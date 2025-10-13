 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Tore ohne Ende: Kleinaspach 8:0, FSV Waiblingen II 7:0, Beinstein 7:3

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SSV Steinach-Reichenbach – SV Breuningsweiler II 5:0
Der SSV Steinach-Reichenbach zeigte sich in überragender Form und ließ dem SV Breuningsweiler II keine Chance. Bereits in der 10. Minute brachte Niklas Wanek sein Team in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Vily Leandre Djine Toukam in der 37. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel drehte der SSV weiter auf: Erneut Wanek (53.) und zweimal Djine Toukam (69., 84.) machten den Kantersieg perfekt. Ein überzeugender Auftritt der Gastgeber, die in allen Mannschaftsteilen glänzten.

1. FC Hohenacker – SV Fellbach II 4:1
Hohenacker dominierte das Spielgeschehen von Beginn an. Fabian Scheufler brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, bevor Pascal Praßel (36.) und erneut Scheufler (47.) auf 3:0 stellten. Fellbach II kam kurz darauf durch Luca Mäule (48.) zum Anschluss, doch Emin Velic (61.) stellte den alten Abstand wieder her. Der 1. FC Hohenacker feierte somit einen 4:1-Heimsieg und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung.

TV Weiler/Rems – SV Remshalden 4:0
Der TV Weiler/Rems überzeugte mit einer starken Leistung und gewann klar mit 4:0. Michail Panagos eröffnete den Torreigen in der 17. Minute. Nach dem Seitenwechsel sorgte Gabriel Osei mit einem Doppelpack (54., 70.) für die Vorentscheidung, bevor Marius Zwissler (89.) den Endstand markierte. Weiler/Rems blieb das gesamte Spiel über konzentriert und ließ der SV Remshalden keine Chance.

VfR Birkmannsweiler – SV Hertmannsweiler 3:1
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Lokalduell. Sulayman Ceesay brachte den VfR in der 10. Minute früh in Führung, doch Lenny Seemann glich in der 37. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Meridon Samahodaj in der 65. Minute einen Foulelfmeter sicher zur erneuten Führung. Quirin Reif sorgte in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung. Ein Sieg für den VfR Birkmannsweiler, der spielerisch und kämpferisch überzeugte.

FSV Waiblingen II – Anagennisis Schorndorf 7:0
Ein wahres Offensivspektakel bot der FSV Waiblingen II. Panagiotis Arvanitidis traf binnen einer Minute doppelt (27., 28.), ehe Selim Calcali (45.+1) und Manuel Beluzic (45.+3) noch vor der Pause auf 4:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anastasios Pantzaridis (70., 86.) mit einem Doppelpack, bevor Noel Palmeri in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Eine beeindruckende Vorstellung des FSV, der Schorndorf keine Chance ließ.

TB Beinstein – VfL Winterbach 7:3
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Beinstein. Elias Nonnenmann brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, doch Tolonay Secilmis (10.) und Felix Holub (11.) drehten die Partie schnell. Linus Danner erhöhte auf 3:1 (51.), doch Winterbach kämpfte sich durch Petros Gelis (53.) und Nick Dobelmann (64.) auf 3:3 zurück. Danach überrollte Beinstein den Gegner: Paul Pfister (75.), Luca Aust (79.) und ein Doppelpack von Niklas Lösch (90., 90.+4) sorgten für den spektakulären 7:3-Endstand.

SC Korb – TSV Schornbach II 2:2
Der SC Korb startete stark in die Partie: Robin Majuntke traf bereits in der 3. Minute, und Samoel-Leon Eck legte kurz vor der Pause (45.) zum 2:0 nach. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Schornbach Moral: Robin Herzog brachte sein Team mit einem Doppelschlag (63., 66.) zurück ins Spiel. In einer ausgeglichenen Schlussphase gelang keinem Team mehr der Siegtreffer – am Ende ein 2:2-Unentschieden.

Kreisliga A2:

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – Großer Alexander Backnang 8:0
Ein beeindruckender Auftritt der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach! Die Gastgeber überrollten den Gegner förmlich. Simon Föll traf früh doppelt (9., 21.) und stellte die Weichen auf Sieg. Christian Marino legte nach (30., 54.), bevor Ferris Medagli (78.), Enes Halici (82.), Felix Fischer (86.) und Ferris Pressburger (89.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein dominanter Sieg, bei dem Kleinaspach/Allmersbach kaum etwas zuließ und spielerisch glänzte.

