Tore ohne Ende: Kleinaspach 8:0, FSV Waiblingen II 7:0, Beinstein 7:3

Kreisliga A1:

SSV Steinach-Reichenbach – SV Breuningsweiler II 5:0

Der SSV Steinach-Reichenbach zeigte sich in überragender Form und ließ dem SV Breuningsweiler II keine Chance. Bereits in der 10. Minute brachte Niklas Wanek sein Team in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Vily Leandre Djine Toukam in der 37. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte der SSV weiter auf: Erneut Wanek (53.) und zweimal Djine Toukam (69., 84.) machten den Kantersieg perfekt. Ein überzeugender Auftritt der Gastgeber, die in allen Mannschaftsteilen glänzten.

1. FC Hohenacker – SV Fellbach II 4:1

Hohenacker dominierte das Spielgeschehen von Beginn an. Fabian Scheufler brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, bevor Pascal Praßel (36.) und erneut Scheufler (47.) auf 3:0 stellten. Fellbach II kam kurz darauf durch Luca Mäule (48.) zum Anschluss, doch Emin Velic (61.) stellte den alten Abstand wieder her. Der 1. FC Hohenacker feierte somit einen 4:1-Heimsieg und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung.

TV Weiler/Rems – SV Remshalden 4:0

Der TV Weiler/Rems überzeugte mit einer starken Leistung und gewann klar mit 4:0. Michail Panagos eröffnete den Torreigen in der 17. Minute. Nach dem Seitenwechsel sorgte Gabriel Osei mit einem Doppelpack (54., 70.) für die Vorentscheidung, bevor Marius Zwissler (89.) den Endstand markierte. Weiler/Rems blieb das gesamte Spiel über konzentriert und ließ der SV Remshalden keine Chance.

VfR Birkmannsweiler – SV Hertmannsweiler 3:1

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Lokalduell. Sulayman Ceesay brachte den VfR in der 10. Minute früh in Führung, doch Lenny Seemann glich in der 37. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Meridon Samahodaj in der 65. Minute einen Foulelfmeter sicher zur erneuten Führung. Quirin Reif sorgte in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung. Ein Sieg für den VfR Birkmannsweiler, der spielerisch und kämpferisch überzeugte.

FSV Waiblingen II – Anagennisis Schorndorf 7:0

Ein wahres Offensivspektakel bot der FSV Waiblingen II. Panagiotis Arvanitidis traf binnen einer Minute doppelt (27., 28.), ehe Selim Calcali (45.+1) und Manuel Beluzic (45.+3) noch vor der Pause auf 4:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anastasios Pantzaridis (70., 86.) mit einem Doppelpack, bevor Noel Palmeri in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Eine beeindruckende Vorstellung des FSV, der Schorndorf keine Chance ließ.

TB Beinstein – VfL Winterbach 7:3

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Beinstein. Elias Nonnenmann brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, doch Tolonay Secilmis (10.) und Felix Holub (11.) drehten die Partie schnell. Linus Danner erhöhte auf 3:1 (51.), doch Winterbach kämpfte sich durch Petros Gelis (53.) und Nick Dobelmann (64.) auf 3:3 zurück. Danach überrollte Beinstein den Gegner: Paul Pfister (75.), Luca Aust (79.) und ein Doppelpack von Niklas Lösch (90., 90.+4) sorgten für den spektakulären 7:3-Endstand.

SC Korb – TSV Schornbach II 2:2

Der SC Korb startete stark in die Partie: Robin Majuntke traf bereits in der 3. Minute, und Samoel-Leon Eck legte kurz vor der Pause (45.) zum 2:0 nach. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Schornbach Moral: Robin Herzog brachte sein Team mit einem Doppelschlag (63., 66.) zurück ins Spiel. In einer ausgeglichenen Schlussphase gelang keinem Team mehr der Siegtreffer – am Ende ein 2:2-Unentschieden.