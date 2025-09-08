 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Tore satt: 10:0 des TSV Holzelfingen, 8:0 von Young Boys Reutlingen II

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
SV Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

SV Hülben – SV Lautertal 2017 6:2
Ein Fußballabend voller Leidenschaft in Hülben! Bereits in der 2. Minute ließ Nick Kuder die Fans jubeln. Doch Lautertal schlug zurück: Luis Grebitus glich in der 24. Minute aus. Nach der Pause drehte Hülben mächtig auf. Sören Stach brachte die Hausherren in der 53. Minute wieder nach vorne, und nur eine Minute später legte Christian Locher nach. Er war es auch, der in der 77. Minute das 4:1 markierte. Nick Kuchenbecker traf in der 79. Minute, ehe Locher mit seinem dritten Treffer in der 82. Minute endgültig alles klar machte. In der 90. Minute betrieb Louis Vöhringer noch Ergebniskosmetik – am Ende aber feierte Hülben einen rauschenden 6:2-Heimsieg.

TSV Wittlingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 2:0
Mit viel Willen und Einsatz sicherte sich Wittlingen den Dreier. Patrick Baisch eröffnete die Partie in der 13. Minute mit einem platzierten Treffer und brachte die Hausherren in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb die Spannung hoch, doch in der 62. Minute sorgte Niklas Mayer mit dem 2:0 für Erlösung und ließ die Fans jubeln.

SV Bremelau – FC Sonnenbühl 1:2
Es war ein packendes Match, in dem die Emotionen hochkochten. Fabian Franz brachte Bremelau in der 11. Minute in Front, doch Sonnenbühl hatte sofort eine Antwort: Emanuel Mader traf nur drei Minuten später zum Ausgleich. Die Partie blieb lange offen, bis Nick Biesinger in der 79. Minute das Spiel endgültig drehte. Mit diesem Treffer entführte Sonnenbühl die Punkte.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – FC Lichtenstein 1:1
Kampf, Leidenschaft und ein gerechtes Ende – das war dieses Spiel. Tom-Luca Herter traf in der 31. Minute für die Gäste und ließ die Lichtensteiner jubeln. Doch Steinhilben/Trochtelfingen gab sich nicht auf. Tobias Steiner belohnte sein Team in der 51. Minute mit dem Ausgleich. Beide Teams warfen danach alles hinein, doch es blieb beim 1:1.

TSV Holzelfingen – TSG Münsingen 10:0
Ein Fußballfest, das in die Geschichtsbücher eingeht! Philipp Louis Kunkel brachte die Gastgeber früh in Führung (6.) und legte noch vor der Pause ein zweites Mal nach (45.). Dazwischen traf Simeon Haupt (38.). Nach dem Seitenwechsel rollte der Holzelfinger Express unaufhaltsam: Lukas Gauß verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter, Jerome Schnitzer traf gleich dreimal (64., 67., 83.), und auch Simeon Haupt legte mit einem Doppelpack in der 80. und 86. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Felix Taxis in der 88. Minute – ein 10:0.

SV Würtingen – SV Auingen 1:1
Dramatik pur bis zur letzten Minute! Ertan Cagliyan brachte Auingen in der 45. Minute mit einem Treffer kurz vor der Pause in Führung. Doch Würtingen gab nie auf, kämpfte sich in die Partie zurück und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Tim Bossert traf in der 90.+3 Minute zum umjubelten Ausgleich und rettete den Gastgebern einen Punkt.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – TuS Metzingen II 4:0
Von Beginn an zeigten die Gastgeber, wer Herr im Haus ist. Armin Dietmann eröffnete in der 18. Minute die Torjagd, Aron Hölz erhöhte noch vor der Pause (44.). Nach dem Seitenwechsel blieb die SGM dominant: Jan Flöte machte in der 60. Minute das 3:0. In der 89. Minute setzte erneut Armin Dietmann den Schlusspunkt – ein souveräner 4:0-Sieg.

FC Engstingen – FV Bad Urach 2:1
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Derby. Markus Vöhringer brachte Engstingen in der 51. Minute auf Kurs, Elias Stangl legte in der 65. Minute nach. Doch Urach gab nicht auf: Hadi Omeirat traf in der 90. Minute und machte es noch einmal spannend. Doch Engstingen brachte die Führung mit Leidenschaft und Willenskraft über die Zeit.

Kreisliga A2:

Young Boys Reutlingen U23 – SV Wannweil 8:0
Ein Torrausch von der ersten Minute an! Schon nach wenigen Sekunden brachte David Petrosyan die Young Boys in Führung (1.), ehe Can Stoffregen (4.) und erneut Petrosyan (5.) nachlegten. Ahmad Allaham erhöhte in der 12. Minute auf 4:0. Noch vor der Pause machte Mustafa Sayedi das halbe Dutzend fast voll (36.). Nach der Pause ging das Schützenfest weiter: Luca Gnoss (50.), erneut Allaham (75.) und Eimen Zalloumi (86.) schraubten das Ergebnis auf 8:0. Ein Triumphzug, der Wannweil keine Chance ließ.

GSV Hellas Reutlingen – Anadolu SV Reutlingen 2:3
Ein rassiges Reutlinger Stadtduell, das bis zum Schluss Spannung bot. Onur Seyhan brachte Anadolu in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung, Metecan Ünal erhöhte in der 38. Minute. Doch Hellas kam zurück: Pavlos Chritidis verkürzte in der 56. Minute. Als Seyhan in der 79. Minute zum zweiten Mal traf, schien die Partie entschieden. Doch Panagiotis Nakos machte es in der 87. Minute mit dem 2:3 noch einmal spannend – am Ende aber nahm Anadolu die Punkte mit.

