– Foto: Nele Ma

Tore satt: 6:1 des SV Blumenthal-Grabow, 14:0 der SpG Lunow/Oderberg Was war in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga los? Verlinkte Inhalte Kreisoberliga Prig./R Uckermarkliga Blumenthal Union Neuru. Herzberg + 23 weitere

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Prignitz/Ruppin Zernitzer SV 1951 – FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg 4:4

Was für ein Spektakel in Zernitz! Bereits in der 13. Minute brachte Nico Neuaug die Gäste in Führung, doch im direkten Gegenzug stellte Linus Schmidt mit dem 1:1 (14.) den Ausgleich her. Alex Jaworek erzielte in der 31. Minute das 1:2, doch David Milatz glich in der 37. Minute erneut aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Tristan Ribbe Zernitz mit dem 3:2 (55.) erstmals in Führung. Doch Nico Neuaug (61.) und Frank Witecki per Foulelfmeter (86.) drehten das Spiel wieder zugunsten der Gäste. In der 90. Minute war es erneut Linus Schmidt, der mit seinem zweiten Treffer zum 4:4-Endstand traf.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV Rot-Weiß Kyritz 4:1

Ein starker Auftritt der Hausherren! Lucas Spitzer eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, Nico Günther legte in der 30. Minute zum 2:0 nach. Nach dem Anschluss durch Nils Erlemann (50.) schlugen die Gastgeber umgehend zurück: Jonas Klein traf in der 51. Minute und stellte mit seinem zweiten Treffer in der 74. Minute den 4:1-Endstand her. Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SV 90 Fehrbellin 4:0

Ein klarer Heimsieg! Noah Hahlweg stellte mit seinen Treffern in der 9. und 40. Minute früh die Weichen. Kevin Blumenthal erhöhte in der 73. Minute auf 3:0, ehe Max Wilhelm Brücker in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.