Jens Knebel ist aktuell einer der besten Scorer der neun A-Klassen am Mittelrhein. – Foto: Rocco Bartsch
Tore satt in den A-Klassen: Mortsiefer vorneweg
Die formstärksten Angreifer der neun A-Ligen am Mittelrhein im Überblick.
In den neun Kreisligen A des Fußballverbands Mittelrhein ist die Saison bereits in vollem Gange – und an der Spitze der Torjägerlisten haben sich nach sieben Spieltagen einige eiskalte Vollstrecker hervorgetan. Die Offensivspieler liefern Woche für Woche starke Leistungen ab und sorgen dafür, dass das Rennen um die Torjägerkrone auch in diesem Jahr wieder hochklassig und ausgeglichen bleibt.
Angeführt wird das Ranking derzeit von Jan Mortsiefer (TuS Bröltal). Der Angreifer präsentiert sich in überragender Form und kommt nach sieben Spielen auf zehn Treffer und fünf Vorlagen. Damit hat Mortsiefer maßgeblichen Anteil am gelungenen Saisonstart seines Teams und gilt schon früh als einer der heißesten Anwärter auf die Torjägerkrone in den A-Klassen am Mittelrhein.
Knapp dahinter folgt Jens Knebel (SV Sötenich) aus der Kreisliga A Euskirchen. Mit neun Toren und fünf Assists in nur sechs Partien überzeugt Knebel sowohl als treffsicherer Angreifer als auch als wichtiger Vorlagengeber in der Offensive seines Vereins.
In starker Form präsentiert sich auch Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II) aus der Kreisliga A Aachen. Der junge Offensivmann hat ebenfalls neun Treffer erzielt und dazu eine Vorlage beigesteuert. Auf dem gleichen Niveau agiert Tim Breuer (TSV Schönau), der ebenfalls aus der Euskirchener Staffel kommt. Mit neun Toren in sechs Spielen zählt er zu den konstantesten Angreifern der Liga.
Die Top fünf komplettiert Lovre Hrgota (SV Rheidt) aus der Kreisliga A Rhein-Erft. Mit acht Treffern und vier Vorlagen zählt er zu den größten Anteilseignern der brandgefährlichen Offensive Rheidts.
Kreisliga A Aachen
Jasper Minderjahn (VFL Vichttal II): neun Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Jonathan Krauß (SC Berger Preuß): sieben Tore in sechs Spielen
Rene Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): fünf Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen
Nicolas Medrano (SV Rhenania Würselen): fünf Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Yunus Özsoy (FC Eschweiler): fünf Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Kreisliga A Berg
Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): zehn Tore, fünf Torvorlagen in sieben Spielen
Nick Risch (SSV Homburg-Nürmbrecht II): acht Tore in sieben Spielen
Sam Kirschsieper (VFR Wipperfürth): sieben Tore, fünf Torvorlagen in sechs Spielen
Christopher Kovacs (FC Bensberg): sechs Tore, fünf Torvorlagen in sieben Spielen
Jeremy Wihl (FC Bensberg): sechs Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen
Kreisliga A Bonn
Thomas Weißkopf (SV Ennert): acht Tore, zwei Torvorlagen in fünf Spielen
Valerian Skorobogatko ( BSV Roleber): sieben Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Dennis Prause (SV Wachtberg): sechs Tore, drei Torvorlagen in vier Spielen
Daniil Honcharov (SSV Bornheim II): sechs Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Denis Nuhi (SSV Plittersdorf): sechs Tore in fünf Spielen
Kreisliga A Düren
Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): sieben Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen
Lucca Heucken (SG Burgwart): sieben Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): sechs Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Kevin Peters (SW Huchem-Stammeln): fünf Tore, zwei Torvorlagen in vier Spielen
Alexander Hürtgen (FC Golzheim): fünf Tore, zwei Torvorlagen in fünf Spielen
Kreisliga A Euskirchen
Jens Knebel (SV Sötenich): neun Tore, fünf Torvorlagen in sechs Spielen
Tim Breuer (TSV Schönau): neun Tore in sechs Spielen
Yannick Schorn (SV SW Nierfeld): acht Tore, drei Torvorlagen in sieben Spielen
Jens Honnef (TuS Mechernich): acht Tore, zwei Tovorlagen in sieben Spielen
Maurice Platz (TuS Vernich): acht Tore in sieben Spielen
Kreisliga A Heinsberg
Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): sechs Tore in sechs Spielen
Kai Schmitz (GW Karken): fünf Tore, drei Torvorlagen in fünf Spielen
Moritz Leuner (SV Brachelen): vier Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen
Felix Senft (SV Breberen): vier Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen
Sascha Schopphoven (TuS Dremmen): vier Tore, drei Torvorlagen in fünf Spielen
Kreisliga A Köln
Martin Breil (SC BW Köln II): acht Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Marvin Plenker (SV Gremberg): sieben Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Julien Gronmann (VFL Poll): sechs Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Marcel Brillowski (Olympia Köln): fünf Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen
Dennis Orbach (FC Pesch II): fünf Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Kreisliga A Rhein-Erft
Lovre Hrgota (SV Rheidt): acht Tore, vier Torvorlagen in sechs Spielen
Clemens Bong (SV Rheidt): sieben Tore, sechs Torvorlagen in sechs Spielen
Dieudonne Muteba Vita (Pulheimer SC): sieben Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen
Dominik Leon (RG Wesseling): sieben Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Fabio Schneider (TSV Weiss): sechs Tore, fünf Torvorlagen in fünf Spielen
Kreisliga A Sieg
Michael Fischer (TuS Winterscheid): sieben Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen
Besmir Simnica (SV Müllekoven): sieben Tore in fünf Spielen
Tim Klein (1.FC Spich II): sechs Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen
Dardan Delijaj (FC Kosova): sechs Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Marek Kalkan (SF Troisdorf): fünf Tore, sechs Torvorlagen in sechs Spielen
Viele Angreifer präsentieren sich derzeit in Torlaune – Mortsiefer liegt vorn, doch die Konkurrenz macht deutlich, dass der Kampf um Platz eins längst nicht entschieden ist.