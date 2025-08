Tore satt beim Nikolaou-Debüt für den SC St. Tönis

Der agierte im ersten Durchgang in der Defensive eher luftig und sorglos – allerdings waren die Hausherren bei einem ausgeglichenen Spielverlauf auch sehr effektiv und erzielten aus fünf Möglichkeiten gleich fünf Treffer –, machte es im zweiten Abschnitt aber noch einmal spannend. Dies hatte bei den St. Tönisern in erster Linie viel mit der Einwechselung von Zugang Jannis Nikolaou zu tun. Der 32-Jährige kam zur Halbzeit, riss im Mittelfeld, auch wenn sich das etwas krass anhören mag, gleich das Spiel an sich und schlüpfte schon bei seinem ersten Auftritt in die Chefrolle. Das verspricht für die Zukunft einiges. Mit einem Schlag waren dann die Kräfteverhältnisse im schmucken Beecker Waldstadion völlig andere.

Aber wie es auch sei: Bis zum Meisterschaftsauftakt in knapp zwei Wochen gegen Biemenhorst muss die Defensive des Teams von Trainer Bekim Kastrati wieder erheblich gefestigter, ähnlich wie vergangene Spielzeit, daher kommen.

Auffälligster Akteur bei den Beeckern war Marc Kleefisch, der viermal traf (12./23./39./40.). Marc-Frank Brasnic war zweimal erfolgreich (20./65., Foulelfmeter/Freistoß). An allen Gegentoren war der neue SC-Keeper Robin Offhaus, ansonsten eher wenig beschäftigt, machtlos. Die meisten Treffer gegen die St. Töniser, bei denen Mario Knops als dreifacher Torschütze seine gute Frühform erneut unter Beweis stellte (35./51./52.), fielen über die linke Abwehrseite. Nach Nikolaou-Vorarbeit markierte Julio Torrens das 4:5 (59.) und der Ex-Braunschweiger höchst persönlich sorgte für den Endstand (89.).