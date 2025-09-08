Tore satt: 10:0 des TSV Holzelfingen, 8:0 von Young Boys Reutlingen II

SV Hülben – SV Lautertal 2017 6:2

Ein Fußballabend voller Leidenschaft in Hülben! Bereits in der 2. Minute ließ Nick Kuder die Fans jubeln. Doch Lautertal schlug zurück: Luis Grebitus glich in der 24. Minute aus. Nach der Pause drehte Hülben mächtig auf. Sören Stach brachte die Hausherren in der 53. Minute wieder nach vorne, und nur eine Minute später legte Christian Locher nach. Er war es auch, der in der 77. Minute das 4:1 markierte. Nick Kuchenbecker traf in der 79. Minute, ehe Locher mit seinem dritten Treffer in der 82. Minute endgültig alles klar machte. In der 90. Minute betrieb Louis Vöhringer noch Ergebniskosmetik – am Ende aber feierte Hülben einen rauschenden 6:2-Heimsieg.

TSV Wittlingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 2:0

Mit viel Willen und Einsatz sicherte sich Wittlingen den Dreier. Patrick Baisch eröffnete die Partie in der 13. Minute mit einem platzierten Treffer und brachte die Hausherren in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb die Spannung hoch, doch in der 62. Minute sorgte Niklas Mayer mit dem 2:0 für Erlösung und ließ die Fans jubeln.

SV Bremelau – FC Sonnenbühl 1:2

Es war ein packendes Match, in dem die Emotionen hochkochten. Fabian Franz brachte Bremelau in der 11. Minute in Front, doch Sonnenbühl hatte sofort eine Antwort: Emanuel Mader traf nur drei Minuten später zum Ausgleich. Die Partie blieb lange offen, bis Nick Biesinger in der 79. Minute das Spiel endgültig drehte. Mit diesem Treffer entführte Sonnenbühl die Punkte.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – FC Lichtenstein 1:1

Kampf, Leidenschaft und ein gerechtes Ende – das war dieses Spiel. Tom-Luca Herter traf in der 31. Minute für die Gäste und ließ die Lichtensteiner jubeln. Doch Steinhilben/Trochtelfingen gab sich nicht auf. Tobias Steiner belohnte sein Team in der 51. Minute mit dem Ausgleich. Beide Teams warfen danach alles hinein, doch es blieb beim 1:1.

TSV Holzelfingen – TSG Münsingen 10:0

Ein Fußballfest, das in die Geschichtsbücher eingeht! Philipp Louis Kunkel brachte die Gastgeber früh in Führung (6.) und legte noch vor der Pause ein zweites Mal nach (45.). Dazwischen traf Simeon Haupt (38.). Nach dem Seitenwechsel rollte der Holzelfinger Express unaufhaltsam: Lukas Gauß verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter, Jerome Schnitzer traf gleich dreimal (64., 67., 83.), und auch Simeon Haupt legte mit einem Doppelpack in der 80. und 86. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Felix Taxis in der 88. Minute – ein 10:0.

SV Würtingen – SV Auingen 1:1

Dramatik pur bis zur letzten Minute! Ertan Cagliyan brachte Auingen in der 45. Minute mit einem Treffer kurz vor der Pause in Führung. Doch Würtingen gab nie auf, kämpfte sich in die Partie zurück und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Tim Bossert traf in der 90.+3 Minute zum umjubelten Ausgleich und rettete den Gastgebern einen Punkt.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – TuS Metzingen II 4:0

Von Beginn an zeigten die Gastgeber, wer Herr im Haus ist. Armin Dietmann eröffnete in der 18. Minute die Torjagd, Aron Hölz erhöhte noch vor der Pause (44.). Nach dem Seitenwechsel blieb die SGM dominant: Jan Flöte machte in der 60. Minute das 3:0. In der 89. Minute setzte erneut Armin Dietmann den Schlusspunkt – ein souveräner 4:0-Sieg.

FC Engstingen – FV Bad Urach 2:1

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Derby. Markus Vöhringer brachte Engstingen in der 51. Minute auf Kurs, Elias Stangl legte in der 65. Minute nach. Doch Urach gab nicht auf: Hadi Omeirat traf in der 90. Minute und machte es noch einmal spannend. Doch Engstingen brachte die Führung mit Leidenschaft und Willenskraft über die Zeit.