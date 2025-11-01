Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Christian Dortants
Tore satt am Mittelrhein: Das sind die torhungrigsten Teams
Offensivpower pur: Die Torjäger der unteren Ligen am Mittelrhein sorgen für spektakuläre Ergebnisse. Vor allem Germania Mülheim II und der JSV Köln 96 II treffen nach Belieben und führen die Rangliste der torgefährlichsten Teams an. Auch bei der Torquote – also den durchschnittlich erzielten Treffern pro Partie – zeigen sich beeindruckende Werte: Einige Mannschaften knacken regelmäßig die Sieben-Tore-Marke pro Spiel.
Meiste Tore
Germania Mülheim II (Kreisliga D): 74 Tore in elf Spielen
JSV Köln 96 II (Kreisliga D): 69 Tore in zehn Spielen
TPSK II (Kreisliga D): 68 Tore in elf Spielen
VTA Bonn (Kreisliga C): 67 Tore in neun Spielen
Bergfried Leverkusen III (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen
FC Chorweiler I (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen
DJK Westwacht Aachen II (Kreisliga C): 67 Tore in zehn Spielen
Gencler Birligi Bergisch Gladbach (Kreisliga D): 62 Tore in neun Spielen
Zollstock I (Kreisliga B): 56 Tore in neun Spielen
DJK FV Haaren II (Kreisliga C): 56 Tore in elf Spielen
Auf Platz 44 steht mit der SG Dahlem-Schmidtheim das erste Team aus der Kreisliga A. Auf Bezirks- oder Landesebene ist kein Team unter den Top-100.
Beste Torquote (Tore pro Spiel)
SV Scherpenseel-Grotenrath II (Kreisliga D): 31 Tore in vier Spielen – 7,75 Tore pro Spiel
VTA Bonn (Kreisliga C): 67 Tore in neun Spielen – 7,44 Tore pro Spiel
SV Lövenich/Widdersdorf II (Kreisliga D): 52 Tore in sieben Spielen – 7,43 Tore pro Spiel
JSV Köln 96 II (Kreisliga D): 69 Tore in zehn Spielen – 6,90 Tore pro Spiel
Gencler Birligi Bergisch Gladbach (Kreisliga D): 62 Tore in neun Spielen – 6,89 Tore pro Spiel
Germania Mülheim II (Kreisliga D): 74 Tore in elf Spielen – 6,73 Tore pro Spiel
Bergfried Leverkusen III (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen – 6,70 Tore pro Spiel
FC Chorweiler I (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen – 6,70 Tore pro Spiel
DJK Westwacht Aachen II (Kreisliga C): 67 Tore in zehn Spielen – 6,70 Tore pro Spiel
SpVgg. Straß (Kreisliga D): 52 Tore in acht Spielen – 6,50 Tore pro Spiel
Das erfolgreichste Team aus der Kreisliga A folgt mit dem TSV Weiß auf Rang 100.