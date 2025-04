Tore satt: Dreimal ein 6:1 in der Landesliga 1

Der VfB 03 Hilden II hat seinen Rang sechs in der Liga mit einem 6:1-Schützenfest bei der VSF Amern bestätigt. Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:0 und ließen dem Abstiegskandidaten keine Chance.

Die Luft wird auch für den VfR Krefeld-Fischeln immer dünner, denn nach dem zwischenzeitlich 1:1 zog der SC Kapellen-Erft merklich davon und dominierte beim 6:1-Erfolg deutlich. Nils Mäker ragte mit drei Toren und einer Vorlage heraus.

FC Kosova Düsseldorf – DV Solingen 0:0

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Enis Vila, Bujar Idrizi (90. Besim Fazlija), Arton Tolaj, Taira Tomita, Daniel Pfaffenroth, Astrit Hyseni, Oscar James Callan, Khalid Al-Bazaz (67. Qlirim Koshtanjeva), Maximilian Stellmach, Fatlum Ahmeti - Trainer: Mohamed El Mimouni jr.

DV Solingen: Danylo Zenikov, Yoshiki Urata (70. Nusret Yagmur), Blerton Muharremi, Mohamed Barkammich (88. Ali Ahmad), Rafu Numakunai, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross, Salim El Fahmi, Bilal El Ouamari - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 300

Tore: keine Tore



Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 2:1

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte (61. Emre-Ilhan Caraj), Tom Meurer, Fawad Mirzada, Abdelkarim Afkir, Joel Aschenbroich, Lucas Thierry Müller, Dennis Höfling, Maik Odenthal (90. Amin Mohsen), Aram Abdelkarim - Trainer: Jesco Neumann

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Gerdts, David Alexandre Alves Oliveira, Sven Moseler, Tim Heubach, Tim Kosmala (37. Jannik Schulte), Vincent Zajaczkowski, Pascal Moseler, Reo Kamiyama (60. Alexander Hahn), Sebastian Wilms, Nils Friebe (82. Matteo Giorgio Matz), Marco Lüttgen (60. Justin Butterweck) - Trainer: Daniel Klinger

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 188

Tore: 0:1 Pascal Moseler (35.), 1:1 Maik Odenthal (45.+3), 2:1 Abdelkarim Afkir (90.+1)



Victoria Mennrath – 1. FC Viersen 4:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz (72. Jacob Küppers), Jonah Tiskens (61. Nasser El Aboussi), Vasiko Gogolidze, Maximilian Lambertz, Paul Szymanski, Paul Trützschler (64. Julius Benders), Johannes Minkiti (89. Sefa Caprak) - Trainer: Maurice Passage - Trainer: Simon Netten

1. FC Viersen: Ilyas El Edghiri, Maximilian Andre Wichelhaus, Micael Nack (76. Kevin Jude Mohanraj), Shogo Taniguchi, Amirhossein Hajiaghabozorgi, Nanouk Dünnwald, Moussa Coulibaly, Haruki Ishitsuka, Adams Kreuer, Milosz Nocek, Kei Saito - Trainer: Florian Wittkopf - Trainer: Dirk Heimanns

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Amirhossein Hajiaghabozorgi (21.), 0:2 Moussa Coulibaly (38.), 1:2 Simon Littges (39.), 2:2 Paul Szymanski (57.), 3:2 Paul Szymanski (60.), 4:2 Maximilian Lambertz (63.)



SG Unterrath – TuRU Düsseldorf 1:6

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Oluremi Martins Williams, Jamil Jamal Al Hussein (87. Mohammad Sreij), Derrik Berko (71. Ayoub Ben Haddaj), Yu-chan Lee (76. Alexander Straeten), Oliver Tomasz Dessau, Christian Bus (81. Jeffrey Obrien Effa Guarko), Shuki Hamanosono, Bünyamin Dogan (74. Tijan Saidy Sally), Bankole Zerubbabel Jarrett - Trainer: Deniz Aktag

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Mikura Suzuki (16. Emirhan Bülbül), Gian Luca Iseni, Chihyun Jung, Cihan Caliskan, Sahin Ayas (87. Anel Peco), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (79. Yannick Wollert), Diyar Turan (83. Amin Saouti) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sahin Ayas (49.), 0:2 Diyar Turan (57.), 0:3 Melva Luzalunga (63.), 1:3 Oliver Tomasz Dessau (80.), 1:4 Sahin Ayas (86.), 1:5 Sahin Ayas (87.), 1:6 Anel Peco (90.)



Cronenberger SC – SSV Bergisch Born 1:2

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Lukas Trier (65. Amos Claude Tusevo), Dylan Oberlies, Paul Marvin Caspar, Leon-David Groß, Berat Kahraman (81. Satoshi Ueno), Jean Baumgarten, Prosper Malua-Kikangila (81. Seungho Noh), Muhammet-Fathi Ödemis, Sebastian Schmieta (74. Efstathios Iosifidis), Ramzi Ben Hamada - Trainer: Dustin Hähner - Trainer: Tim Wagner

SSV Bergisch Born: Kevin Jason Kilter, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Leo Wuttke, Alexander Eicker, Ruben Schmitz-Heinen, Anouar Isaoui, Tristan Maresch (89. Gloire Sunda), Furkan Kücüktireli, Aleksandar Stanojevic, Marvin Pak (85. Jonas Frank Niehues) - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marvin Pak (6.), 1:1 Dylan Oberlies (60.), 1:2 Leo Wuttke (69.)



