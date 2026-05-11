Tore, Punkte und ein Sechser aus Tübingen

Ein frühes Tor von Elias Lachenmann in der 2. Minute brachte Pfullingen in Führung. Florian Komenda glich für Walddorf in der 26. Minute aus. Maurice Heim stellte in der 50. Minute auf 2:1. Das zweite Tor für Pfullingen zum 2:2-Endstand ist in der Quelle nicht einzeln aufgeführt. Beide Teams teilen die Punkte.

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