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Tore, Punkte und ein Sechser aus Tübingen
Bezirksliga Alb: SV 03 Tübingen siegt deutlich – Spitzendrama bei Upfingen gegen Derendingenrnrn
Mit dem 26. von 30 Spieltagen nähert sich die Bezirksliga Alb dem Saisonfinale. Während die Tabellenführung der SGM Dettingen/Glems mit einem Remis gegen die SG Reutlingen gefestigt blieb, sorgte ein Torfestival in Upfingen und ein starkes 6:1 des SV 03 Tübingen für die Schlagzeilen des Spieltags.
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Die TSG Tübingen gewann souverän gegen den TSV Gomaringen. Panagiotis Nakos brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung. Nach der Pause drehte die TSG das Spiel vollständig: James Schmalzriedt glich in der 49. Minute aus, Nicolas Hanne erhöhte in der 65., Lars Spiller legte in der 69. nach, und Max Staib stellte in der 87. Minute den 4:1-Endstand her.
Der TSV Ofterdingen setzte sich gegen den SV Pfrondorf durch. Daniel Schreier hatte Pfrondorf in der 21. Minute in Führung gebracht. Joannis Lazaridis glich kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute aus. Nach der Pause übernahm Ofterdingen die Kontrolle: Lukas Neth traf in der 48. Minute zur Führung und in der 86. Minute zum 4:2-Endstand. Ein weiteres Tor für Ofterdingen bleibt in der Quelle nicht einzeln zugeordnet.
Das Spitzenspiel endete remis. Mario Nikolovski brachte Dettingen/Glems in der 5. Minute früh in Führung und erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. Fabian Hochgreve verkürzte für Reutlingen in der 50. Minute, Alessio Lo Presti glich in der 70. Minute zum 2:2 aus. Dominic Hirsch stellte Dettingen/Glems in der 86. Minute erneut auf 3:2, doch Reutlingen schaffte noch den Ausgleich zum 3:3. Der Tabellenführer kommt damit nicht von der Stelle.
Ein torarmes Spiel mit ausgeglichenem Ergebnis. David Klemenz brachte Genkingen in der 48. Minute in Führung, Frederik Hertle glich für Altingen/Entringen bereits in der 54. Minute aus. Für beide Teams brachte das Remis wenig Gewinn im Kampf um die vorderen Plätze.
Das Spiel des Spieltags lieferten Upfingen und Derendingen. Mouhamed Arfaoui dominierte als Torschütze: Er traf in der 15. und 29. Minute zur frühen 2:0-Führung für Derendingen. Sven Endler verkürzte in der 35., Fabian Flitsch glich in der 43. Minute aus. Arfaoui vollendete seinen Hattrick in der 58. Minute zum 3:2. Patrick Kuch glich in der 63. Minute erneut aus. Mohammed Ali Turki stellte Derendingen in der 76. Minute auf 4:3 – Upfingen kämpfte sich aber noch zum 4:4 zurück. Der genaue Torschütze für das 4:4 ist nicht ausgewiesen.
Der SV 03 Tübingen feierte einen klaren Heimerfolg. Mathis Kächele brachte Zainingen in der 24. Minute in Führung. Danach dominierte Tübingen: L. Kemmer traf in der 49. Minute, J. Billing in der 53., M. Saliou in der 77., M. Scholl in der 85. und L. Neumann in der 90. Minute. Mit diesem 6:1-Erfolg untermauert der SV 03 seine Ambitionen auf die oberen Tabellenränge.
Hirschau siegte verdient gegen Sickenhausen. Claudio Rago traf früh in der 9. Minute, Paul Philipp Prochiner glich für Sickenhausen in der 27. Minute aus. Benjamin Schiebel (29.) und Vincent Stenzel (32.) sorgten noch vor der Halbzeit für eine 3:1-Führung. Cihan Canpolat erhöhte in der 59. Minute auf 4:1. Sinan Kurban gelang für Sickenhausen in der 72. Minute nur noch der Ehrentreffer zum 4:2.
Ein frühes Tor von Elias Lachenmann in der 2. Minute brachte Pfullingen in Führung. Florian Komenda glich für Walddorf in der 26. Minute aus. Maurice Heim stellte in der 50. Minute auf 2:1. Das zweite Tor für Pfullingen zum 2:2-Endstand ist in der Quelle nicht einzeln aufgeführt. Beide Teams teilen die Punkte.
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