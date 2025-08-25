Tore satt: SSV Steinach-Reichenbach mit 6:2, Spvgg Gammesfeld mit 9:0

Kreisliga A1:

TSV Schornbach II – SV Breuningsweiler II 5:1

Der TSV Schornbach II legte einen Traumstart hin. Schon in der 6. Minute verwandelte Nick Albeck einen Foulelfmeter zur Führung, und Claudio Isbaner legte nur neun Minuten später das 2:0 nach. Nach der Roten Karte für Simon Dreher (35.) kam Breuningsweiler zurück ins Spiel und verkürzte durch Lukas Friedrich in der 38. Minute. Doch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber wieder. Marco Moreira stellte in der 58. Minute auf 3:1, Robin Herzog erhöhte in der 64. Minute, ehe Claudio Isbaner mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand besiegelte.

SV Remshalden – SC Korb 1:4

Der SC Korb nutzte seine Chancen eiskalt und feierte einen deutlichen Auswärtserfolg. Kurz vor der Pause traf Joel Cseledes zur Führung (44.), und mit einem Doppelschlag in der 51. und 53. Minute schnürte er einen Dreierpack und stellte die Partie praktisch schon früh auf Sieg. Robin Illg brachte Remshalden mit dem 1:3 in der 58. Minute noch einmal kurzzeitig ins Spiel, doch Colin Nägele setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:1-Sieg.

VfL Winterbach – 1. FC Hohenacker 3:2

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein echtes Drama. Pascal Praßel brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, bevor Emin Yilmaz in der 57. Minute ausglich. Kurz vor Schluss schien der 1. FC Hohenacker alles klarzumachen, als Nick Polzin in der 83. Minute das 1:2 erzielte. Doch Winterbach zeigte Moral: Simon Piscopo traf in der 89. Minute zum Ausgleich, ehe Nick Dobelmann in der Nachspielzeit (90.+3) den umjubelten Siegtreffer markierte.

SV Hertmannsweiler – TV Weiler/Rems 2:5

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 9. Minute durch Philipp Klodt in Führung. Nico Spandl glich in der 25. Minute für den SV Hertmannsweiler aus, bevor Gabriel Osei (53.) und Michail Panagos (59.) den TV Weiler/Rems wieder klar in Front brachten. Marco Schäfler brachte die Gastgeber in der 65. Minute noch einmal heran, doch Osei mit seinem zweiten Treffer (73.) und erneut Klodt (85.) machten den verdienten 5:2-Auswärtssieg perfekt. In der Nachspielzeit sah Lukas Nonnenmann noch Gelb-Rot.

VfR Birkmannsweiler – FC Kosova Kernen 2:2

Birkmannsweiler schien lange auf der Siegerstraße: Muammer Gözütok brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Julian Kögel erhöhte kurz vor der Pause (42.) auf 2:0. Doch Kosova Kernen kam mit viel Energie aus der Kabine: Marek Zeich verkürzte in der 47. Minute, und Labinot Collaku glich in der 65. Minute aus. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen.

FSV Waiblingen II – SV Fellbach II 5:1

Der FSV Waiblingen II dominierte die Partie von Beginn an. Nikola Filipovic brachte die Hausherren früh in Führung (8.), ehe Cihan Cicek in der 14. Minute das 2:0 nachlegte. Jan Plieninger erhöhte in der 28. Minute auf 3:0. Nikita Siebert verkürzte für Fellbach zwar in der 31. Minute, doch Anastasios Pantzaridis stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her (42.). In der Schlussphase setzte erneut Cihan Cicek mit seinem zweiten Treffer (80.) den Schlusspunkt zum klaren 5:1-Heimerfolg.

TB Beinstein – SSV Steinach-Reichenbach 2:6

Ein Offensivfeuerwerk des SSV Steinach-Reichenbach entschied die Partie. Julian Leitlein traf früh zum 0:1 (11.), bevor Simon Heinrich mit einem Doppelpack in der 23. und 26. Minute auf 0:3 stellte. Ein Eigentor von Fabian Woitke (33.) brachte Beinstein kurzzeitig zurück ins Spiel. Doch nach der Pause legten die Gäste nach: Niklas Wanek (53.) und erneut Simon Heinrich mit einem Doppelpack (55., 58.) sorgten für klare Verhältnisse. Niko Saggio erzielte in der 76. Minute den zweiten Treffer für Beinstein. Kurz vor Schluss sah Ben Hauke (87.) vom SSV Gelb-Rot, was jedoch am deutlichen 2:6 nichts mehr änderte.