»Tore nur ein Zuckerl«: Fisch-Viererpack bei Steinacher Auftakt-Gala

Hier noch im Dress des TB Roding im Duell mit dem TSV Seebach: Josef Fisch (zweiter von links) bekleidet nun das Amt des Co-Spielertrainers beim ASV Steinach und konnte mit einem Viererpack direkt für Aufsehen sorgen. – Foto: Harry Rindler

Spektakulärer Einstand nach Maß: Der neue spielende Co-Trainer des ASV Steinach Josef Fisch trifft beim 7:2-Kantersieg der Steinacher in Pondorf vierfach. Warum sich der 22-Jährige in der Kreisklasse so wohlfühlt, wie er den wilden Auftakt erlebte und welches Ziel beim ASV oberste Priorität hat.

Dabei legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Bereits nach 15 Minuten lag der ASV nach Toren von Fisch (8./15.) und Maximilian Zacherl (12.) komfortabel mit 3:0 in Front. "Die ersten 20 Minuten haben wir überragend gespielt. Da haben wir gleich drei Tore gemacht. Das war echt ein guter Start in die neue Saison", blickt Matchwinner Josef Fisch zurück.

Was für ein Startschuss in die neue Spielzeit der Kreisklasse Straubing! Der ASV Steinach setzte am 1. Spieltag direkt ein dickes Ausrufezeichen und feierte bei der SpVgg Pondorf einen 7:2-Auswärtssieg. Mit diesem Offensivspektakel rangiert die Elf von Chefcoach Robert Obermeier und seinem neuen spielenden Co-Trainer Josef Fisch direkt auf Tabellenplatz zwei – punkt- und torreich gleichauf mit dem SV Motzing. Mann des Tages im Steinacher Trikot war zweifellos der 22-jährige Fisch selbst, der mit einem Viererpack glänzte.

Doch wer dachte, die Partie sei damit bereits gelaufen, sah sich zunächst getäuscht. Steinach schaltete ein paar Gänge zurück, Pondorf verkürzte durch Oliver Schindler (28.) und Fabian Hagn (52.) auf 2:3. "Da haben wir es unverständlicherweise unnötig spannend gemacht. Aber wir haben uns davon nicht aufregeln lassen. Am Schluss haben wir es dann nochmal sauber durchgezogen und die nötigen Gänge hochgeschaltet. Letztendlich ging der Sieg auch in der Höhe so in Ordnung – wir hätten es auch locker zweistellig machen können, ohne jetzt irgendwie abzuheben. Für den gegnerischen Keeper tut es mir leid, da es sein erstes Herrenspiel war und er gleich siebenmal hinter sich greifen musste. Aber im Grunde war es ein sehr verdienter Sieg für uns", zollt Fisch dem Gegner Respekt. Die weiteren Steinacher Treffer markierten erneut Fisch (66./72.), Marco Janker (76.) und Simon Rohrmüller (82.).

Rückkehr mit Herz: Weniger Aufwand, mehr Heimatgefühl

Für den 22-jährigen Angreifer bedeutet der Wechsel nach Steinach auch eine Rückkehr zu mehr Gelassenheit und Spielfreude. Nach Zeiten im höherklassigen Fußball schätzt Fisch die Vorzüge des Kreisunterhauses extrem:

"Der Unterschied zwischen Landesliga und Kreisklasse ist, dass man einen deutlich geringeren Aufwand hat. Man trainiert nur mehr zweimal, hat kürzere Fahrten und einige Derbys im Umkreis, die ihren eigenen Charakter haben. Die Mannschaft ist allgemein familiärer aufgestellt. Ich persönlich habe wieder viel mehr Spaß und Motivation in mir selbst gefunden."

Seinen eigenen Sahnetag mit vier Treffern ordnet der Torjäger gewohnt teamdienlich ein: "Natürlich möchte man als Stürmer so viele Tore machen wie möglich, aber viel wichtiger war, dass wir als Mannschaft die ersten drei Punkte eingefahren haben. Da waren meine vier Tore nur ein Zuckerl für den gemeinsamen Erfolg."

Blick nach vorn: Lazarett leeren und Top 5 anvisieren

Trotz des Kantersiegs bleibt man beim ASV Steinach bodenständig. Im Fokus steht zunächst die Konsolidierung des Kaders, nachdem das Verletzungspech in der vergangenen Saison gewaltig zugeschlagen hatte.

"Wir haben noch einige Verletzte, die wir Schritt für Schritt aufbauen und wieder in die Mannschaft integrieren wollen. Das hat erstmal Priorität und wir wollen eine beschwerdefreie und im Vergleich zum letzten Jahr verletzungsfreie Saison spielen. Wenn wir unter die Top 5 kommen, wäre das ein super Ergebnis für uns – das ist auch unser langfristiges Ziel. Aber wir wollen uns ständig weiterentwickeln und den Fitnessstand hochhalten", erklärt Fisch.

Auch in seiner neuen Rolle an der Seitenlinie hat sich der 22-Jährige bestens eingelebt. Die Rädchen greifen beim ASV Steinach bereits früh in der Saison ineinander: "Die Arbeit als Trainer und die Zusammenarbeit mit Chefcoach Robert Obermeier macht mir sehr viel Spaß. Alle aus der Mannschaft ziehen super mit und wir haben uns bereits einen super Fitnessstand erarbeitet. Da gibt es keinen, der hinten dranbleibt."



Mit dem Schwung des furiosen Auftakts im Rücken blickt der ASV Steinach nun voller Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben der noch jungen Saison 26/27. Am 2. August steht für die Obermeier- und Fisch-Elf das erste Heimspiel der Spielzeit an, wenn der SV Ascha zum Nachbarschaftsduell gastiert, ehe am 8. August die Auswärtsaufgabe beim SV Konzell wartet.