VSF Amern – VfB 03 Hilden II 1:6

VSF Amern: Dominik Jakobs, Nico Wehner, Frederik Verlinden, Maik Lambertz (46. Dominik Kleinen), Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (46. Malte Knop), Yuta Sakamaki, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (75. Tolga Arslan), Lamin Fuchs - Trainer: Willi Kehrberg

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Kai Stanzick (40. Robin Weyrather), Sergio Percoco, Joshua Schneider (75. Till Arne Consilius), Simon Metz, Tim Louis Tiefenthal, Alexander Hendrik Schnittert (61. Timo Kunzl), Chrisowalandis Papadopoulos, Ibrahim Jaha (61. Shuto Utsugi), Jan Niklas Tkacik (74. Tim Schwarz), Daniel Ivezic - Trainer: Sven Otto - Trainer: Koray Sakacali - Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Tim Louis Tiefenthal (32.), 0:2 Chrisowalandis Papadopoulos (38.), 0:3 Jan Niklas Tkacik (43.), 1:3 Selman Sevinc (48.), 1:4 Chrisowalandis Papadopoulos (62.), 1:5 Tim Louis Tiefenthal (71.), 1:6 Daniel Ivezic (90.)



SC Velbert – DJK Fortuna Dilkrath 4:2

SC Velbert: Haakon Johannes Pomorin, Tolga Can Lafatan, Robin Strohmenger, Nils Hetkamp (76. Raul Vazquez Maldonado), Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Hasan Utku (84. Mika Collin Etienne Höhl), Mert Celik, Riyan Khan, Georgios Baladoukas (88. Haakon Johannes Pomorin), Eray Yigiter - Trainer: Dennis Czayka

DJK Fortuna Dilkrath: Jens Simons, Malte Laumen, Louis Claser, Philipp Stephan Wiegers, Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen, Ole Zechlin, Fabian Trzensisko (70. Justus Nauen), Jonas Gries (70. Jannick Gries), Leon Hammerschmidt, Ceyhun Doganer (79. Mike Küppenbender)

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Eray Yigiter (11.), 1:1 Moritz Andreas Grafen (41.), 2:1 Eray Yigiter (54.), 3:1 Eray Yigiter (57.), 4:1 Eray Yigiter (68.), 4:2 Ole Zechlin (79.)



SC Kapellen-Erft – VfR Krefeld-Fischeln 6:1

SC Kapellen-Erft: Newton Osayuwamen Lawrence, Yannik Ebert, Thomas Lavia (83. David Erberich), Taeyun Song (66. Luca Tim Jerz), Celal-Can Yücel, Efe Özen, Simon Sasse, Luis Giesen, Tim Effertz (59. Luca Save Spasovski), Kazuki Hayashi (83. Samuel Campillo), Nils Mäker - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Lennart Ingmann

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten (66. Patrick Pasthy), Hope Noruwa Ogansuyi (66. Marc Jean Lacroix), Marc Knops, Jasin Saiti, Lars Marcel Werth-Jelitto (72. Leonidas Theodoros Altstaedten), Fynn Ziemes (78. Carlo Honoré Heinrich), Andoni Sanchez Valverde Erice, Eron Saraci (78. Abdulhadi Alamad), Mats Platen, Niklas Geraets - Trainer: Josef Cherfi

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Mäker (18.), 1:1 Niklas Geraets (23.), 2:1 Tim Effertz (42.), 3:1 Nils Mäker (52. Foulelfmeter), 4:1 Tim Effertz (58.), 5:1 Kazuki Hayashi (77.), 6:1 Nils Mäker (83.)

Das sind die nächsten Spieltage

Sahin Ayas war der Mann des Spiels im Düsseldorfer Derby, das einen überraschend klaren Sieger fand. Die TuRU hat den Klassenerhalt noch nicht sicher, nach dieser Gala wird der Ligaverbleib aber immer wahrscheinlicher. Ayas führte die Gäste mit einem Dreierpack zum 6:1-Kantersieg in Unterrath - damit war nicht unbedingt zu rechnen!

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Kapellen-Erft

So., 27.04.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert

So., 27.04.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Cronenberger SC

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VSF Amern

So., 27.04.25 15:30 Uhr DV Solingen - Holzheimer SG

So., 27.04.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid

So., 27.04.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SG Unterrath

So., 27.04.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Victoria Mennrath



30. Spieltag

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Viersen

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Cronenberger SC

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 04.05.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln

So., 04.05.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SSV Bergisch Born

So., 04.05.25 15:30 Uhr VSF Amern - DV Solingen

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II

So., 04.05.25 15:30 Uhr SG Unterrath - VfR Krefeld-Fischeln