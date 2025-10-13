Tore satt in den Kreisligen: SG Bad Wimpfen 9:1, SF Bronnen 7:4

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Sportfreunde Lauffen II – SGM MassenbachHausen 0:2
Die SGM MassenbachHausen zeigte sich in Lauffen von Beginn an zielstrebig. Bereits in der 13. Minute traf Yannik Lieberherr zur frühen Führung. Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel, während die Gäste das Geschehen kontrollierten. Noch vor der Pause sorgte Maximilian Preisner (42.) mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete MassenbachHausen das Ergebnis souverän und brachte den Auswärtssieg sicher über die Zeit.
FSV Schwaigern II – SV Schluchtern 0:2
In einem umkämpften Spiel setzte sich der SV Schluchtern am Ende durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Kevin Walter in der 57. Minute zur Führung. Schwaigern II mühte sich, fand aber kein Durchkommen gegen die kompakte Gästeabwehr. In der Nachspielzeit sorgte Francesco Di Dio (90.) mit dem 0:2 für den Schlusspunkt. Schluchtern zeigte sich effektiv und blieb defensiv stabil.
TSV Güglingen – SC Ilsfeld 5:2
Ein torreiches Duell in Güglingen! Nach einem Eigentor von Moritz Bäzner (19.) gingen die Gäste zunächst in Führung. Doch Defrim Mustafa (26.) glich schnell aus. In der zweiten Halbzeit drehte der TSV richtig auf: Max Morlok (58.) und erneut Mustafa per Foulelfmeter (71.) stellten auf 3:1. Konrad Reiner (83.) erhöhte weiter, ehe Jahir Hoti (89.) noch einmal verkürzte. In der Nachspielzeit machte Tom Dieterich (90.+1) alles klar. Güglingen zeigte eine starke Reaktion und siegte.
SC Abstatt – GSV Eibensbach 4:0
Der SC Abstatt dominierte die Partie von Beginn an. Enis Zekaj brachte die Gastgeber früh in Führung (3.) und legte in der 25. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Eyüp Ece (35.) auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kasim Simsek (74.) für den 4:0-Endstand. Der SC spielte konzentriert und ließ Eibensbach kaum Raum zur Entfaltung – ein überzeugender Auftritt.
SV Leingarten – SV Heilbronn am Leinbach 2:2
In einem spannenden Duell trennten sich Leingarten und Heilbronn am Leinbach mit einem gerechten Remis. Florian Kopek traf früh zur Führung (5.), ehe Ermir Ahmati (36.) ausglich. Yannick Titzmann (63.) brachte Leingarten erneut in Front, doch in der Nachspielzeit verwandelte Noah Kropp (90.+4) einen Foulelfmeter zum 2:2. Für Heilbronn war es ein später Punktgewinn.
TGV Dürrenzimmern – SGM NordHeimHausen 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch David Weis (9.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Tim Jäger (51.) auf 0:2, doch Dürrenzimmern antwortete prompt – Marcel Übelhör traf nur eine Minute später (52.). Trotz engagierter Schlussphase gelang dem TGV der Ausgleich nicht mehr. NordHeimHausen nahm kämpferisch drei wichtige Punkte mit.
SGM Fürfeld/Bonfeld – Spvgg Heinriet 5:1
Ein torreiches Spiel mit klarer Rollenverteilung: Michel Weigelt eröffnete den Torreigen in der 6. Minute und legte in der 23. nach. Dazwischen traf Lukas Krämer (16.), der auch das 4:0 (30.) erzielte. Heinriet kam durch Mika Gruber (34.) kurzzeitig heran, doch Kevin Weigelt (41.) machte noch vor der Pause den Deckel drauf. Ein starker Auftritt der Gastgeber.
TSV Talheim 1895 – VfL Brackenheim 1:1
Talheim startete gut in die Partie und ging durch Florian Winzig (9.) in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Brackenheim drängte lange vergeblich, doch Frank Silvain Teku traf in der 83. Minute zum verdienten Ausgleich. Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes Duell und teilten sich am Ende die Punkte.
