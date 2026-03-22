Tore satt in Kunersdorf!

Am 15.Spieltag der Kreisoberliga empfing Fichte den Tabellensiebten aus Drebkau/Kausche. Kunersdorf noch ohne Niederlage in der Rückenrunde und mit breiter Brust. Aber Achtung der Gast am letzten Spieltag mit einem 8:0 gegen Welzow.

Drebkau begann forsch. In der 4.Minute traf Faber nur den Kunersdorfer Pfosten. Nur 2 Minuten später auf der anderen Seite ein Eckball für Fichte durch Hagen. Der Kopfball von Wetzk an die Unterkante der Latte. Von dort auf die Linie und raus. In der 18.Spielminute die Führung für den Gast aus Drebkau durch die Roch. Ein schneller Angriff über rechts, Fichte zu weit von den Gegenspielern weg und dann humorlos flach unten ins kurze Eck rein. 24.Minute der Ausgleich für Kunersdorf durch Wetzk per "Abstauber". Voran gegangen eine starke Parade vom Drebkauer Keeper Branig beim Schuss von Hagen. Ein super vorgetragener Angriff von Fichte in der 33.Minute. Wetzk steckt im Zentrum auf Hagen durch und der mit Übersicht zur 2:1 Führung für die Hausherren. Zur Pause Fichte knapp vorn.