 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Christian Dortants

Tore satt am Mittelrhein: Das sind die torhungrigsten Teams

Der Top-Wert liegt bei 7,75 Tore pro Spiel

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B1 Köln
Kreisliga D2 Köln
Kreisliga D3 Köln
Kreisliga C1 Bonn
Kreisliga D7 Berg

Offensivpower pur: Die Torjäger der unteren Ligen am Mittelrhein sorgen für spektakuläre Ergebnisse. Vor allem Germania Mülheim II und der JSV Köln 96 II treffen nach Belieben und führen die Rangliste der torgefährlichsten Teams an. Auch bei der Torquote – also den durchschnittlich erzielten Treffern pro Partie – zeigen sich beeindruckende Werte: Einige Mannschaften knacken regelmäßig die Sieben-Tore-Marke pro Spiel.

Meiste Tore

  1. Germania Mülheim II (Kreisliga D): 74 Tore in elf Spielen
  2. JSV Köln 96 II (Kreisliga D): 69 Tore in zehn Spielen
  3. TPSK II (Kreisliga D): 68 Tore in elf Spielen
  4. VTA Bonn (Kreisliga C): 67 Tore in neun Spielen
  5. Bergfried Leverkusen III (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen
  6. FC Chorweiler I (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen
  7. DJK Westwacht Aachen II (Kreisliga C): 67 Tore in zehn Spielen
  8. Gencler Birligi Bergisch Gladbach (Kreisliga D): 62 Tore in neun Spielen
  9. Zollstock I (Kreisliga B): 56 Tore in neun Spielen
  10. DJK FV Haaren II (Kreisliga C): 56 Tore in elf Spielen

Auf Platz 44 steht mit der SG Dahlem-Schmidtheim das erste Team aus der Kreisliga A. Auf Bezirks- oder Landesebene ist kein Team unter den Top-100.

Beste Torquote (Tore pro Spiel)

  1. SV Scherpenseel-Grotenrath II (Kreisliga D): 31 Tore in vier Spielen – 7,75 Tore pro Spiel
  2. VTA Bonn (Kreisliga C): 67 Tore in neun Spielen – 7,44 Tore pro Spiel
  3. SV Lövenich/Widdersdorf II (Kreisliga D): 52 Tore in sieben Spielen – 7,43 Tore pro Spiel
  4. JSV Köln 96 II (Kreisliga D): 69 Tore in zehn Spielen – 6,90 Tore pro Spiel
  5. Gencler Birligi Bergisch Gladbach (Kreisliga D): 62 Tore in neun Spielen – 6,89 Tore pro Spiel
  6. Germania Mülheim II (Kreisliga D): 74 Tore in elf Spielen – 6,73 Tore pro Spiel
  7. Bergfried Leverkusen III (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen – 6,70 Tore pro Spiel
  8. FC Chorweiler I (Kreisliga D): 67 Tore in zehn Spielen – 6,70 Tore pro Spiel
  9. DJK Westwacht Aachen II (Kreisliga C): 67 Tore in zehn Spielen – 6,70 Tore pro Spiel
  10. SpVgg. Straß (Kreisliga D): 52 Tore in acht Spielen – 6,50 Tore pro Spiel

Das erfolgreichste Team aus der Kreisliga A folgt mit dem TSV Weiß auf Rang 100.

Stand: 31. Oktober, 11:00 Uhr

Aufrufe: 01.11.2025, 12:33 Uhr
redAutor