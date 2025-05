Tore nicht gemacht und bestraft worden - Lengede feiert Klassenerhalt

Die erste Hälfte verlief eigentlich ideal für die Gäste, jedoch wollte der Ball nicht ins Tor. "Wir hatten gefühlt 99 % Ballbesitz und mehrere Großchancen." sah Jozo Brinkwerth, Coach der Gäste. Die größten Chancen hatten wohl Mats Kleinke, der vorm leeren Tor ins straucheln geriet, Jonah Wenzel, der einen Elfmeter bekommen hätte können, nach Schubser im 16er und dazu gab es etliche weitere Einschussmöglichkeiten und Flanken, die aber stets geklärt worden, sodass es mit dem 0:0 in die Pause ging. "Die erste Halbzeit war sehr gut, es fehlte nur das Tor." so Brinkwerth resümierend.

In der zweiten Halbzeit dann zuerst ein unverändertes Bild. Die 05er spielten weiter aufs Tor, doch die richtig großen Chancen blieben aus. Die beste Möglichkeit im zweiten Durchgang hatte Tyler Lux, doch der Kopfball des A-Jugendlichen ging knapp am Tor vorbei. "Aber der 60. Minute wurde unser Spiel dann etwas hektischer und Lengede kam zu Kontern." sah Brinkwerth.

Den ersten guten Konter konnte Fabian Sündram im Tor der Gäste zwar noch vereiteln, doch beim zweiten Konter, den Lengede gut ausgespielt hatte, war der Schlussmann der Göttinger machtlos, sodass Nico Pampuch sein erstes Saisontor erzielte und in der 85. Minute dadurch den Siegtreffer markierte.

"Sehr ärgerlich dann so bestraft zu werden, wenn man vorne das Tor nicht macht. Dennoch ein Kompliment an Lengede, die bis zum Ende dran geglaubt haben und dann auch die Konter genutzt haben." so ein fairer Jozo Brinkwerth. Durch die Niederlage rutschte Göttingen 05 auf Platz drei hinter Kästorf ab und braucht am morgigen Mittwoch eine Steigerung, wenn man das Stadtderby gegen die SVG Göttingen gewinnen will. Auf der anderen Seite feierte Lengede den vorzeitigen Klassenerhalt, was nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien auch verdient ist.