Tore, Punkte und Leidenschaft beim Sennerpokal in Linsenhofen

Der Turnierstart am Sonntag brachte direkt sportive Dynamik auf den Platz. In Gruppe E sicherte sich Gastgeber TSV Linsenhofen einen 2:0-Erfolg gegen den FV 09 Nürtingen. Ein torreiches Unentschieden boten Türkspor Nürtingen 73 und der Türkische FC Köngen in Gruppe F beim 3:3. In Gruppe A setzte sich der TSuGV Großbettlingen mit 1:0 gegen die Nürtinger Kickers durch, während der TSV Köngen den TSV Wendlingen mit 2:0 bezwang. Die Partien der Gruppe B endeten mit einem 3:0-Sieg des TSV Oberboihingen gegen den TSV Raidwangen sowie einem 3:1-Erfolg des TSV Grafenberg über den TSV Wolfschlugen.

Kantersieg und klare Verhältnisse am Montag

Am Montag prägten deutliche Resultate das Geschehen. Für das bislang höchste Ergebnis des Turniers sorgte der TSV Oberensingen in Gruppe G mit einem eindrucksvollen 12:0 gegen den TSV Neckartenzlingen. In Gruppe C feierte der 1. FC Frickenhausen einen souveränen 5:0-Sieg gegen den TV Tischardt, und der VfB Neuffen setzte sich mit 4:0 gegen den TSV Altdorf durch. In Gruppe D bezwang der TV Unterboihingen die SPV 05 Nürtingen mit 2:1, während die SGM Höllbach gegen den TB Neckarhausen einen 3:0-Erfolg verbuchte. Zudem behielt der TSV Beuren in Gruppe H mit 2:0 gegen den TSV Kohlberg die Oberhand.

Der gestrige Turniertag und die Tabellenstände

Am gestrigen Dienstag fielen weitere Entscheidungen. In Gruppe A trennten sich der TSuGV Großbettlingen und der TSV Wendlingen 1:1, ehe der TSV Köngen mit einem 5:0 gegen die Nürtinger Kickers nachlegte. Damit führt der TSV Köngen die Gruppe A mit 6 Punkten und 7:0 Toren vor Großbettlingen (4 Punkte, 2:1 Tore), Wendlingen (1 Punkt, 1:3 Tore) und den Nürtinger Kickers (0 Punkte, 0:6 Tore) an.

In Gruppe B schlug der TSV Oberboihingen den TSV Wolfschlugen mit 3:1, während der TSV Raidwangen knapp mit 1:0 gegen den TSV Grafenberg siegte. Oberboihingen führt Gruppe B mit 6 Punkten (6:1 Tore) vor Grafenberg (3 Punkte, 3:2 Tore), Raidwangen (3 Punkte, 1:3 Tore) und Wolfschlugen (0 Punkte, 2:6 Tore) an.

In Gruppe C siegte der 1. FC Frickenhausen erneut mit 5:0 gegen den TSV Altdorf, und der VfB Neuffen bezwang den TV Tischardt mit 3:1. Frickenhausen und Neuffen führen punktgleich mit jeweils 6 Punkten die Tabelle an (Frickenhausen mit 10:0 Toren, Neuffen mit 7:1 Toren), gefolgt von Tischardt und Altdorf ohne Punkte.

Partien am heutigen Mittwoch

Am heutigen Mittwoch wurde das Spiel des TV Unterboihingen in Gruppe D mit 3:0 gegen den TB Neckarhausen gewertet. Um 18:00 Uhr trifft in Gruppe D die SGM Höllbach auf die SPV 05 Nürtingen. In Gruppe E steht um 18:45 Uhr das Duell zwischen dem TV Bempflingen und dem TSV Linsenhofen an. Um 19:15 Uhr fordert die SG Aichtal in Gruppe F Türkspor Nürtingen 73 heraus. Das Match der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang gegen den TSV Oberensingen in Gruppe G folgt um 20:00 Uhr, bevor um 20:30 Uhr der TSV Neckartailfingen und der TSV Beuren in Gruppe H aufeinandertreffen.

Der Fahrplan für Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, duellieren sich ab 17:30 Uhr die Nürtinger Kickers und der TSV Wendlingen (Gruppe A). Um 18:00 Uhr folgt TSV Köngen gegen TSuGV Großbettlingen (Gruppe A), um 18:45 Uhr TSV Raidwangen gegen TSV Wolfschlugen (Gruppe B), um 19:15 Uhr TSV Grafenberg gegen TSV Oberboihingen (Gruppe B), um 20:00 Uhr TV Tischardt gegen TSV Altdorf (Gruppe C) und um 20:30 Uhr VfB Neuffen gegen 1. FC Frickenhausen (Gruppe C).

Am Freitag, den 24. Juli 2026, lauten die Anstoßzeiten: 18:00 Uhr SGM Höllbach gegen TV Unterboihingen (Gruppe D), 18:45 Uhr FV 09 Nürtingen gegen TV Bempflingen (Gruppe E), 19:15 Uhr Türkischer FC Köngen gegen SG Aichtal (Gruppe F), 20:00 Uhr TSV Neckartenzlingen gegen SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (Gruppe G) sowie 20:30 Uhr TSV Kohlberg gegen TSV Neckartailfingen (Gruppe H).

Die K.-o.-Phase am Wochenende

Am Samstag, den 25. Juli 2026, beginnt die Finalrunde mit den noch auszulosenden Achtelfinalbegegnungen um 9:30 Uhr, 10:00 Uhr, 10:45 Uhr, 11:15 Uhr, 12:00 Uhr, 12:30 Uhr, 13:15 Uhr und 13:45 Uhr. Die Viertelfinalspiele folgen am selben Tag um 14:30 Uhr (Sieger AF 1 gegen Sieger AF 2), 15:45 Uhr (Sieger AF 3 gegen Sieger AF 4), 17:00 Uhr (Sieger AF 5 gegen Sieger AF 6) und 18:15 Uhr (Sieger AF 7 gegen Sieger AF 8). Der Höhepunkt des Turniers steigt am Sonntag, den 26. Juli 2026: Die Halbfinalspiele stehen um 9:30 Uhr und 11:00 Uhr an, gefolgt vom Spiel um Platz 3 um 15:00 Uhr und dem Finale um 16:30 Uhr.