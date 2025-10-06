Tore satt in Rethem, Erleichterung bei Leinetal und Nordheide

Ciwan Walsrode grüßt weiterhin von der Sonne und setzte seine Siegesserie fort. Von so einer Serie träumen die SG Nordheide und Eintracht Leinetal nur, doch die beiden Teams konnten am gestrigen Sonntag mal wieder dreifach jubeln. Wir schauen auf die Partien des neunten Spieltags der Kreisliga Heidekreis..