– Foto: Tobias Sellmaier

Tore satt: SSV Steinach-Reichenbach mit 6:2, Spvgg Gammesfeld mit 9:0

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Schornbach II – SV Breuningsweiler II 5:1
Der TSV Schornbach II legte einen Traumstart hin. Schon in der 6. Minute verwandelte Nick Albeck einen Foulelfmeter zur Führung, und Claudio Isbaner legte nur neun Minuten später das 2:0 nach. Nach der Roten Karte für Simon Dreher (35.) kam Breuningsweiler zurück ins Spiel und verkürzte durch Lukas Friedrich in der 38. Minute. Doch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber wieder. Marco Moreira stellte in der 58. Minute auf 3:1, Robin Herzog erhöhte in der 64. Minute, ehe Claudio Isbaner mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand besiegelte.

SV Remshalden – SC Korb 1:4
Der SC Korb nutzte seine Chancen eiskalt und feierte einen deutlichen Auswärtserfolg. Kurz vor der Pause traf Joel Cseledes zur Führung (44.), und mit einem Doppelschlag in der 51. und 53. Minute schnürte er einen Dreierpack und stellte die Partie praktisch schon früh auf Sieg. Robin Illg brachte Remshalden mit dem 1:3 in der 58. Minute noch einmal kurzzeitig ins Spiel, doch Colin Nägele setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:1-Sieg.

VfL Winterbach – 1. FC Hohenacker 3:2
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein echtes Drama. Pascal Praßel brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, bevor Emin Yilmaz in der 57. Minute ausglich. Kurz vor Schluss schien der 1. FC Hohenacker alles klarzumachen, als Nick Polzin in der 83. Minute das 1:2 erzielte. Doch Winterbach zeigte Moral: Simon Piscopo traf in der 89. Minute zum Ausgleich, ehe Nick Dobelmann in der Nachspielzeit (90.+3) den umjubelten Siegtreffer markierte.

SV Hertmannsweiler – TV Weiler/Rems 2:5
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 9. Minute durch Philipp Klodt in Führung. Nico Spandl glich in der 25. Minute für den SV Hertmannsweiler aus, bevor Gabriel Osei (53.) und Michail Panagos (59.) den TV Weiler/Rems wieder klar in Front brachten. Marco Schäfler brachte die Gastgeber in der 65. Minute noch einmal heran, doch Osei mit seinem zweiten Treffer (73.) und erneut Klodt (85.) machten den verdienten 5:2-Auswärtssieg perfekt. In der Nachspielzeit sah Lukas Nonnenmann noch Gelb-Rot.

VfR Birkmannsweiler – FC Kosova Kernen 2:2
Birkmannsweiler schien lange auf der Siegerstraße: Muammer Gözütok brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Julian Kögel erhöhte kurz vor der Pause (42.) auf 2:0. Doch Kosova Kernen kam mit viel Energie aus der Kabine: Marek Zeich verkürzte in der 47. Minute, und Labinot Collaku glich in der 65. Minute aus. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen.

FSV Waiblingen II – SV Fellbach II 5:1
Der FSV Waiblingen II dominierte die Partie von Beginn an. Nikola Filipovic brachte die Hausherren früh in Führung (8.), ehe Cihan Cicek in der 14. Minute das 2:0 nachlegte. Jan Plieninger erhöhte in der 28. Minute auf 3:0. Nikita Siebert verkürzte für Fellbach zwar in der 31. Minute, doch Anastasios Pantzaridis stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her (42.). In der Schlussphase setzte erneut Cihan Cicek mit seinem zweiten Treffer (80.) den Schlusspunkt zum klaren 5:1-Heimerfolg.