VfL Pfullingen III – TSV Mähringen 1:7
Mähringen überrollte den VfL. Marcel Ezewele traf früh doppelt (3., 19.), ehe Aaron Muyanja mit zwei Treffern (23., 33.) nachlegte. Aziz Bouali baute die Führung mit einem Doppelschlag (43., 46.) weiter aus. Erst in der 76. Minute traf Aron Kaufmann für Pfullingen, doch Bouali machte in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer den 7:1-Kantersieg perfekt.

SV Walddorf II – TuS Metzingen 0:3
Metzingen legte früh los: Serhan Sahin traf in der 5. Minute. Danach hielten die Gastgeber lange dagegen, doch Nico Molnar sorgte in der 77. Minute für die Vorentscheidung. In der 90. Minute setzte Burhan Elbir mit dem 3:0 den Schlusspunkt für den Auswärtssieg.

TSV Eningen/u.A. – SV Degerschlacht 4:5
Ein wildes Torfestival! Sascha Behrendt brachte Degerschlacht in der 7. Minute in Führung, doch Vasileios Moysidis (16.) und Giuliano Sauter (28.) drehten die Partie. Nach dem Wechsel überschlugen sich die Ereignisse: Luka Brendle traf per Foulelfmeter zum 3:1 (56.), und nur Sekunden später erhöhte Philipp Dennenmoser (56.). Doch dann schlug Degerschlacht zurück: Manuel Baumgart traf in der 58. und 62. Minute doppelt, Simon Schmidt legte in der 78. Minute nach. Zwar verkürzte Leon Fleischer in der 89. Minute noch einmal, doch am Ende reichte es nicht mehr – Degerschlacht siegte 5:4.

TSV Betzingen – TSV Sondelfingen 2:3
Vor 140 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Derby. Liridon Preniqi brachte Betzingen in der 15. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Sondelfingen auf: Marvin Klamer (53.), Malte Priewe (57.) und Carlo Luzzi (66.) sorgten für einen 3:1-Vorsprung. Auch die Rote Karte für Felix Heimerdinger (54.) konnte Sondelfingen nicht stoppen. Okan Azaklioglu verkürzte in der 80. Minute per Foulelfmeter noch einmal, doch am Ende blieb es beim 3:2-Auswärtssieg für Sondelfingen.

Kreisliga A3:

TV Derendingen II – Sportfreunde Dußlingen 5:0
Ein eindrucksvoller Auftritt der Derendinger Reserve! Lukas Kammerlander brach in der 28. Minute den Bann. Nach der Pause schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Nick Reitmeier erhöhte in der 53. Minute, Jonathan Kotterik legte in der 66. Minute nach. Nur eine Minute später traf erneut Reitmeier (67.). Finn Brucklacher setzte in der 78. Minute mit dem 5:0 den Schlusspunkt zu einem klaren Sieg.

VfB Bodelshausen – SG Mössingen/Belsen 2:3
Ein intensives Spiel vor 100 Zuschauern endete mit einem knappen Sieg der Gäste. Devon Ekotto brachte Mössingen/Belsen früh in Führung (15.), doch Jasmin Dubinovic (39.) und Matthias Schmid (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Wechsel konterten die Gäste: Mansur Yildiz (68.) und Sertan Seferoglu (71.) drehten das Spiel erneut – diesmal endgültig zu ihren Gunsten.

SV Neustetten – FC Rottenburg II 0:1
Die Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie mit wenigen Torchancen. Am Ende reichte ein Moment, um den Unterschied zu machen: Leon Haug erzielte in der 78. Minute den goldenen Treffer für die Rottenburger Reserve und sicherte den knappen Auswärtssieg.

SG Kiebingen/Bühl – TSV Dettingen/Rottenburg 4:1
Nach Rückstand drehte Kiebingen/Bühl eindrucksvoll auf. Michael Nüssle brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Alessio Belligiano aus. In der zweiten Halbzeit verwandelte Moritz Koch in der 72. Minute einen Foulelfmeter. In der Schlussphase entschieden erneut Belligiano (89.) und Nico Gugel (90.) die Partie klar für die Gastgeber.

SG Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSV Lustnau 2:3
Spannung pur bis in die Schlussphase! Tom Rinderknecht brachte Lustnau in der 22. Minute in Front. Thommy Steiner (37.) und Nicolas Zettel (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Doch Lustnau zeigte Moral: Bekai Jagne glich in der 81. Minute aus und traf nur drei Minuten später erneut (84.) zum umjubelten 3:2-Auswärtssieg.

SV Wendelsheim – SG Poltringen/Pfäffingen 0:1
Ein früher Treffer entschied das Spiel. Marcel Schmid erzielte bereits in der 3. Minute das Tor des Tages für die Gäste. Wendelsheim drängte vergeblich auf den Ausgleich, am Ende blieb es beim knappen Sieg für Poltringen/Pfäffingen.

SV Hirrlingen – TSV Ofterdingen II 1:0
In einer umkämpften Partie entschied ein Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Oliver Ambacher erzielte in der 45.+3 Minute das einzige Tor und bescherte Hirrlingen damit einen wichtigen Heimsieg.

