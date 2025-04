Tore satt: BW Köln, Schönenbach, Jan Wellem und Hohkeppel siegen klar!

Jan Wellem siegt glanzlos: "Hat mir nicht so wirklich gefallen"

Der SSV Jan Wellem hat sein Heimspiel gegen den SV Bergfried Leverkusen mit 3:0 gewonnen und bleibt damit in der Spitzengruppe der Bezirksliga 1. Dennoch zeigte sich Trainer Alexander Voigt trotz des deutlichen Ergebnisses nicht völlig zufrieden: „Es waren drei Punkte, auch drei verdiente Punkte. Allerdings hat mir die Leistung nicht so wirklich gefallen. Da haben wir in den letzten Wochen bessere Spiele gemacht.“

Phil Kramer brachte Jan Wellem früh in Führung (5.). In der zweiten Halbzeit sorgten Maximilian Maier (64.) und Hendrik Lohmar per Foulelfmeter (66.) innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Voigt erklärte weiter: „Zugelassen haben wir eigentlich gar nichts. Aber wir haben mit dem Ball auch nicht so kombinationssicher gespielt, wie wir das in den letzten Spielen gemacht haben. Aber das ist kein Problem, denn Bergfried hat auch vernünftig und gut organisiert verteidigt. Da war es nicht einfach, eine Lücke zu finden.“

Bergfried-Trainer Hannes Diekamp haderte nach der Partie mit dem Ergebnis: „3:0 klingt hart, so war es auf jeden Fall nicht. Wir haben fünf Minuten in der ersten Halbzeit gepennt, wo wir durch zwei individuelle Fehler in einer Aktion in Rückstand geraten, und dann in der zweiten Hälfte nochmal fünf Minuten vom Kopf her nicht voll da waren.“ In diesen Phasen nutzte Jan Wellem seine Qualitäten eiskalt aus.

Trotz der Niederlage sah Diekamp eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft: „Wir hatten in dem Spiel auch Chancen, um drei, vier Tore zu machen, aber haben leider aktuell ein bisschen das Pech an den Füßen. Mit der Art und Weise, Fußball zu spielen, werden wir auch wieder zurück in die Erfolgsspur kommen.“

Für Jan Wellem war es unter dem Strich ein wichtiger Sieg im Kampf um die vorderen Tabellenplätze, während Bergfried Leverkusen trotz der Niederlage positive Ansätze zeigte.