Kreisliga A2:
SG Bad Wimpfen – Spvgg Möckmühl 9:1
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Bad Wimpfen. Bereits nach zwölf Minuten eröffnete Matthias Geiger den Torreigen, zwei Minuten später legte er gleich nach. Binnen fünf Minuten erhöhten Ben Straub (17.) und Silas Weiß (19.) auf 4:0 – die Partie war früh entschieden. Colin Zwickl (36.) stellte noch vor der Pause auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Straub (51.) sowie Weiß (53.), ehe Finn Schuischel (69.) das achte Tor markierte. Den Ehrentreffer für Möckmühl erzielte Felix Bauer per Foulelfmeter (72.), doch David Alvaro Dispenzieri (88.) setzte den Schlusspunkt zum 9:1. Ein überragender Auftritt der Gastgeber, die den Gegner deutlich beherrschten.
SV Sülzbach – TSV Weinsberg 1:1
In einer ausgeglichenen Partie trennten sich Sülzbach und Weinsberg 1:1. Nach torloser erster Halbzeit brachte Adrian Kolbus die Gastgeber in der 64. Minute in Führung. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später glich Denis Feyerabend zum Endstand aus. Beide Teams boten kämpferisch eine ordentliche Leistung, am Ende stand ein gerechtes Remis.
SC Amorbach – SGM Neudenau/Siglingen 2:4
Die Gäste aus Neudenau/Siglingen legten einen Blitzstart hin: Schon in der 3. Minute traf Hannes-Ludwig Schmalzhaf zum 0:1. Ismail Celik sorgte kurz darauf (16.) für den Ausgleich, doch kurz vor der Pause stellte Schmalzhaf (45.+1) die Führung wieder her. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Niklas Röckel (47.) auf 1:3. Amorbach gab sich nicht auf und kam durch Butrint Idrizi (52.) noch einmal heran, doch Joshua Schmitt (75.) machte alles klar. Ein Auswärtssieg für die SGM, die über weite Strecken das effektivere Team war.
VfB Neuhütten – TSV Ellhofen 1906 7:0
Der VfB Neuhütten dominierte von Beginn an und ließ Ellhofen keine Chance. Till Kettner eröffnete in der 9. Minute den Torreigen, Jean-Pierre Löffler legte kurz darauf (12.) nach. Noch vor der Pause traf Löffler erneut (36.) und Kettner erhöhte (43.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel unterlief Marvin Arnold ein Eigentor (51.), ehe Luca Hammel (54., 58.) mit einem Doppelpack den deutlichen 7:0-Endstand herstellte. Ein souveräner Heimsieg, bei dem Neuhütten seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.
TSV Löwenstein – VfL Obereisesheim 0:3
Der VfL Obereisesheim erwischte einen Traumstart: Dogan Sahin traf bereits in der 3. Minute zur Führung. Baris Yener (27.) legte nach, und in der Schlussphase sorgte Matthias Schmidt (87.) für den Endstand. Löwenstein fand nie richtig ins Spiel, während die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten und einen verdienten Auswärtssieg feierten.
SGM Langenbrettach – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 2:3
In einer spannenden Partie ging Langenbrettach durch einen Foulelfmeter von Marius Gramlich (18.) in Führung. Kurz vor der Pause glich Marvin Marrone (45.) aus und brachte sein Team kurz nach Wiederbeginn (52.) sogar in Front. Finn Schönbeck (58.) egalisierte erneut, doch Mykola Sheremet (83.) traf in der Schlussphase zum entscheidenden 2:3. Ein intensives Duell, das die Gäste knapp für sich entschieden.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Hardthausen 2:1
Der TSV Hardthausen ging kurz vor der Pause durch Luis Graf (41.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Höchstberg/Tiefenbach auf: Joshua Gehrig (65.) erzielte den Ausgleich, ehe Julian Klimmer (72.) das Spiel komplett drehte. Die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit und feierten einen wichtigen Heimsieg.