TB Beinstein – SSV Steinach-Reichenbach 2:6
Ein Offensivfeuerwerk des SSV Steinach-Reichenbach entschied die Partie. Julian Leitlein traf früh zum 0:1 (11.), bevor Simon Heinrich mit einem Doppelpack in der 23. und 26. Minute auf 0:3 stellte. Ein Eigentor von Fabian Woitke (33.) brachte Beinstein kurzzeitig zurück ins Spiel. Doch nach der Pause legten die Gäste nach: Niklas Wanek (53.) und erneut Simon Heinrich mit einem Doppelpack (55., 58.) sorgten für klare Verhältnisse. Niko Saggio erzielte in der 76. Minute den zweiten Treffer für Beinstein. Kurz vor Schluss sah Ben Hauke (87.) vom SSV Gelb-Rot, was jedoch am deutlichen 2:6 nichts mehr änderte.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – TSV Sulzbach-Laufen 0:3
Vor 40 Zuschauern setzte sich der TSV Sulzbach-Laufen souverän durch. Nach gut einer halben Stunde brachte Marek Hähnel die Gäste mit 0:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit war Ahmet Akin der Mann des Spiels: Mit Treffern in der 57. und 80. Minute stellte er den klaren 0:3-Endstand her.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – FC Viktoria Backnang 5:2
Ein Offensivspektakel bekamen die Zuschauer bei diesem Duell geboten. Bereits in der 2. Minute brachte Jonathan Hauser die SGM Erbstetten/TSG Backnang II in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich in der 30. Minute war es erneut Hauser, der in der 35. Minute auf 2:1 stellte. Nico Krause verwandelte in der 49. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, bevor Timo Disch in der 75. Minute auf 4:1 erhöhte. Zwar kam Viktoria Backnang in der 81. Minute noch einmal auf 4:2 heran, doch Maurice Leistner sorgte in der Schlussminute mit dem 5:2 für den Heimsieg.

VfR Murrhardt – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 4:1
Ein Blitzstart brachte Murrhardt früh auf die Siegerstraße. Jan Niklas Schommer traf bereits in der 3. Minute zur Führung, doch nur drei Minuten später glich Sven Kaltenthaler aus. Marco Kiefer sorgte in der 7. Minute für das 2:1, ehe erneut Schommer in der 34. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Sven Ziegler in der 88. Minute zum 4:1-Endstand.

FV Sulzbach/Murr – TSC Murrhardt 0:1
Lange Zeit war es eine ausgeglichene Partie ohne Tore. Erst in der 86. Minute gelang Abdulkadir Tuga der entscheidende Treffer für den TSC Murrhardt, der damit einen knappen Auswärtssieg feierte.

SK Fichtenberg – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 1:4
Die Gäste dominierten die Begegnung von Beginn an. Ferris Pressburger verwandelte in der 20. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, und Pascal Hofer legte zwölf Minuten später das 0:2 nach. Nach dem Anschlusstreffer durch Jannik Paxian (47.) schien die Partie kurz offen, doch Gianluca Lupi stellte in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. In der 58. Minute sah Kevin Renz nach einer Notbremse die Rote Karte, was die Aufgabe der Gastgeber zusätzlich erschwerte. Christian Marino machte in der 89. Minute mit dem 1:4 alles klar.

FC Welzheim – SV Unterweissach II 4:0
Der FC Welzheim legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 2. Minute traf Nico Dyrska zur frühen Führung, bevor ein Eigentor von Kevin Schmid in der 7. Minute das 2:0 brachte. Kevin Kröning erhöhte in der 38. Minute auf 3:0. In der 89. Minute setzte Patrick Wenzel den Schlusspunkt zum 4:0-Erfolg.

SV Steinbach – FSV Weiler zum Stein 3:4
In einem torreichen Duell setzte sich der FSV Weiler zum Stein knapp durch. Ümit Karatekin traf in der 8. Minute zur Führung, die Elias Scheuing in der 22. Minute ausbaute. Noch vor der Pause verkürzte Hannes Bössenecker in der 44. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Scheuing (60.) und Karatekin (77.) zum 1:4. In den Schlussminuten wurde es noch einmal spannend: Mustafa Jolo (85.) und Jonas Kolb (90.) verkürzten auf 3:4, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen.

+++

+++

Kreisliga A3:

SGM Rosengarten – SC Steinbach-Comburg 1:2
In einer umkämpften Partie ging die SGM Rosengarten in der 48. Minute durch Louis Schmiedt in Führung und hielt diese bis kurz vor Schluss. In der 85. Minute erzielte Angelo Callerame den Ausgleich für die Gäste. In der Nachspielzeit gelang Jakob Raith in der 94. Minute der späte Siegtreffer für den SC Steinbach-Comburg.

