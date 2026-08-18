"Tore interessieren mich gar nicht": Das steckt hinter Besas 22:0

Dominik Milaszewski erzielte 22 Treffer für den FC Besa. – Foto: Spielerprofil

Was für ein Auftakt für den FC Besa Essen. Der erst zur Vorsaison gegründete Verein scheint nun richtig durchstarten zu können. Bestes Beispiel: Ein 22:0-Sieg gegen die DJK Dellwig III am ersten Spieltag in der Kreisliga C. Nach Tabellenplatz sieben im Vorjahr soll es nun deutlich weiter nach oben gehen.

"Wir haben vor dem Spiel mit drei Punkten gerechnet. Dass es am Ende so hoch ausgefallen ist, hätten wir uns natürlich nicht vorstellen können“, sagte Trainer Erkan Kizilkaya. Gleichzeitig wollte er das Ergebnis nicht überbewerten und zollte dem Gegner Respekt: "Die haben bis zum Ende das Spiel durchgezogen.“

Dafür hat der Verein einen ambitionierten Kader zusammengestellt, der für die Kreisliga C ungewöhnlich viel höherklassige Erfahrung mitbringt. Dominik Milaszewski etwa sorgt im hohen Fußballeralter von 41 Jahren noch für Furore, hat in seiner Laufbahn aber auch schon bis zur Regionalliga gespielt, unter anderem für den VfB Homberg und den FC Kray. Gegen Dellwig stellte der Angreifer seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis: Allein 13 Treffer gingen auf das Konto des Angreifers.

Denn bei Besa sollen Kantersiege, wie sie nun am 1. Spieltag zustande gekommen sind, eher ein Nebenprodukt des eingeschlagenen Wegs darstellen. "Wir möchten natürlich in allen Spielen als Sieger vom Platz gehen“, erklärte Kizilkaya. Dafür steht ihm ein 22 Spieler umfassender Kader zur Verfügung "Die Jungs haben Bock auf das Projekt. Da geht es auch um die Stammplätze. Der Konkurrenzkampf wird die Spannung auch in solchen Spielen hochhalten.“ Entsprechend macht sich Kizilkaya auch keinerlei Sorgen, dass derart hohe Siege in der Zukunft für einen Spannungsabfall sorgen könnten.

Dass der Kader in dieser Form nur wenig mit der Kreisliga C zu tun hat, liegt auf der Hand. Neben Milaszewski bringt auch Fatmir Ferati reichlich Regionalliga-Erfahrung mit. Der 35-Jährige lief unter anderem für Hannover 96 II und Fortuna Düsseldorf II auf. Maximilian Tißen und Fatlum Zaskoku sammelten wiederum Erfahrung bis hinauf in die Oberliga.

"Der Verein möchte gerne nach oben"

Milaszewski selbst wollte entsprechend die eigene Torausbeute gar nicht zu hoch hängen. "Tore interessieren mich eigentlich gar nicht“, sagte der 41-Jährige. Er habe in der Halbzeit sogar deutlich gemacht, dass es nicht darum gehen solle, seinen persönlichen Torzähler weiter nach oben zu schrauben. "Allein der Verein zählt, die Mannschaft zählt. Der Verein hat Ziele, der Verein möchte gerne nach oben.“

Dass er auch im fortgeschrittenen Fußballeralter noch weiß, wo das Tor steht, ist allerdings unbestritten. "Dominik hat in seiner Laufbahn oft genug bewiesen, dass er ein torreicher Stürmer ist“, sagte Kizilkaya. Im gleichen Atemzug lenkt der Übungsleiter auch wieder den Fokus auf das Kollektiv: "Auch er funktioniert nur, wenn wir als Mannschaft funktionieren. Daher ist die Mannschaftsleistung an erster Priorität.“

Für Milaszewski ist die Rolle als Endverbraucher eigentich sogar unüblich: "Ich war in den ganzen Jahren, wo ich Fußball gespielt habe, eigentlich mehr so der Assistgeber“, sagte der ehemalige Regionalliga-Spieler. Und auch die 13 Treffer gegen Dellwig ordnete er entsprechend ein: "Am Ende des Tages kann man sich davon auch nichts kaufen.“

Viel wichtiger ist für ihn der Eindruck, den er sich von seinem neuen Umfeld verschafft hat: "Es ist eine gute Mannschaft zusammengestellt worden“, betont Milaszewski.

Auf Besa warten nun allerdings andere Kaliber. Kizilkaya zählt unter anderem den FC Kray II, die SpVg Schonnebeck III, Teutonia Überruhr III und Al-ARZ Libanon III zu den größten Mitstreitern im Aufstiegsrennen. 22 Treffer gegen Dellwig waren somit ein spektakulärer Start. Ob Besa seine großen Ambitionen tatsächlich umsetzen kann, wird sich aber erst gegen die stärkeren Gegner zeigen.

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