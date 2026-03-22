Tore satt in Kunersdorf!

Am 15.Spieltag der Kreisoberliga empfing Fichte den Tabellensiebten aus Drebkau/Kausche. Kunersdorf noch ohne Niederlage in der Rückenrunde und mit breiter Brust. Aber Achtung der Gast am letzten Spieltag mit einem 8:0 gegen Welzow.
Drebkau begann forsch. In der 4.Minute traf Faber nur den Kunersdorfer Pfosten. Nur 2 Minuten später auf der anderen Seite ein Eckball für Fichte durch Hagen. Der Kopfball von Wetzk an die Unterkante der Latte. Von dort auf die Linie und raus. In der 18.Spielminute die Führung für den Gast aus Drebkau durch die Roch. Ein schneller Angriff über rechts, Fichte zu weit von den Gegenspielern weg und dann humorlos flach unten ins kurze Eck rein. 24.Minute der Ausgleich für Kunersdorf durch Wetzk per "Abstauber". Voran gegangen eine starke Parade vom Drebkauer Keeper Branig beim Schuss von Hagen. Ein super vorgetragener Angriff von Fichte in der 33.Minute. Wetzk steckt im Zentrum auf Hagen durch und der mit Übersicht zur 2:1 Führung für die Hausherren. Zur Pause Fichte knapp vorn.
Zweiter Durchgang Kunersdorf noch gedanklich in der Kabine. Der Ausgleich durch Faber in der 48.Minute per Konter und ganz viel Übersicht. Aber Kunersdorf bliebt dran. 53.Minute Eckball durch Gulbing und Schlottis Kopfball passgenau in den Dreiangel. Und Kunersdorf baut den Vorsprung aus. 60.Minute Freistoß zentral aus 18m. Lukas Seifert versenkte die Kugel direkt und unhaltbar im Winkel. 71.Minute starke Parade von Brehmer im Fichte Kasten beim Kopfball von Roch. Drebkau steckt nicht auf und kommt in der 84. Minute zum Anschlusstreffer durch Sommerfeld. Und es wurde noch turbulenter. 4.Minute der Nachspielzeit der Ausgleich für Drebkau durch Faber nach Fichtes "Eierei" (2x am Ball vorbei gehauen) in eigenen Strafraum. In der letzten Aktion im Spiel noch einmal eine Riesenchance für Fichte zum Siegtreffer. Doch Ole Mau köpft den Ball knapp vorbei.
Am Ende für Fichte eher 2 Punkte verloren als ein gewonnen.
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