TSV Heinsheim – TSV Duttenberg 1:1
In einem umkämpften Duell trennten sich Heinsheim und Duttenberg leistungsgerecht 1:1. Julian Heichele brachte die Gäste früh (16.) in Führung. Erst kurz vor Schluss gelang Enkelen Halilaj (84.) der Ausgleich. Kurz darauf sah Leon Heichele (86.) Gelb-Rot, doch am Spielstand änderte das nichts mehr. Ein Unentschieden nach 90 intensiven Minuten.
Kreisliga A3:
TSG Verrenberg – SV Harthausen 1970 2:2
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Denny Haspel brachte Verrenberg bereits in der 9. Minute in Führung, doch Felix Weiß glich zehn Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Haspel (68.) zum 2:1, doch Alexander Hemmerich (79.) sorgte für den verdienten Ausgleich. Am Ende teilten sich beide Teams leistungsgerecht die Punkte.
SC Amrichshausen – SG Taubertal/Röttingen 2:0
Nach einer torlosen ersten Hälfte erlöste Tim Erhard (59.) die Gastgeber mit dem 1:0. Kurz vor Schluss machte Mario Bürklen (89.) alles klar und sicherte Amrichshausen den Heimsieg. Ein geduldiger Erfolg für den SC, der nach der Pause die entscheidenden Akzente setzte.
TSV Dörzbach/Klepsau – VfB Bad Mergentheim 1:1
Vor 180 Zuschauern brachte Simon Köder den TSV früh in Führung (9.). Nach der Pause kam der VfB Bad Mergentheim besser ins Spiel und glich durch Pablo Riveros (63.) aus. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten, es blieb aber beim Remis.
SGM Niedernhall/Weißbach – SC Michelbach/Wald 1:2
Der SC Michelbach/Wald erwischte den besseren Start: Niklas Meinhold traf in der 18. Minute zum 0:1. In einer umkämpften Partie blieb es lange spannend, ehe Michael Blondowski (88.) auf 0:2 stellte. In der Nachspielzeit verkürzte Niklas Renner (90.+5), doch die Gäste brachten den Sieg über die Zeit. Ein knapper, aber Auswärtserfolg.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – TV Niederstetten 5:3
Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Bieringen zu sehen. Bereits in der 2. Minute traf Yannick Ziegler zur Gästeführung, die Marco Döffinger (43.) ausbaute. Nach der Pause drehte die SGM auf: Thomas Walz (63.) leitete die Aufholjagd ein, Michael Müller (70.) glich aus, und Niko Humm (75.) brachte die Gastgeber in Führung. Müller erhöhte per Foulelfmeter (80.) auf 4:2. Zwar verkürzte Döffinger ebenfalls per Strafstoß (88.), doch erneut Müller (89.) machte mit seinem dritten Treffer alles klar. Eine spektakuläre Partie mit Sieg für die Heimelf.
1. FC Igersheim – SSV Gaisbach 1:2
Der SSV Gaisbach erwischte den besseren Start: Daniel Charpentier traf bereits in der 9. Minute. Marvin Sauer (36.) glich für Igersheim aus, doch nur zwei Minuten später sorgte Philipp Hopp (38.) für den Siegtreffer. In einer umkämpften Begegnung verteidigten die Gäste den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.
TSV Kupferzell – SGM Künzelsau-Ingelfingen 1:3
Vor 150 Zuschauern brachte Adrian Bartula die Gäste in der 58. Minute in Führung. Moritz Jakesch (77.) glich aus, doch Künzelsau-Ingelfingen zeigte sich in der Schlussphase eiskalt: Bartula traf erneut (81.), und Ejmad Demaku (86.) sorgte für den Endstand. Ein starker Auftritt der Gäste, die in den letzten Minuten den Unterschied machten.
SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab – FC Creglingen 3:1
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Kai Deker traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Creglingen antwortete durch Justus Gerlinger (16.), doch in der Schlussphase drehte Robin Kreuzer auf – mit seinen Treffern in der 83. und 90. Minute entschied er die Partie. Bitzfeld/Schwab sicherte sich damit die drei Punkte.
