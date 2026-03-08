Tore satt in der Kreisliga A: Winden stolpert, Verfolger rücken näher

Der Spitzenreiter VfVuJ Winden musste sich gegen BC Oberzier mit einem Punkt begnügen, wodurch die Verfolger in der Kreisliga A Düren näher heranrücken. Während FC Golzheim und Jugendsport Wenau wichtige Siege einfuhren, sorgten Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln und Schwarz-Weiß Düren mit deutlichen Erfolgen für klare Verhältnisse.
Tabellenführer VfVuJ Winden begann stark und ging früh in Führung: Marco Lennartz Klöcker traf bereits in der 11. Minute. Lange schien der Spitzenreiter den Vorsprung zu verteidigen, doch der BC Oberzier blieb im Spiel. In der 78. Minute gelang Marvin Kornetzky der Ausgleich. Für Winden bedeutet das Remis zwar weiterhin Rang eins, doch die Verfolger bleiben in Schlagdistanz.
Der FC Düren 77 musste sich gegen den JSV Frenz mit einem Punkt begnügen. Vladyslav Barannikov traf früh zur Führung (8.), doch kurz vor der Pause glich Omer Avdija aus (45.+1). In der Schlussphase brachte Nico Oepen die Gastgeber per Foulelfmeter erneut nach vorne (78.), doch nur drei Minuten später stellte Edis Zulic den Endstand her (81.). Für Düren bleibt es damit ein kleiner Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze.
Der FC Golzheim bleibt im Rennen um die Spitzenplätze. Gegen Viktoria Koslar fiel der erste Treffer erst nach einer Stunde: Simon Wierz traf in der 61. Minute zur Führung. In der Schlussphase erhöhte Alexander Hürtgen (77.), ehe Timo Seidel fünf Minuten später für Koslar verkürzte. In der Nachspielzeit sorgte erneut Hürtgen (90.+3) für die Entscheidung. Mit dem Heimsieg behauptet Golzheim Rang drei der Tabelle.
Jugendsport Wenau legte beim SC Jülich/SV Hoengen früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Luis Kugel traf bereits in der 16. Minute zur Führung und legte in der 31. Minute den zweiten Treffer nach. Damit lagen die Gäste früh mit zwei Toren vorne. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr, sodass Wenau den Vorsprung bis zum Abpfiff verteidigte und wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelte.
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln setzte ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Jan Moritz eröffnete den Torreigen früh (13.), ehe Kevin Peters mit Treffern in der 20. und 35. Minute nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Daniel Schmitz (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel fiel der fünfte Treffer durch ein Eigentor (50.). Für Nörvenich bleibt die Situation im Tabellenkeller angespannt.
Zwischen der SG Germania Burgwart und Grün-Weiß Welldorf-Güsten entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Max Ries brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Lange blieb es dabei, ehe Sanger Muyasar Kalo in der 69. Minute ausglich. Doch Welldorf-Güsten reagierte schnell: Ben Grafen traf zunächst in der 74. Minute und erhöhte in der 85. Minute auf 3:1. Lucca Heucken verkürzte kurz vor dem Ende (90.), doch die Gäste brachten den Auswärtssieg über die Zeit und bleiben im oberen Tabellendrittel.
19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart