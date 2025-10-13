Tore ohne Ende: Kleinaspach 8:0, FSV Waiblingen II 7:0, Beinstein 7:3

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – Großer Alexander Backnang 8:0
Ein beeindruckender Auftritt der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach! Die Gastgeber überrollten den Gegner förmlich. Simon Föll traf früh doppelt (9., 21.) und stellte die Weichen auf Sieg. Christian Marino legte nach (30., 54.), bevor Ferris Medagli (78.), Enes Halici (82.), Felix Fischer (86.) und Ferris Pressburger (89.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein dominanter Sieg, bei dem Kleinaspach/Allmersbach kaum etwas zuließ und spielerisch glänzte.
SV Unterweissach II – FSV Weiler zum Stein 3:1
Nach einem Rückstand drehte Unterweissach II die Partie eindrucksvoll. Fatih Yenisen brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, doch Cedric Schuller (47.) sorgte kurz nach der Pause für den Ausgleich. Jan Erkert (75.) und Dominik Weller (86.) trafen in der Schlussphase und sicherten dem SVU II den 3:1-Heimsieg. Eine starke kämpferische Leistung der Hausherren.
TSC Murrhardt – FC Viktoria Backnang 3:3
Ein echtes Fußball-Spektakel in Murrhardt! Der TSC führte durch Muharrem Voci (22.), ehe die Gäste durch Arif Genc (31., Foulelfmeter), Marko Tokic (36.) und Osman Ceylan (39.) das Spiel komplett drehten. Doch Murrhardt steckte nicht auf: Mesut Mahmutoglu (41.) und Ismail Kirci (56.) glichen aus. In der Schlussphase sah Lumbardh Voci (79.) Gelb-Rot, doch trotz Unterzahl hielt der TSC das 3:3 fest – ein packendes Remis mit vielen Wendungen.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SV Allmersbach II 2:2
Ein ausgeglichenes und intensives Duell endete mit einem gerechten Unentschieden. Philipp Weller brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Marco Bargel glich postwendend aus (18.). Wieder war es Weller, der in der 26. Minute traf, bevor Bargel per Foulelfmeter (56.) erneut für die SGM ausglich. Beide Teams zeigten große Moral und teilten sich die Punkte.
FV Sulzbach/Murr – VfR Murrhardt 2:0
Der FV Sulzbach/Murr präsentierte sich kompakt und effektiv. Florian Weller brachte den FV in der 21. Minute in Führung, ehe Eduard Erdel (78.) den Deckel auf die Partie setzte. Der Gastgeber überzeugte mit kontrolliertem Spielaufbau und sicherer Defensive, während Murrhardt kaum zu klaren Chancen kam. Ein Heimsieg für den FV.
SK Fichtenberg – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 3:3
Ein turbulentes Spiel endete 3:3. Nico Krause (15., Foulelfmeter) und Leon Mehmeti (19.) brachten die Gäste früh mit 0:2 in Führung. Doch Nicolas Schmiedt (33.) und Nico Weidner (70.) glichen aus. Nach dem 2:3 durch Jonathan Hauser (81.) schien alles entschieden, doch Jannik Paxian (88.) rettete Fichtenberg das Remis. Überschattet wurde die Partie von der Roten Karte für Lukas Helber (38.) – die Gastgeber kämpften in Unterzahl großartig.
TSV Sulzbach-Laufen – SV Steinbach 4:4
Ein wildes Acht-Tore-Spiel in Sulzbach-Laufen! Die Gäste führten scheinbar komfortabel mit 0:4 nach Treffern von Taner Bakir (45., 60.), Jonas Kolb (49.) und Diellor Shabani (55.). Doch Sulzbach-Laufen startete eine furiose Aufholjagd: Alexander Köngeter (56.), Lukas Kühneisen (78.) und Jannik Obieglo (81., 86.) trafen zum 4:4-Ausgleich. Ein spektakuläres Comeback.