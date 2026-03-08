Tore satt in der Kreisliga A: Winden stolpert, Verfolger rücken näher

Traf für Stammeln doppelt: Kevin Peters. – Foto: Youssef Titoua

Der Spitzenreiter VfVuJ Winden musste sich gegen BC Oberzier mit einem Punkt begnügen, wodurch die Verfolger in der Kreisliga A Düren näher heranrücken. Während FC Golzheim und Jugendsport Wenau wichtige Siege einfuhren, sorgten Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln und Schwarz-Weiß Düren mit deutlichen Erfolgen für klare Verhältnisse.

Vor heimischer Kulisse entwickelte sich zwischen dem BC Oberzier und Borussia Freialdenhoven eine unterhaltsame Partie mit mehreren Wendungen. Zunächst brachte Marvin Kornetzky die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Dominik Baczewski aus. Noch vor der Pause drehte Nico Nießen das Spiel und stellte auf 2:1 für Freialdenhoven. Lange sah es danach aus, als würden die Gäste den Vorsprung verteidigen, ehe Kornetzky in der Schlussviertelstunde seinen zweiten Treffer erzielte und zum 2:2 ausglich. Nur vier Minuten später sorgte Joker Jannis Neulen schließlich für die Entscheidung und sicherte Oberzier mit dem 3:2 den Heimsieg. Mit zwei Erfolgen im Gepäck wird der BCO in Winden sicherlich nicht komplett chancenlos sein.

Bei der Partie zwischen der SG Germania Burgwart und Viktoria Koslar fiel der entscheidende Treffer nach einer Stunde Spielzeit. Fabian Höppener erzielte den Siegtreffer der Gäste, die sich an Burgwart in der unteren Tabellenhälfte herangerobbt haben.

Tabellenführer VfVuJ Winden begann stark und ging früh in Führung: Marco Lennartz Klöcker traf bereits in der 11. Minute. Lange schien der Spitzenreiter den Vorsprung zu verteidigen, doch der BC Oberzier blieb im Spiel. In der 78. Minute gelang Marvin Kornetzky der Ausgleich. Für Winden bedeutet das Remis zwar weiterhin Rang eins, doch die Verfolger bleiben in Schlagdistanz.

Der FC Düren 77 musste sich gegen den JSV Frenz mit einem Punkt begnügen. Vladyslav Barannikov traf früh zur Führung (8.), doch kurz vor der Pause glich Omer Avdija aus (45.+1). In der Schlussphase brachte Nico Oepen die Gastgeber per Foulelfmeter erneut nach vorne (78.), doch nur drei Minuten später stellte Edis Zulic den Endstand her (81.). Für Düren bleibt es damit ein kleiner Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze.

Der FC Golzheim bleibt im Rennen um die Spitzenplätze. Gegen Viktoria Koslar fiel der erste Treffer erst nach einer Stunde: Simon Wierz traf in der 61. Minute zur Führung. In der Schlussphase erhöhte Alexander Hürtgen (77.), ehe Timo Seidel fünf Minuten später für Koslar verkürzte. In der Nachspielzeit sorgte erneut Hürtgen (90.+3) für die Entscheidung. Mit dem Heimsieg behauptet Golzheim Rang drei der Tabelle.

Jugendsport Wenau legte beim SC Jülich/SV Hoengen früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Luis Kugel traf bereits in der 16. Minute zur Führung und legte in der 31. Minute den zweiten Treffer nach. Damit lagen die Gäste früh mit zwei Toren vorne. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr, sodass Wenau den Vorsprung bis zum Abpfiff verteidigte und wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelte.

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln setzte ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Jan Moritz eröffnete den Torreigen früh (13.), ehe Kevin Peters mit Treffern in der 20. und 35. Minute nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Daniel Schmitz (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel fiel der fünfte Treffer durch ein Eigentor (50.). Für Nörvenich bleibt die Situation im Tabellenkeller angespannt.

Zwischen der SG Germania Burgwart und Grün-Weiß Welldorf-Güsten entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Max Ries brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Lange blieb es dabei, ehe Sanger Muyasar Kalo in der 69. Minute ausglich. Doch Welldorf-Güsten reagierte schnell: Ben Grafen traf zunächst in der 74. Minute und erhöhte in der 85. Minute auf 3:1. Lucca Heucken verkürzte kurz vor dem Ende (90.), doch die Gäste brachten den Auswärtssieg über die Zeit und bleiben im oberen Tabellendrittel.

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer bei Schwarz-Weiß Düren. Thomas Felder brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Daniel Opuku erhöhte nur vier Minuten später. Noch vor der Pause traf Sadate Ayouwa zum 3:0 (30.). Auch im zweiten Durchgang blieb Düren torhungrig: Ayouwa (59.), Al Hasane Diallo (68.), Gabriel Nbongo (70.) und Vitalii Kruzhkovetskyi (78.) bauten die Führung weiter aus. Den Gästen von Rhenania Lohn gelang lediglich der Ehrentreffer zum 1:8 (83.). Damit festigt Düren Rang fünf der Tabelle.

Die Partie zwischen Salingia Barmen und Borussia Freialdenhoven begann mit einem frühen Treffer der Gäste, als Benjamin Bilalagic nach einer Viertelstunde das 1:0 erzielte. Joshua Michel gelang noch vor der Pause der Ausgleich für Barmen, doch im zweiten Durchgang übernahm Freialdenhoven zunehmend die Kontrolle. Dennis Lehmann brachte die Gäste wieder in Führung, Pascal Schneider erhöhte wenig später. Den Schlusspunkt setzte schließlich Bilalagic mit seinem zweiten Treffer, sodass der Favorit seiner Rolle auch gerecht wurde, obwohl die Pause nicht allzu lange war.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

19. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen

Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen

Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren

So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim

So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77

So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden

So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart

So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen



20. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar

Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz

So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn

So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart

_______________