Tore satt in den Kreisligen: SG Bad Wimpfen 9:1, SF Bronnen 7:4

Sportfreunde Lauffen II – SGM MassenbachHausen 0:2

Die SGM MassenbachHausen zeigte sich in Lauffen von Beginn an zielstrebig. Bereits in der 13. Minute traf Yannik Lieberherr zur frühen Führung. Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel, während die Gäste das Geschehen kontrollierten. Noch vor der Pause sorgte Maximilian Preisner (42.) mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete MassenbachHausen das Ergebnis souverän und brachte den Auswärtssieg sicher über die Zeit.

FSV Schwaigern II – SV Schluchtern 0:2

In einem umkämpften Spiel setzte sich der SV Schluchtern am Ende durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Kevin Walter in der 57. Minute zur Führung. Schwaigern II mühte sich, fand aber kein Durchkommen gegen die kompakte Gästeabwehr. In der Nachspielzeit sorgte Francesco Di Dio (90.) mit dem 0:2 für den Schlusspunkt. Schluchtern zeigte sich effektiv und blieb defensiv stabil.

TSV Güglingen – SC Ilsfeld 5:2

Ein torreiches Duell in Güglingen! Nach einem Eigentor von Moritz Bäzner (19.) gingen die Gäste zunächst in Führung. Doch Defrim Mustafa (26.) glich schnell aus. In der zweiten Halbzeit drehte der TSV richtig auf: Max Morlok (58.) und erneut Mustafa per Foulelfmeter (71.) stellten auf 3:1. Konrad Reiner (83.) erhöhte weiter, ehe Jahir Hoti (89.) noch einmal verkürzte. In der Nachspielzeit machte Tom Dieterich (90.+1) alles klar. Güglingen zeigte eine starke Reaktion und siegte.

SC Abstatt – GSV Eibensbach 4:0

Der SC Abstatt dominierte die Partie von Beginn an. Enis Zekaj brachte die Gastgeber früh in Führung (3.) und legte in der 25. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Eyüp Ece (35.) auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kasim Simsek (74.) für den 4:0-Endstand. Der SC spielte konzentriert und ließ Eibensbach kaum Raum zur Entfaltung – ein überzeugender Auftritt.

SV Leingarten – SV Heilbronn am Leinbach 2:2

In einem spannenden Duell trennten sich Leingarten und Heilbronn am Leinbach mit einem gerechten Remis. Florian Kopek traf früh zur Führung (5.), ehe Ermir Ahmati (36.) ausglich. Yannick Titzmann (63.) brachte Leingarten erneut in Front, doch in der Nachspielzeit verwandelte Noah Kropp (90.+4) einen Foulelfmeter zum 2:2. Für Heilbronn war es ein später Punktgewinn.

TGV Dürrenzimmern – SGM NordHeimHausen 1:2

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch David Weis (9.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Tim Jäger (51.) auf 0:2, doch Dürrenzimmern antwortete prompt – Marcel Übelhör traf nur eine Minute später (52.). Trotz engagierter Schlussphase gelang dem TGV der Ausgleich nicht mehr. NordHeimHausen nahm kämpferisch drei wichtige Punkte mit.

SGM Fürfeld/Bonfeld – Spvgg Heinriet 5:1

Ein torreiches Spiel mit klarer Rollenverteilung: Michel Weigelt eröffnete den Torreigen in der 6. Minute und legte in der 23. nach. Dazwischen traf Lukas Krämer (16.), der auch das 4:0 (30.) erzielte. Heinriet kam durch Mika Gruber (34.) kurzzeitig heran, doch Kevin Weigelt (41.) machte noch vor der Pause den Deckel drauf. Ein starker Auftritt der Gastgeber.

TSV Talheim 1895 – VfL Brackenheim 1:1

Talheim startete gut in die Partie und ging durch Florian Winzig (9.) in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Brackenheim drängte lange vergeblich, doch Frank Silvain Teku traf in der 83. Minute zum verdienten Ausgleich. Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes Duell und teilten sich am Ende die Punkte.