Kreisliga A1:
SGM Altshausen/Ebenweiler – SG Daugendorf/Unlingen 2:1
Die Gastgeber feierten einen knappen Heimsieg. Lennard Bachmann brachte Altshausen/Ebenweiler in der 25. Minute in Führung. Noch vor der Pause gelang Johann Föhr (36.) der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Josip Matusin (51.) für das entscheidende Tor. In einer ausgeglichenen Partie behielt die SGM am Ende die Oberhand.
SV Langenenslingen – FC Laiz 1:3
Vor 200 Zuschauern leitete Vittorio Lettieri (59.) den Auswärtssieg des FC Laiz ein. Daniel Lauria (70.) legte nach, ehe Jonas Fischer (75.) den Anschluss für Langenenslingen erzielte. Doch nur eine Minute später stellte Dominik Weber (76.) den alten Abstand wieder her. Ein effektiver Auftritt der Gäste, die die entscheidenden Momente für sich nutzten.
SG Bronnen/Neufra – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 6:0
Die SG Bronnen/Neufra zeigte sich in Torlaune. Marco Kunz traf kurz vor der Pause doppelt (38., 43.) und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tufan Aktepe (53.) auf 3:0, Kunz (57.) und erneut Aktepe (78.) bauten die Führung weiter aus. Den Schlusspunkt setzte Ekin Öztürk (86.). Ein klarer und souveräner Erfolg der Gastgeber.
FV Altheim – FC Mengen II 4:0
Der FV Altheim dominierte die Begegnung von Beginn an. Marc Lumpp traf bereits in der 5. Minute, ehe Florian Geiselhart (9., 27.) mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse sorgte. Johannes Schwörer (68.) machte den deutlichen 4:0-Heimsieg perfekt. Eine starke Vorstellung des FVA, der das Spiel früh entschied.
SV Braunenweiler – SG Gammertingen/KFH 2:1
In einer umkämpften Partie ging Braunenweiler in der 16. Minute durch Joshua Winkhart in Führung. Nach dem Ausgleich von Mirco Flad (53.) schlug Patrick Riegger (59.) prompt zurück und erzielte das entscheidende Tor. Die Hausherren verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss und feierten einen wichtigen Heimerfolg.
SG Hettingen/Inneringen – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 2:0
Die SG Hettingen/Inneringen legte mit dem frühen Treffer von Timo Reinhard (13.) den Grundstein zum Sieg. In der Schlussphase machte Louis Sauter (88.) alles klar. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen weitgehend und sicherten sich einen 2:0-Erfolg.
Kreisliga A2:
SV Betzenweiler – SV Eintracht Seekirch 0:3
Der SV Eintracht Seekirch feierte einen souveränen Auswärtserfolg in Betzenweiler. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Hannes Riedmüller die Gäste in der 21. Minute in Führung und sorgte damit für die erste spürbare Druckphase. Betzenweiler versuchte im weiteren Verlauf, den Anschluss zu finden, kam aber kaum gefährlich vor das Tor. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Agim Rahmani in der 77. Minute mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Leonard Bendel kurz vor dem Abpfiff (90.). Ein abgeklärter Auftritt von Seekirch, das in den entscheidenden Momenten eiskalt blieb.
TSV Riedlingen II – SV Winterstettenstadt 1:4
Winterstettenstadt setzte sich beim TSV Riedlingen II deutlich durch, musste dafür aber lange Geduld beweisen. Nach einer umkämpften ersten Hälfte brachte Oliver Zeh sein Team kurz vor der Pause (43.) in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Zeh gefährlich und traf in der 60. Minute zum 0:2. Daniel Bochtler erhöhte nach 75 Minuten auf 0:3, ehe Dimitri Gribanov (78.) den Anschlusstreffer erzielte. Die Hoffnung der Gastgeber währte jedoch nur kurz – Niklas Müller (88.) stellte den alten Abstand wieder her. Winterstettenstadt zeigte sich spielstark und nutzte seine Gelegenheiten konsequent.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Schemmerhofen 1:2
Schemmerhofen setzte sich knapp bei der SG Alberweiler/Aßmannshardt durch. Nach einer intensiven Anfangsphase brachte Dario Ehe die Gäste in der 31. Minute in Führung. Die Gastgeber drängten im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch Stefan Romer traf in der 77. Minute zum 0:2. Erst in der Nachspielzeit gelang Hannes Mohr (90.+4) noch der Anschlusstreffer, der allerdings zu spät kam. Alberweiler stemmte sich gegen die Niederlage, doch Schemmerhofen blieb in den Schlüsselmomenten abgebrüht.
