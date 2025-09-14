Tore satt: SG Phönix Wildau mit 8:0, FSV 63 Luckenwalde II mit 7:0

Die Landesliga Süd hat zum Abschluss des 3. Spieltags eindrucksvoll gezeigt, wie groß die Leistungsunterschiede zwischen den Teams derzeit sind. Während Wildau und Luckenwalde II Kantersiege feierten, überzeugten auch Hohenleipisch und Seelow. Brieske/Senftenberg blieb ungeschlagen, während Eisenhüttenstadt in Krieschow spät den Ausgleich kassierte.

Patrick Jahn traf bereits in der 6. Minute und nur zwei Minuten später erneut zum 0:2. Die SG Großziethen musste sich früh schütteln. Doch Timothy Bäumker brachte die Hoffnung zurück: In der 25. Minute erzielte er den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Hausherren verbissen, lange jedoch ohne den entscheidenden Durchbruch. Erst in der 86. Minute gelang Jan Lindner der umjubelte Ausgleich. Die Partie schien schon entschieden, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 90.+1 Minute verwandelte Dennis Vogler einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung für Großziethen. Doch Wernsdorf hatte das letzte Wort: In der 90.+6 Minute traf Gordan Griebsch ebenfalls per Strafstoß zum 3:3-Endstand. ---

Die SG Phönix Wildau 95 ließ vor heimischem Publikum keinerlei Zweifel am Sieger aufkommen. Ronny Brendel brachte seine Mannschaft in der 13. Minute auf Kurs, ehe Serhii Pavlovych nur fünf Minuten später nachlegte. Kurz vor der Pause erhöhte Morris Marten Wiechert in der 44. Minute. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wildau unnachgiebig. Erneut Ronny Brendel stellte in der 54. Minute auf 4:0. Später baute Phillip Damm den Vorsprung mit einem Doppelschlag in der 74. und 77. Minute weiter aus. Rico Gladrow (79.) und Liam Löschke (88.) setzten die Schlusspunkte zum klaren 8:0-Erfolg. ---

Ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch endete vor 46 Zuschauern in Krieschow mit einer Punkteteilung. Der FC Eisenhüttenstadt ging früh durch einen Treffer in der 14. Minute in Führung und baute diese noch vor der Pause durch Tom Rönsch in der 44. Minute auf 0:2 aus. Doch die Reserve des VfB 1921 Krieschow zeigte Moral. Manuel Seibt brachte sein Team in der 54. Minute zurück ins Spiel, bevor Lucas Künzel in der 86. Minute den späten Ausgleich markierte. ---

Der VfB Hohenleipisch 1912 zeigte vor 150 Zuschauern eine Gala, die Felix Kniesche prägte. Bereits in der 7. Minute brachte er sein Team in Führung. Nach der Pause schaffte Philipp Stiller in der 47. Minute zwar den Ausgleich für Lübben, doch dann übernahm Kniesche das Spielgeschehen. Mit Treffern in der 60., 75. und 85. Minute schnürte er einen Dreierpack und avancierte zum Matchwinner. Zwischenzeitlich trafen auch Florian Vogt (76.) und David Mehnert (80.). Am Ende stand ein deutliches 6:1, das die Stärke Hohenleipischs und die Abwärtsspirale Lübbens verdeutlichte. ---

Victoria Seelow feierte gegen den VfB Trebbin einen Heimsieg, der die Mannschaft an die Tabellenspitze katapultierte. Paul Göring brachte die Gäste in der 14. Minute zunächst in Führung. Doch Seelow schlug zurück: Lennard Flaig glich in der 24. Minute aus, ehe Elias Wroblewski (41.) und Marco Rossak (42.) die Partie noch vor der Pause drehten. Flaig legte in der 55. Minute nach und machte das 4:1. Zwar verkürzte Philipp Pollow in der 74. Minute noch einmal, doch der Sieg der Hausherren geriet nicht mehr in Gefahr. ---

Vor 158 Zuschauern entschied ein Treffer ein enges Spiel. Danny Knoppik brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung. In einer Partie, die von Einsatz und Kampf geprägt war, sollte dieses Tor bis zum Abpfiff Bestand haben. Mit dem 1:0 sicherte sich Brieske/Senftenberg drei weitere Punkte und blieb ungeschlagen. ---

Ein umkämpftes Duell boten sich Guben und Wacker Ströbitz vor 115 Zuschauern. Richard Lampel brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Kurz danach fiel der Ausgleich, als Max Pilzecker in der 19. Minute ins eigene Tor traf. In der 33. Minute schwächte sich Ströbitz durch eine Rote Karte gegen Jaro Preuß, doch die Gäste hielten dagegen. Luis Hovestadt traf in der 60. Minute zum 2:1, ehe Lampel in der 90.+5 Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte. ---