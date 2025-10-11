Tore satt in den A-Klassen: Mortsiefer vorneweg

In den neun Kreisligen A des Fußballverbands Mittelrhein ist die Saison bereits in vollem Gange – und an der Spitze der Torjägerlisten haben sich nach sieben Spieltagen einige eiskalte Vollstrecker hervorgetan. Die Offensivspieler liefern Woche für Woche starke Leistungen ab und sorgen dafür, dass das Rennen um die Torjägerkrone auch in diesem Jahr wieder hochklassig und ausgeglichen bleibt.

Angeführt wird das Ranking derzeit von Jan Mortsiefer (TuS Bröltal). Der Angreifer präsentiert sich in überragender Form und kommt nach sieben Spielen auf zehn Treffer und fünf Vorlagen. Damit hat Mortsiefer maßgeblichen Anteil am gelungenen Saisonstart seines Teams und gilt schon früh als einer der heißesten Anwärter auf die Torjägerkrone in den A-Klassen am Mittelrhein.

Knapp dahinter folgt Jens Knebel (SV Sötenich) aus der Kreisliga A Euskirchen. Mit neun Toren und fünf Assists in nur sechs Partien überzeugt Knebel sowohl als treffsicherer Angreifer als auch als wichtiger Vorlagengeber in der Offensive seines Vereins.

In starker Form präsentiert sich auch Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II) aus der Kreisliga A Aachen. Der junge Offensivmann hat ebenfalls neun Treffer erzielt und dazu eine Vorlage beigesteuert. Auf dem gleichen Niveau agiert Tim Breuer (TSV Schönau), der ebenfalls aus der Euskirchener Staffel kommt. Mit neun Toren in sechs Spielen zählt er zu den konstantesten Angreifern der Liga.

Die Top fünf komplettiert Lovre Hrgota (SV Rheidt) aus der Kreisliga A Rhein-Erft. Mit acht Treffern und vier Vorlagen zählt er zu den größten Anteilseignern der brandgefährlichen Offensive Rheidts.

Kreisliga A Aachen

Jasper Minderjahn (VFL Vichttal II): neun Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen Jonathan Krauß (SC Berger Preuß): sieben Tore in sechs Spielen Rene Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): fünf Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen Nicolas Medrano (SV Rhenania Würselen): fünf Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen Yunus Özsoy (FC Eschweiler): fünf Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen

Kreisliga A Berg

Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): zehn Tore, fünf Torvorlagen in sieben Spielen Nick Risch (SSV Homburg-Nürmbrecht II): acht Tore in sieben Spielen Sam Kirschsieper (VFR Wipperfürth): sieben Tore, fünf Torvorlagen in sechs Spielen Christopher Kovacs (FC Bensberg): sechs Tore, fünf Torvorlagen in sieben Spielen Jeremy Wihl (FC Bensberg): sechs Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen

Kreisliga A Bonn

Thomas Weißkopf (SV Ennert): acht Tore, zwei Torvorlagen in fünf Spielen Valerian Skorobogatko ( BSV Roleber): sieben Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen Dennis Prause (SV Wachtberg): sechs Tore, drei Torvorlagen in vier Spielen Daniil Honcharov (SSV Bornheim II): sechs Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen Denis Nuhi (SSV Plittersdorf): sechs Tore in fünf Spielen

Kreisliga A Düren

Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): sieben Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen Lucca Heucken (SG Burgwart): sieben Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): sechs Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen Kevin Peters (SW Huchem-Stammeln): fünf Tore, zwei Torvorlagen in vier Spielen Alexander Hürtgen (FC Golzheim): fünf Tore, zwei Torvorlagen in fünf Spielen

Kreisliga A Euskirchen

Jens Knebel (SV Sötenich): neun Tore, fünf Torvorlagen in sechs Spielen Tim Breuer (TSV Schönau): neun Tore in sechs Spielen Yannick Schorn (SV SW Nierfeld): acht Tore, drei Torvorlagen in sieben Spielen Jens Honnef (TuS Mechernich): acht Tore, zwei Tovorlagen in sieben Spielen Maurice Platz (TuS Vernich): acht Tore in sieben Spielen

Kreisliga A Heinsberg

Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): sechs Tore in sechs Spielen Kai Schmitz (GW Karken): fünf Tore, drei Torvorlagen in fünf Spielen Moritz Leuner (SV Brachelen): vier Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen Felix Senft (SV Breberen): vier Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen Sascha Schopphoven (TuS Dremmen): vier Tore, drei Torvorlagen in fünf Spielen

Kreisliga A Köln

Martin Breil (SC BW Köln II): acht Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen Marvin Plenker (SV Gremberg): sieben Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen Julien Gronmann (VFL Poll): sechs Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen Marcel Brillowski (Olympia Köln): fünf Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen Dennis Orbach (FC Pesch II): fünf Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen

Kreisliga A Rhein-Erft

Lovre Hrgota (SV Rheidt): acht Tore, vier Torvorlagen in sechs Spielen Clemens Bong (SV Rheidt): sieben Tore, sechs Torvorlagen in sechs Spielen Dieudonne Muteba Vita (Pulheimer SC): sieben Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen Dominik Leon (RG Wesseling): sieben Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen Fabio Schneider (TSV Weiss): sechs Tore, fünf Torvorlagen in fünf Spielen

Kreisliga A Sieg

Michael Fischer (TuS Winterscheid): sieben Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen Besmir Simnica (SV Müllekoven): sieben Tore in fünf Spielen Tim Klein (1.FC Spich II): sechs Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen Dardan Delijaj (FC Kosova): sechs Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen Marek Kalkan (SF Troisdorf): fünf Tore, sechs Torvorlagen in sechs Spielen

Viele Angreifer präsentieren sich derzeit in Torlaune – Mortsiefer liegt vorn, doch die Konkurrenz macht deutlich, dass der Kampf um Platz eins längst nicht entschieden ist.