SG Warthausen/Birkenhard – SG Aepfingen/Baltringen 1:1
Die Zuschauer sahen eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agierten. Nach torloser erster Halbzeit brachte Fabian Bogenrieder die Gäste in der 68. Minute in Führung. Warthausen reagierte energisch und kam durch Nico Bleher (83.) zum Ausgleich. In den Schlussminuten wollten beide Teams noch den Sieg, doch klare Chancen blieben aus. Am Ende stand ein 1:1, das dem Spielverlauf entsprach.
SG Laupertshausen/Maselheim – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahmen die Gäste im zweiten Durchgang klar das Kommando. Direkt nach Wiederanpfiff traf Louis Russ (46.) zur Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Paul Winter (56.) auf 0:2, ehe Kevin Chazkjewitsch (62.) den dritten Treffer folgen ließ. Laupertshausen hatte dem druckvollen Spiel der Gäste kaum noch etwas entgegenzusetzen. Muttensweiler/Hochdorf nutzte seine starke Phase nach der Pause optimal aus und entschied das Spiel innerhalb einer Viertelstunde.
SV Dürmentingen – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 5:1
Dürmentingen erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach einer Minute brachte Elias Madarac die Heimelf in Führung, Niklas Weggenmann legte in der 17. Minute nach. Zwar verkürzte Johannes Rehberg (37.) für die Gäste, doch nur zwei Minuten später stellte Madarac (39.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Dürmentingen das Geschehen und baute die Führung durch Dominik Schirmer (59., 63.) weiter aus. Die Hausherren zeigten sich in allen Mannschaftsteilen präsent und nutzten ihre Chancen mit großer Effizienz.
FC Mittelbiberach – FV Neufra/Donau 4:1
Der FC Mittelbiberach drehte nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf. Fabian Brehm brachte Neufra in der 23. Minute in Führung, doch der FCM antwortete prompt: Lukas Ries glich nur fünf Minuten später aus (28.), und Benjamin Hipp (32.) sorgte noch vor der Pause für die Wende. Nach dem Seitenwechsel blieb Mittelbiberach tonangebend, Ries (64.) traf erneut, ehe Niklas Knörle (90.+1) in der Nachspielzeit alles klar machte. Mittelbiberach überzeugte mit Spielfreude und starkem Zug zum Tor.
FC Wacker Biberach – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 2:0
In einem temporeichen Spiel setzte sich der FC Wacker Biberach durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang Mehmet Sahin (52.) der wichtige Führungstreffer. Biberach erhöhte durch Marius Häußler auf 2:0. Der Gastgeber zeigte eine konzentrierte Leistung und hielt den Gegner mit starker Defensivarbeit auf Distanz.
Kreisliga A3:
SV Baustetten – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 1:0
In einer spannenden und umkämpften Partie entschied ein Treffer in letzter Minute das Spiel. Vor 100 Zuschauern hatte zunächst keine Mannschaft entscheidende Vorteile, beide Defensivreihen standen sicher. In der Schlussphase wurde es hitzig: Nach der Roten Karte für Rafael Birkle (79.) spielten die Gäste in Unterzahl. Als alles auf ein Remis hinauslief, sorgte Marcel Schwarzmann in der Nachspielzeit (90.+3) für den umjubelten Siegtreffer des SV Baustetten.
