Mülheim – FC Taxi Duisburg 5:0
SV Rot-Weiss Mülheim: Furkan Remzi Kürklü
FC Taxi Duisburg: Jan Niklas Frank, Lukas Bande, Robin Badagami, Leotrim Lekaj, Lucas Wächtler (78. Abdulmecid Aksoy), Patrick Schröter (57. Jürgen Wächtler), Filip Tasevski, Aymen Sanghera, Simon Naumann (49. Issa Kascho), Abisake Selvanayagam (73. Yannik Peer Heindl), Berham Bürlükkara - Trainer: Bronly Landu - Trainer: Jürgen Wächtler
Schiedsrichter: Aziz Qasim Abdo - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (25.), 3:0 (78.), 4:0 (80.), 5:0 (85.)
________________
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Mülheimer SV 07 II
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SC Croatia Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern
So., 05.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - TuSpo Saarn 1908
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - ETuS Bissingheim
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Fatihspor Mülheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Duissern - Duisburger FV 08 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - FC Taxi Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - DSC Preußen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Viktoria Buchholz II
________________
Drei Punkte gab es für den TSV Bruckhausen gegen den TV Jahn Hiesfeld. Gespielt wurde allerdings nicht, der Jahn trat in Bruckhausen nicht an, sodass es drei Punkte am Grünen Tisch gab. Hierdurch kletterte der TSV im Klassement auf den vierten Rang. Neuer Dritter ist der MTV Union Hamborn, der gegen den 1. FC Hagenshof das halbe Dutzend vollmachte.
Ebenfalls sechs Tore erzielten die Sportfreunde Walsum 09 beim 6:1-Erfolg über den SV Heißen II. Mit drei Treffern bester Torschütze war Mehmed Eren Gürman. Gleich mit 8:0 schoss Spitzenreiter FSV Duisburg den SC Wacker Dinslaken ab. Lange Zeit war es ein umkämpftes Duell, bei dem der FSV zur Pause nur mit 2:0 führte. In der letzten halben Stunde der Partie drehte die Offensive dann aber auf. Mit einem 2:0 beim SV Hamborn 1890 hat Gelb-Weiß Hamborn nicht nur das Derby für sich entschieden, sondern auch seine Serie ausgebaut. Alle bisher absolvierten sechs Spiele gewann der Aufsteiger und ist damit gleichauf mit dem FSV.
TSV Bruckhausen – TV Jahn Hiesfeld 2:0
TSV Bruckhausen:
TV Jahn Hiesfeld:
Tore: keine Tore
SV Hamborn 1890 – SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 0:2
SV Hamborn 1890: Can Batikan Mert Uzun, Yasin Karl Uzun (71. Fatih Öztürk), Leart Jusufi, Murat Öztürk (71. Eron Sinani), Cengizhan Erbay (63. Ahmet Yöngül), Dursun Kilicaslan, Ayman Al Jaber (46. Emre Kilicaslan), Teymur Alp Sisman, Mustafa Öztürk, Joel Seidelmann - Trainer: Ayhan Kirlangic
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930: Tobias Mauritz, Batuhan Dikyol, Muhammet Güven (21. Enes Koca), Rene Freymann, Mustafa Arslan, Tolga Kaymak (70. Anil Yildiz), Musa Enes Özay, Melih Eroglu, Yusuf Cemal Cicekdal (40. Mehmet Karacaer), Fatih Cevikol, Fabian Brosowski - Trainer: Ugur Kaya - Trainer: Patrick Marciniak
Schiedsrichter: Timon Marx - Zuschauer: 67
Tore: 0:1 Fatih Cevikol (39.), 0:2 Fabian Brosowski (81.)
FSV Duisburg – SC Wacker Dinslaken 8:0
FSV Duisburg: Burak Güner, Emir Alic, Furkan Akay, Ibrahim Kücükarslan, Burak Saglam (75. Ali Basaran), Bora Karadag, Ahmet Talha Kilinc (64. Burak Demirbas), Paul Ihnacho Ikechukwu (70. Kerem Kadir Sengül), Deniz Steven Zarifoglu, Emirhan Özer (57. Halil Bulut), Haluk Türkeri (57. Gökhan Kiltan) - Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi - Trainer: Yusuf Altinisik
SC Wacker Dinslaken: Marcel Milde, Hauke Ole Würzler, Nils Herbers, Timon Büsdorf (75. Erol Veljovic), Kai Joskowiak, Nico Kerseboom (75. Burak Kandemir), Paul Louis Spitzer (46. Tim Pluhnau), Maximilian Spitzer, Mats Zimmer, Lucas Zyla, Fatih Koc (75. Jannis Schulz) - Trainer: Andre Feldkamp
Schiedsrichter: Mohamed Selmo - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Emir Alic (16.), 2:0 Haluk Türkeri (45.), 3:0 Emirhan Özer (57.), 4:0 Burak Saglam (60.), 5:0 Halil Bulut (70.), 6:0 Burak Saglam (72.), 7:0 Bora Karadag (83.), 8:0 Ibrahim Kücükarslan (84.)
