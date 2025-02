Tore satt: TSV feiert knappen 4:3-Erfolg im Testspiel

In der dritten Woche unserer Vorbereitung auf die Rückrunde besiegte das Team von Marco Stübener den Drittplatzierten aus der Kreisoberliga Kassel, Tuspo Nieste, in einem Testspiel mit 4:3.

Die Gäste aus Nieste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Fynn Niklas Dröse (8‘) in Führung. In der 36. Minute erhöhte Lars Krätzer sogar auf 0:2. Doch kurz vor der Pause meldete sich unsere Offensive zurück: Bastian Jenzowski verkürzte nach Vorlage von Nils Hellwig auf 1:2 (41‘) und traf nur drei Minuten später erneut zum Ausgleich, vorbereitet von Gian Luca Caracciolo (44‘).

Nach dem Seitenwechsel blieb unser Team am Drücker. In der 58. Minute brachte Gian Luca Caracciolo uns mit dem 3:2 erstmals in Führung, nachdem Basti Jenzowski selbst zum Vorlagengeber wurde. Dennis Kastrop baute die Führung in der 68. Minute mit einem platzierten Abschluss – vorbereitet von Oliver Speer – auf 4:2 aus.