SV Unterweissach II – FSV Weiler zum Stein 3:1
Nach einem Rückstand drehte Unterweissach II die Partie eindrucksvoll. Fatih Yenisen brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, doch Cedric Schuller (47.) sorgte kurz nach der Pause für den Ausgleich. Jan Erkert (75.) und Dominik Weller (86.) trafen in der Schlussphase und sicherten dem SVU II den 3:1-Heimsieg. Eine starke kämpferische Leistung der Hausherren.

TSC Murrhardt – FC Viktoria Backnang 3:3
Ein echtes Fußball-Spektakel in Murrhardt! Der TSC führte durch Muharrem Voci (22.), ehe die Gäste durch Arif Genc (31., Foulelfmeter), Marko Tokic (36.) und Osman Ceylan (39.) das Spiel komplett drehten. Doch Murrhardt steckte nicht auf: Mesut Mahmutoglu (41.) und Ismail Kirci (56.) glichen aus. In der Schlussphase sah Lumbardh Voci (79.) Gelb-Rot, doch trotz Unterzahl hielt der TSC das 3:3 fest – ein packendes Remis mit vielen Wendungen.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SV Allmersbach II 2:2
Ein ausgeglichenes und intensives Duell endete mit einem gerechten Unentschieden. Philipp Weller brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Marco Bargel glich postwendend aus (18.). Wieder war es Weller, der in der 26. Minute traf, bevor Bargel per Foulelfmeter (56.) erneut für die SGM ausglich. Beide Teams zeigten große Moral und teilten sich die Punkte.

FV Sulzbach/Murr – VfR Murrhardt 2:0
Der FV Sulzbach/Murr präsentierte sich kompakt und effektiv. Florian Weller brachte den FV in der 21. Minute in Führung, ehe Eduard Erdel (78.) den Deckel auf die Partie setzte. Der Gastgeber überzeugte mit kontrolliertem Spielaufbau und sicherer Defensive, während Murrhardt kaum zu klaren Chancen kam. Ein Heimsieg für den FV.

SK Fichtenberg – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 3:3
Ein turbulentes Spiel endete 3:3. Nico Krause (15., Foulelfmeter) und Leon Mehmeti (19.) brachten die Gäste früh mit 0:2 in Führung. Doch Nicolas Schmiedt (33.) und Nico Weidner (70.) glichen aus. Nach dem 2:3 durch Jonathan Hauser (81.) schien alles entschieden, doch Jannik Paxian (88.) rettete Fichtenberg das Remis. Überschattet wurde die Partie von der Roten Karte für Lukas Helber (38.) – die Gastgeber kämpften in Unterzahl großartig.

TSV Sulzbach-Laufen – SV Steinbach 4:4
Ein wildes Acht-Tore-Spiel in Sulzbach-Laufen! Die Gäste führten scheinbar komfortabel mit 0:4 nach Treffern von Taner Bakir (45., 60.), Jonas Kolb (49.) und Diellor Shabani (55.). Doch Sulzbach-Laufen startete eine furiose Aufholjagd: Alexander Köngeter (56.), Lukas Kühneisen (78.) und Jannik Obieglo (81., 86.) trafen zum 4:4-Ausgleich. Ein spektakuläres Comeback.

Kreisliga A3:

TSV Vellberg – SGM Rosengarten 0:4
Ein gebrauchter Tag für den TSV Vellberg: Bereits zu Beginn traf Vincent Bilk (1.) zur frühen Gästeführung. Der Schock saß tief, und die SGM Rosengarten nutzte die Unsicherheit eiskalt aus. Marvin Pfannenkuch erhöhte mit einem Doppelpack (12., 23.) auf 0:3 und sorgte schon vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause legte erneut Vincent Bilk (35.) nach und stellte auf 0:4. Ein klarer Sieg für die SGM Rosengarten.

Kreisliga A4:

TV Rot am See – SV Brettheim 2:0
Der TV Rot am See feierte einen Heimsieg gegen den SV Brettheim. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Joshua Barthelmäs seine Mannschaft in der 57. Minute auf die Siegerstraße. Brettheim versuchte, noch einmal ins Spiel zu finden, scheiterte aber mehrfach an der Defensive der Gastgeber. In der Nachspielzeit sorgte Ishmael Quayson (90.+1) schließlich für die Entscheidung und den umjubelten 2:0-Endstand.