DJK Vierlinden – FC Albania Duisburg 1:1
DJK Vierlinden: Kevin Grüneberg, Timur Ugur, Jonas Ter Laak, Emmanuel Horvath, Gajendran Balamurali, Beny Miaka, Matthias Henning Letsch, Dennis Grunz (86. Nico Bäsner), Justin Bottländer (70. Jonas Ter Laak), Brendon Sean Spazier, Nils Kersten - Trainer: Daniel Pilch
FC Albania Duisburg: Berat Sejdijaj, Enver Basholli (75. Batuhan Cevikol), Bardhyl Peshku, Mumibekir Dema, Shahin Basholli, Arnold Basha (75. Sefa Sarica), Arif Haziraj, Amarildo Sharka (63. Tajib Dema), Hussein Alali, Bedirhan Tas (63. Motaz Abbas), Ekrem Kantaroglu (63. Besnik Muqa) - Trainer: Ali Agusi
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Brendon Sean Spazier (43.), 1:1 Tajib Dema (81.)
Sportfreunde Walsum 09 – SV Heißen II 6:1
Sportfreunde Walsum 09: Armand-Mihai Florea, Aykut Kaan Akyüz (54. Ilhan Enes Özen), Sinan Topal, Tarkan-Ugur Topal (62. Fatih Uysal), Haydar Han (70. Gökhan Sipahioglu), Turan Tekin, Mertkan Yildirim (62. Adem Aslan), Cüneyt Zengin, Fatih Uysal, Jan Scharpegge, Mehmed Eren Gürman - Trainer: Ilyas Uysal
SV Heißen II: Armend Mekaj, Younes Metlej, Michael Kampka, Thomas Wieschemeyer, Kevin Neuen, Benjamin Bimmler, Jagarkhon Sulaiman Rasheed (75. Niklas von Braunschweig), Sivan Darman (62. Tim Nieß), Finn Müller, Mahmoud Alzatma (84. Marcel Richter), Marcel Christoph Czyrt (70. Jeremi Pascal Boensmann) - Trainer: Pascal Kucza
Schiedsrichter: Jens Keilbach (Duisburg) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Fatih Uysal (40.), 2:0 Cüneyt Zengin (51.), 3:0 Mehmed Eren Gürman (57.), 4:0 Jan Scharpegge (68.), 4:1 Mahmoud Alzatma (73.), 5:1 Mehmed Eren Gürman (75.), 6:1 Mehmed Eren Gürman (88.)
MTV Union Hamborn – 1. FC Hagenshof 6:0
MTV Union Hamborn: Lukas Bischoff, Yannik Nawrot, Lars Gronemann (55. Nico Wittwer), Noah Rusche, Oliwier Maksymilian Lebowski, Bastian Wegner, Leroy Theißen (68. Justin Stelzer), Christian Christoph Malina (78. Niklas Sven Lorek), David Gehle (58. Jonas Mende), Noel Gottschling (55. Marcel Linkhorst), Justin Bock
1. FC Hagenshof: Smajo Smaic, Jonat Hammermeister, Rostyslav Smirnov, Anouar El Talhaouy, Georgios Christos Kovatsi, Ismet Al, Aleksi Vrenozi, Hendo Genci (46. Vasile Toma)
Schiedsrichter: Nico Kallenborn - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 David Gehle (10.), 2:0 Bastian Wegner (11.), 3:0 Justin Bock (16.), 4:0 Justin Bock (61.), 5:0 Jonas Mende (70.), 6:0 Yannik Nawrot (84.)
Eintracht Walsum – RW Selimiyespor Lohberg 1:3
Eintracht Walsum: Florian Gaal, Lukas Herbert Hirsch, Felix Chukwuma Ikoro, Justin Oktay Franz, Maik Wroblewski, Thierno Saidou Diallo, Tugay Yilmaz, Sahin Tagay, Belmin Hadzibajramovic, Karlen Nikoyan, Andreas Lüdde - Trainer: Silvio Innocenti
RW Selimiyespor Lohberg: Ilkay Oguz, Cem Aydin, Vedad Colakovic, Kubilay Aydin, Yakup Ince, Orkay Güclü, Kudret Ay, Burak Calik (84. Orkan Güclü), Necati Güclü, Redon Brija (90. Ridvan Ucar), Özgür Bebek (79. Cihat Savas) - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin
Schiedsrichter: Maurice-Noel Mehler - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Yakup Ince (34.), 0:2 Necati Güclü (54. Handelfmeter), 0:3 Redon Brija (61.), 1:3 Andreas Lüdde (89. Foulelfmeter)
________________
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890
So., 05.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - MTV Union Hamborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TSV Bruckhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Walsum 09
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - DJK Vierlinden
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - DJK Vierlinden
So., 12.10.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - FC Albania Duisburg
So., 12.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - 1. FC Hagenshof
So., 12.10.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - SC Wacker Dinslaken