Tore, Platzverweise, Comebacks - der 23. Spieltag hat alles

– Foto: SV Bokeloh

Von klaren Kantersiegen über späte Ausgleiche bis hin zur spektakulären Aufholjagd: Der 23. Spieltag der Kreisliga Emsland hatte einiges zu bieten. Herzlake und Teglingen marschieren souverän, Listrup überzeugt im Verfolgerduell und Bokeloh dreht ein 0:2 in Rütenbrock. Auch in Baccum wurde es dramatisch, während eine Partie kurzfristig abgesagt werden musste. Fußball, wie er im Emsland gelebt wird.

Twist nutzt Überzahl - Gerke trifft dreifach beim 3:2 in Eltern

Der SV Grenzland Twist gewinnt beim SV Eltern mit 3:2. Früh dezimierte Gastgeber, ein Dreierpack von Lars Gerke und zwei späte Platzverweise prägen ein intensives Spiel mit langer Nachspielzeit.

Frühe Rote Karte stellt Spiel auf den Kopf Der SV Eltern startete engagiert und kam bereits in der Anfangsphase zu mehreren Großchancen durch Julian Egbers und Luca Lampe. Doch in der 20. Minute folgte der Wendepunkt: Torhüter Lukas Fürstenberg sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. Kurz darauf ging Twist durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lars Gerke (24.) in Führung. Eltern antwortete ebenfalls per Strafstoß. Michel Rolfers traf in der 38. Minute zum 1:1, nachdem der Elfmeter wiederholt werden musste. Doch noch vor der Pause schlug Twist erneut zu: Gerke erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1 (45.+2). Gerke schnürt Dreierpack - Eltern kommt zu spät Direkt nach Wiederanpfiff baute Lars Gerke die Führung weiter aus und traf in der 49. Minute zum 3:1, sein dritter Treffer des Tages. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Twist musste nach Gelb-Rot für Lars Sulmann (85.) ebenfalls in Unterzahl weiterspielen. Eltern kam in der langen Nachspielzeit noch einmal heran. Janis Schütte verkürzte in der 90. Minute auf 2:3, vorbereitet von Simon Feldhaus. Trotz insgesamt 13 Minuten Nachspielzeit reichte es für die Gastgeber jedoch nicht mehr zum Ausgleich.

Listrup dominiert Verfolgerduell und schlägt Börger klar Der SV Listrup gewinnt das Heimspiel gegen Börger mit 5:1. Eine starke erste Halbzeit und ein Dreierpack von Michael Bünker legen früh den Grundstein für den verdienten Erfolg.

Frühe Führung und klare Verhältnisse zur Pause Der SV Listrup zeigte im Verfolgerduell von Beginn an eine reife Leistung. Defensiv stabil und offensiv gefährlich, brachte Michael Bünker seine Mannschaft bereits in der 10. Minute in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Cedric Lölfing auf 2:0. In der 35. Minute war es erneut Bünker, der zum 3:0 traf. Mit dieser klaren Führung ging es in die Halbzeitpause, die laut Spielverlauf verdient war. Bünker schnürt Dreierpack - Börger nur noch Ergebniskosmetik Auch nach dem Seitenwechsel blieb Listrup das dominierende Team. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Michael Bünker sein drittes Tor zum 4:0. In der 60. Minute erhöhte Cedric Lölfing per Kopfball auf 5:0. In der Schlussphase wurde das Spiel zerfahrener und von vielen Fouls geprägt. Nach einer Gelb-Roten Karte für Jonas Berger in der 85. Minute kam Börger durch Dominik Albers noch zum 5:1-Anschlusstreffer. Am deutlichen Heimsieg änderte das jedoch nichts mehr.

Das Spiel zwischen dem FC 47 Leschede und dem SC BW Papenburg II wurde kurzfristig abgesagt. Die Absage erfolgte von Seiten der Gäste aus Papenburg.

