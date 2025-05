Tore, Karten & Chaos – 13-Tore-Spektakel! ⚽🔥

Sonntag, 10:00 Uhr – Treffpunkt am Vereinsheim in Thedinghausen. Der Kader? Überschaubar. Einige Stammspieler verletzt oder verhindert, wir reisten mit 12 Mann an – inklusive Spielertrainer Mario Hörenkuhl. Trotz allem: Fokus und leichte Anspannung waren in der Kabine zu spüren. 🎽🧠

Doch es gab auch Grund zur Freude: Daniel „Geier“ Müller ist zurück im TSV-Trikot! Nach einem Jahr beim FC Gimte und seinem Umzug zurück in die Region, verstärkt er unsere Defensive. Geier, welcome back! 💛🦅

Dann kam die Umstellung: Kick & Rush über Kai Müller und Dennis Merzo. Und es funktionierte:

⚽ 18. Minute – Langer Ball von Daniel Müller auf Kai, der verlängert per Kopf auf Dennis. Der bleibt cool und netzt souverän ein – 4:1! 💥

⚽ 44. Minute – Dennis setzt nach einem zu kurzen Rückpass zum Torwart energisch nach, schießt zuerst den Keeper an, dann sich selbst – der Ball rollt trotzdem ins Tor. Unorthodox, aber drin! 😂 5:2 – Halbzeit!

🧠 In der Kabine stellten Mario & Kai taktisch um, Dennis schwor die Truppe nochmal ein. Der Plan: weiter über unsere Zielspieler, mit Mut nach vorne.

⚽ 58. Minute – Dennis wird kurz vorm Strafraum nur per Foul gestoppt. Freistoß! Er nimmt sich den Ball, stellt ihn an der 16er-Grenze. Thedinghausen baut die Mauer – Dennis läuft an, die Mauer springt auseinander – und genau da geht der Ball durch! Zentral, aber mit so viel Wucht, dass der Keeper ihn nicht parieren kann. Rafiniert getreten, eiskalt versenkt – 5:3! 🎯🔥

⚽ 65. Minute – Ecke Dennis → Daniel „Geier“ Müller steigt am zweiten Pfosten hoch und nickt den Ball mit den letzten drei Haaren unhaltbar ein! 5:4 – wir sind zurück im Spiel! 💪🦅

🟥 Dann der Dämpfer: Kani Merzo sieht in der 73. Minute Gelb-Rot nach einem taktischen Foul. Der anschließende Freistoß wird schnell ausgeführt, Thedinghausen kombiniert gut und trifft durch Dominik Vidili – 6:4.

⚽ 76. Minute – Thedinghausen kontert, Sedat Tuac drückt den Ball mit Power unter die Latte – 7:4. Keine Chance für Keeper Stefan Sydow.

Doch wir geben nicht auf:

⚽ 87. Minute – Ecke von Dennis Merzo, diesmal findet er Kai Müller, der mit viel Wucht das 7:5 köpft – wieder Hoffnung! 💥

🧊 89. Minute – Konter Thedinghausen. Marco Buja setzt sich stark durch, Geier versucht zu klären, trifft dabei mehr Gegner als Ball – Elfmeter. Mehmet Cevlik verwandelt sicher – 8:5.

🩼 In der Nachspielzeit nochmal fast der Anschluss durch uns – doch Marco Buja wirft sich stark in den letzten Konter und verletzt sich dabei an der Schulter. Gute Besserung, Marco – starke Aktion und fairer Sportsmann! 🙌💙

🔚 Abpfiff. Ein Spektakel mit offenem Visier. 13 Tore, viel Moral – und leider keine Punkte.

🎙 Schlusswort von Mario & Kai:

„Jungs, ihr habt alles gegeben! Trotz Ausfällen habt ihr Charakter gezeigt, füreinander gekämpft – das ist TSV Jahn Westen! 💛🖤“

