Allgemeines
– Foto: Dana Barnack

Tore pur: FSV 63 Luckenwalde II mit 8:0, FC Eisenhüttenstadt mit 7:2

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 4. Spieltags

Die Landesliga Süd bot am Abschluss des 4. Spieltags Tore im Minutentakt, klare Favoritensiege und dramatische Wendungen in den Schlussminuten. Vor allem im Abstiegskampf ging es hoch her, während die Topteams ihre Klasse eindrucksvoll untermauerten.

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
1
2
Abpfiff

Vor heimischer Kulisse durfte der FV Erkner 1920 zunächst vom großen Wurf träumen. In der 58. Minute brachte Yousef Abd Alfatah die Gastgeber in Führung und sorgte für Jubel. Doch die Antwort des Favoriten ließ nicht lange auf sich warten. Nur acht Minuten später stellte Marco Rossak in der 66. Minute den Ausgleich her. Der Tabellenführer übernahm nun endgültig das Kommando, und in der 72. Minute erzielte Lennard Flaig den entscheidenden Treffer zum 2:1-Auswärtssieg für Seelow.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
2
3
Abpfiff

In Trebbin sahen 98 Zuschauer eine leidenschaftliche Partie, in der die Gäste aus Hohenleipisch den besseren Start erwischten. Felix Kniesche traf in der 36. Minute zur Führung, die Franck Fonkem Taguedong nach 57 Minuten ausgleichen konnte. Doch erneut Felix Kniesche brachte Hohenleipisch in der 78. Minute nach vorne, ehe Louis Reichmann nur zwei Minuten später auf 1:3 stellte. Othniel Ronald Kenfack verkürzte in der 88. Minute noch einmal, doch für Trebbin reichte es nicht mehr zu einem Punkt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
1
6

Für Lübben wurde es ein bitterer Nachmittag. Vor 80 Zuschauern gerieten die Gastgeber gegen Krieschow II bereits in der 38. Minute durch Maximilian Kummer in Rückstand. Sven Konzack erhöhte in der 44. Minute, ehe Eduard Gutar (54.) und erneut Sven Konzack (58.) den Vorsprung ausbauten. Zwar verkürzte Eric Schwarz in der 82. Minute per Foulelfmeter, doch in der Nachspielzeit trafen Manuel Seibt (90.+1) und Sergeii Semeniuk (90.+2) zum 1:6-Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
7
2
Abpfiff

Eisenhüttenstadt startete furios und lag nach Toren von Martin Mangabo Ongori in der 1. und 6. Minute schnell mit 2:0 vorn. Liam Löschke brachte Wildau in der 24. Minute zurück, doch nach der Pause dominierten die Hausherren. Kevin Seliger (50.), Alexander Brandt (55.), Paul Benjamin Seelisch (69.), Ahmed Abba Abdullahi (74.) und erneut Alexander Brandt (79.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Erst in der 83. Minute setzte Tobias Baumgart mit dem 7:2 den Schlusspunkt in einer torreichen Begegnung.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
0
8
Abpfiff

Der FC Lauchhammer erlebte vor 76 Zuschauern ein Debakel gegen den Spitzenreiter. Franz-Johann Steinmeyer eröffnete in der 8. Minute und legte in der 15. Minute nach. Kurz darauf traf Neo Passow (16.) zum 0:3, ehe Colin Wilhelm Schwarzlose (20.) und Steven Demgensky (32., 42.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Noch vor der Pause erhöhten Neo Passow (42.) und erneut Franz-Johann Steinmeyer (44.) auf 0:8. Überschattet wurde die Partie durch die Rote Karte für Phillip Ende in der 45. Minute.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
0
3
Abpfiff

In Döbern hielten die Gastgeber vor 79 Zuschauern lange dagegen, ehe Francisco De Oliveria Silva in der 49. Minute den Bann brach. Niclas Straube sorgte mit seinen Treffern in der 67. und 84. Minute für den 0:3-Endstand. Damit bleibt Döbern weiterhin ohne Punkt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
3
1
Abpfiff

Ströbitz zeigte vor 76 Zuschauern eine starke Vorstellung. Richard Lampel brachte Wacker in der 26. Minute in Führung, ehe Marvin Kilisch (67.) und Michael Kowal (68.) innerhalb von zwei Minuten auf 3:0 stellten. Erst in der Nachspielzeit gelang Christian Reuter der Ehrentreffer für Großziethen (90.+1).

Gestern, 15:00 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
2
2

Ein intensives Duell endete in Wernsdorf mit einer dramatischen Nachspielzeit. Ferdinand Bremer brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, doch Tobias Schumann glich in der 40. Minute für Brieske aus. Als Kevin Goldammer in der 81. Minute das 2:1 erzielte, schien der Sieg greifbar. Doch in der 90.+10 Minute verwandelte Tobias Schumann einen Handelfmeter zum 2:2-Endstand. Vor 125 Zuschauern war die Spannung bis zur letzten Sekunde greifbar.