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Teglingen dominiert in Haselünne und gewinnt klar Der SV Teglingen setzt sich auswärts beim Haselünner SV mit 4:0 durch. Eine frühe Führung und konsequente Chancenverwertung sorgen für klare Verhältnisse. Früher Doppelschlag bringt Teglingen auf Kurs Die Gäste aus Teglingen erwischten einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 4. Minute brachte Pascal-Etienne Taphorn seine Mannschaft in Führung. Haselünne hatte kurz darauf eine große Chance zum Ausgleich, doch Leo Döbber verpasste freistehend vor dem Tor. Stattdessen legte Teglingen nach: In der 24. Minute erhöhte erneut Taphorn auf 2:0. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause. Teglingen bleibt effektiv - Haselünne ohne Durchschlagskraft Auch nach dem Seitenwechsel blieb Teglingen die effizientere Mannschaft. Michael Henning erzielte in der 54. Minute das 3:0. In der Schlussphase sorgte Henk Keetz nach Vorlage von Jannis Holt für den 4:0-Endstand (78.). Haselünne kam zwar zu weiteren Möglichkeiten, unter anderem durch Döbber, konnte diese jedoch nicht nutzen. So blieb es bei einem deutlichen Auswärtssieg für Teglingen.

Baccum verpasst Heimsieg - Bawinkel gleicht vom Punkt aus Der SC Baccum und der SV Bawinkel trennen sich 1:1. Nach früher Führung verlieren die Gastgeber die Kontrolle, während Bawinkel sich den Ausgleich per Elfmeter verdient. Baccum startet offensiv und geht in Führung Vor vielen Zuschauern setzte der SC Baccum auf eine offensivere Ausrichtung als gewohnt, mit Erfolg. Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und gingen in der 20. Minute folgerichtig in Führung. Benjamin Kramer traf aus kurzer Distanz per Flachschuss ins rechte Eck zum 1:0. In der Folge verpasste es Baccum jedoch, die Führung weiter auszubauen und das 2:0 nachzulegen. Bawinkel übernimmt Kontrolle und gleicht aus Nach dem Seitenwechsel kam der SV Bawinkel deutlich besser ins Spiel. Baccum verlor zunehmend die Kontrolle über die Partie. In der 65. Minute nutzte Bawinkel die Gelegenheit zum Ausgleich: Joshua Prijs verwandelte einen Foulelfmeter sicher halbhoch ins rechte Eck zum 1:1. Auch danach hatte Bawinkel mehr Spielanteile. Die größte Chance auf den Sieg bot sich jedoch Baccum in der Schlussphase: Ein Abschluss von Tom Wenzel wurde in der Nachspielzeit auf der Linie geklärt. Insgesamt fehlte den Gastgebern über die gesamte Spielzeit hinweg die Durchschlagskraft.

Herzlake überrollt Surwold mit klarem Heimsieg Der VfL Herzlake gewinnt deutlich mit 5:0 gegen den SV Surwold. Ein früher Doppelschlag und ein starker Jannis Holterhaus ebnen den Weg zum klaren Erfolg. Frühe Tore stellen die Weichen Der VfL Herzlake startete druckvoll in die Partie und setzte früh die entscheidenden Akzente. Bereits in der 10. Minute brachte Jannis Holterhaus die Gastgeber in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Christian Niehaus nach Vorlage von Holterhaus auf 2:0. Mit dieser frühen Führung kontrollierte Herzlake das Spielgeschehen und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die weitere Partie. Holterhaus schnürt Dreierpack - deutlicher Endstand In der zweiten Halbzeit baute Herzlake die Führung weiter aus. Jannis Holterhaus traf in der 70. Minute zum 3:0 und erhöhte acht Minuten später auf 4:0. Damit schnürte er einen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte Noel Töller in der 88. Minute nach Vorlage von Erik Moormann zum 5:0-Endstand. Herzlake brachte den klaren Vorsprung souverän über die Zeit.

Bokeloh dreht Rückstand in Rütenbrock und verteidigt Tabellenführung Der SV Bokeloh gewinnt beim VfL Rütenbrock mit 3:2. Nach einem 0:2-Rückstand zeigt die Mannschaft Moral und entscheidet die Partie binnen weniger Minuten in der zweiten Halbzeit.

– Foto: SV Bokeloh