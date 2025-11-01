Tore satt am Mittelrhein: Das sind die torhungrigsten Teams

Offensivpower pur: Die Torjäger der unteren Ligen am Mittelrhein sorgen für spektakuläre Ergebnisse. Vor allem Germania Mülheim II und der JSV Köln 96 II treffen nach Belieben und führen die Rangliste der torgefährlichsten Teams an. Auch bei der Torquote – also den durchschnittlich erzielten Treffern pro Partie – zeigen sich beeindruckende Werte: Einige Mannschaften knacken regelmäßig die Sieben-Tore-Marke pro Spiel.