SV Ellwangen – SG Rot/Haslach 1:1
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Felix Paulus brachte Ellwangen in der 32. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel bot sich der SG Rot/Haslach die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch Luca Badstuber scheiterte in der 62. Minute per Foulelfmeter am stark reagierenden Torhüter. In der 71. Minute war es dann soweit: Marc Martin traf zum 1:1. Beide Mannschaften suchten bis zum Schluss den Sieg, am Ende blieb es beim Remis.
Sportfreunde Schwendi – SV Sulmetingen II 4:2
Die Sportfreunde Schwendi erwischten einen Traumstart. Schon in der 1. Minute traf Raphael Gaum, und Benjamin Friedrich erhöhte per Foulelfmeter (9.) auf 2:0. Doch die Gäste antworteten prompt: Sebastian Arendt verkürzte nur drei Minuten später (12.). Nach der Pause glich Florian Birk (65.) per Handelfmeter aus, doch Schwendi schlug zurück: Adrian Matits traf zwei Minuten später (67.), ehe erneut Gaum (89.) den Endstand markierte. Eine torreiche Begegnung mit ständig wechselnden Phasen und vielen Emotionen.
SV Burgrieden – SV Dettingen/Iller 2:2
Was für eine Schlussphase in Burgrieden! Tobias Walker brachte Dettingen kurz vor der Pause (44.) per Foulelfmeter in Führung. Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus, doch in der Nachspielzeit überschlagen sich die Ereignisse: Pascal Gietl (90.+1) glich aus, Moritz Herzog (90.+5) drehte die Partie, doch fast im Gegenzug traf Paolo Santoro (90.+6) zum 2:2. Ein spektakuläres Ende, bei dem beide Mannschaften alles hineinwarfen.
TSG Achstetten – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 4:1
Die TSG Achstetten legte stark los und setzte die Gäste früh unter Druck. Carmine Filosa erzielte bereits in der 8. Minute das 1:0, ehe Niclas Häußler per Foulelfmeter (33.) und David Jelica (37.) noch vor der Pause nachlegten. Tannheim kam durch Florian Villinger (72.) zum Anschluss, doch Jelica setzte mit seinem zweiten Treffer (88.) den Schlusspunkt. Achstetten überzeugte mit effektivem Offensivspiel und großem Einsatz über die gesamte Spielzeit.
SF Bronnen – Türkspor Biberach 7:4
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Bronnen. Edis Göle brachte Türkspor früh in Führung (2.), doch nach der Pause drehte Bronnen fulminant auf: Denis Wurm (48.) glich aus, dann folgten binnen fünf Minuten drei Tore von Stefan Schoenenberger (50., 52., 53.). Wurm (59.) und erneut Schoenenberger (72.) bauten die Führung weiter aus, ehe Wurm (74.) das 7:1 erzielte. In der Schlussphase verkürzten Halil Ayan (77.) und Ersin Cerimi (85., 90.) noch, doch der Sieg der Sportfreunde geriet nicht mehr in Gefahr. Ein denkwürdiges Spiel mit elf Treffern.
BSC Berkheim – SV Kirchdorf/Iller 1:0
Vor 172 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und enges Duell. Schon in der 41. Minute bot sich Berkheim die große Chance zur Führung, doch Clemens Schneider scheiterte per Foulelfmeter an Torwart Julius Maria Matheisl. Erst kurz vor Schluss gelang die Entscheidung: Marco Schiebel verwandelte in der 85. Minute vom Punkt und sicherte seinem Team damit die drei Punkte. Eine Partie, die lange auf Messers Schneide stand.
FC Blau-Weiß Bellamont – SG Reinstetten/Hürbler II 4:1
Bellamont nutzte seine Heimstärke und drehte nach einer verhaltenen Anfangsphase auf. Fabian Vogel brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, Benjamin Miller (42.) legte nur kurz darauf nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Jannik Rauß per Foulelfmeter (60.), doch Bellamont blieb tonangebend. Niklas Koch (70.) stellte den alten Abstand wieder her, ehe Vogel (88.) mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte. Eine überzeugende Leistung der Hausherren, die in den entscheidenden Phasen präsent waren.
