Tore satt in Rethem, Erleichterung bei Leinetal und Nordheide

Ciwan Walsrode grüßt weiterhin von der Sonne und setzte seine Siegesserie fort. Von so einer Serie träumen die SG Nordheide und Eintracht Leinetal nur, doch die beiden Teams konnten am gestrigen Sonntag mal wieder dreifach jubeln. Wir schauen auf die Partien des neunten Spieltags der Kreisliga Heidekreis..
Klarer Auswärtssieg für den TSV Wietzendorf: Esben Krumwiede brachte sein Team in Führung, bevor Moritz Erfurt kurz vor der Pause nachlegte. In der Schlussphase sorgten Vincent Molzahn und Michel Tischer für den deutlichen 4:0-Endstand. Tewel blieb über weite Strecken harmlos. Während Tewel die rote Laterne hält, zog Wietzendorf vorbei an Germania Walsrode und belegt nun den Relegationsplatz zwei.
Vor rund 400 Zuschauern setzte sich Fulde / Stellichte knapp durch. Til Stimming erzielte bereits nach 15 Minuten das Tor des Tages. Wintermoor drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, konnte Keeper Jean-Luca Scheffler aber nicht mehr überwinden. Der Aufsteiger holte auswärts nun schon satte elf Punkte.
Spektakel pur in Rethem! Nach 0:2-Rückstand drehte Viktoria die Partie durch Treffer von Tim Cordes, Jesse Ossadnik und Matti Heidorn zum 4:2. Doch Heidmark schlug spät zurück – Laurenz-Oke Warncke per Elfmeter und Jannick Hubert in der Nachspielzeit sicherten noch das Remis. Rethem stellt nun den zweitbesten Angriff und die drittschwächste Defensive der Liga.
Ciwan Walsrode feierte einen verdienten Heimsieg. Nach dem frühen Rückstand durch Jan Fleißner trafen Yanis Beraka Elichama Sylla, Serhat Akyol und Waldemar Wart zum 3:1-Endstand. Besonders in der zweiten Halbzeit dominierte Ciwan das Geschehen deutlich. Sieg Nummer acht in Serie für den Tabellenführer.
Leinetal zeigte sich auswärts effektiv und abgezockt. Max Jonas Zimmermann und Louis Bock stellten auf 2:0, ehe Koray Kir per Elfmeter verkürzte. Till Hövelmann sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung und den verdienten 3:1-Erfolg der Gäste. Der erste Auswärtsdreier für die Eintracht, die dadurch die Abstiegszone verlässt.
Später Jubel von Nordheide! In einer ausgeglichenen Partie gelang Max Henry Grenke in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer. Damit sicherte die SG Nordheide drei hart umkämpfte Punkte gegen eine engagierte SG Allertal. Der zweite Saisonsieg war zeitgleich die erste Pleite für Allertal.