TSV Vellberg – TSV Ilshofen II 2:4
Der TSV Vellberg erwischte einen Traumstart: Daniel Wisotzki traf in der 3. Minute zum 1:0, und Kubilay Köksal legte in der 10. Minute zum 2:0 nach. Doch nach der Pause kamen die Gäste stark zurück. Jannis Schierle verkürzte in der 50. Minute auf 2:1, ehe Fabio Legrottaglie in der 80. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase entschied Tim Luca Laidig mit einem Doppelpack in der 82. und 87. Minute die Partie zugunsten des TSV Ilshofen II.

Spvgg Unterrot – Sportfreunde DJK Bühlerzell 0:1
In einer engen Partie fiel die Entscheidung erst in der 58. Minute: Amadeus Trittner traf für die Gäste aus Bühlerzell und sicherte seinem Team den knappen Auswärtssieg.

TSV Sulzdorf – TSV Michelbach/Bilz 1:0
Ein spätes Tor brachte dem TSV Sulzdorf den Heimsieg. Maciej Majchrzak erzielte in der 77. Minute den Treffer des Tages und ließ die Gastgeber jubeln.

+++

+++

Kreisliga A4:

TSV Dünsbach – SpVgg Satteldorf II 3:3
Die Zuschauer erlebten ein wahres Tor-Spektakel. Schon in der 4. Minute brachte Daniel Friedrich die Gäste aus Satteldorf in Führung, bevor Leon Badent in der 12. Minute ausglich. Johann Bach stellte in der 27. Minute erneut die Führung für die Gäste her, doch Florian Grahm glich in der 43. Minute wieder aus. Nach dem 2:3 durch Chris Hofmann in der 65. Minute schien Satteldorf auf der Siegerstraße, doch in der Nachspielzeit sorgte Maximilian Junker in der 97. Minute mit dem 3:3 für einen umjubelten Punktgewinn des TSV Dünsbach.

FC Honhardt – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 1:2
In einer intensiven Begegnung verwandelte Patrick Angele in der 36. Minute einen Foulelfmeter zur Führung der Gäste. Nur zwei Minuten später glich Fabian Rau für den FC Honhardt aus. Doch in der 67. Minute traf Robert Becke zum entscheidenden 2:1 für Hengstfeld-Wallhausen, das damit die drei Punkte entführte.

VfR Altenmünster – TSV Gerabronn 5:0
Der VfR Altenmünster zeigte eine dominante Vorstellung und ließ dem TSV Gerabronn keine Chance. Nico Hägele eröffnete den Torreigen in der 17. Minute, ehe Kaan Denizli mit einem Doppelpack in der 40. und 43. Minute die Führung ausbaute. Auch nach der Pause blieb Altenmünster hungrig: Kaan Denizli traf in der 51. Minute erneut, und Niklas Häusinger setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Heimsieg.

FC Matzenbach – TV Rot am See 3:2
Der TV Rot am See erwischte den besseren Start: Sven Maier traf per Foulelfmeter in der 10. Minute zur Führung, und Benjamin Früh legte in der 16. Minute nach. Nach der Pause kämpfte sich Matzenbach zurück: Serdal Kocak verkürzte in der 46. Minute, ehe ein Eigentor von Julian Wacker in der 56. Minute den Ausgleich brachte. In der 79. Minute besorgte Lukas Nachtrab den umjubelten Siegtreffer. Getrübt wurde der Erfolg durch die Gelb-Rote Karte für Serdal Kocak in der 69. Minute.

SpVgg Gammesfeld – SV Brettheim 9:0
Ein Kantersieg für die SpVgg Gammesfeld, die von Beginn an keine Zweifel aufkommen ließ. Lars Langenbuch eröffnete den Torreigen in der 7. Minute, ehe Aaron Weber mit einem Doppelpack (11., 17.) auf 3:0 stellte. Marius Beck (18.) und Emanuel Hertlein (25.) erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel traf David Weber in der 34. Minute, Leo Rohn (60.), Bernd Botsch (76.) und Jonathan Hertlein (86.) machten das 9:0-Debakel für Brettheim perfekt.

+++

+++

