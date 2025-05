„Tore in den richtigen Momenten“: TuS Geretsried peilt Aufstiegsrelegation an

Im Gegenzug marschierte Anton Berger mit dem Ball am Fuß ungestört die rechte Außenbahn entlang, drang ebenfalls nur halbherzig bedrängt in den Strafraum ein und vollendete seinen Tempolauf mit dem Treffer zum 2:0. „Das haben wir richtig schlecht verteidigt“, musste TSV-Trainer Harald Mayer eingestehen. Gleiches galt drei Minuten vor der Pause für die TuS-Defensive: Dominik Grothe nutzte das kurzzeitige Chaos nach einem schlecht abgewehrten Flankenball und verkürzte aus zwölf Metern auf 1:2.

Die Begegnung gegen Kastl begann wunschgemäß. Noch keine vier Minuten waren von der Uhr, als Belmin Idrizovic den Ball perfekt auf Srdan Ivkovic durchsteckte und dieser TSV-Torhüter Andreas Peller keine Abwehrchance ließ. Besser hätte es nicht laufen können. Umso unverständlicher erschien es, warum die Geretsrieder Offensivbemühungen in der Folgezeit. „Kastl hat uns gut gepresst, weshalb wir früh viele lange Bälle geschlagen habe, statt weiter unser Kurzpassspiel zu betreiben“, suchte TuS-Coach Dittmann später nach Gründen für die zahllosen Fehlpässe und leichten Abspielfehler im Spielaufbau. So gestalteten die Gäste die Partie offen, inklusive guter Einschussmöglichkeiten. Glück für die Gastgeber, als zunächst Michael Renner an einer Hereingabe vorbeirutschte und Sebastian Spinner in der 23. Minute mit einem Kopfball das Ziel nur knapp verfehlte.

Chancenwucher in der Schlussphase: Kastl „mit 1:3 gut bedient“

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber dann jedoch eindeutig die Gastgeber, die allerdings eine Fülle an Chancen ungenutzt ließen. Zunächst sah der Unparteiische Sebastian Schrills im Abseits, als dieser im Nachschuss (50.) den Ball über die Linie schob. Zehn Minuten später donnerte der eingewechselte Fabio Pech den Ball nach Querpass von Idrizovic an die Latte. Ivkovic setzte nach feiner Flanke von Slavko Radovanovic einen Kopfball übers Tor. In der 73. Minute dann die Vorentscheidung: Idrizovic krönte seine starke Leistung mit einem Torpedo ins lange Eck. Zwar glich Josef Spermann kurz darauf nach Lattentreffern aus, aber die Luft war jetzt raus bei den Gästen aus dem Landkreis Altötting, die sich in der Schlussphase bei ihrem Torhüter Peller bedanken konnten, der nacheinander Schüsse von Pech, Idrizovic und Ivkovic glänzend parierte.

„Am Ende waren wir mit dem 1:3 gut bedient“, gestand Kastl-Coach Mayer. Den Chancenwucher in der Schlussphase wertete auch Daniel Dittmann neben den „anfangs sehr großen Abständen in der Defensive“, die den vielen personellen Wechseln geschuldet waren, als einziges nennenswertes Manko. „Mit dem Ball haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht – und die Tore in den richtigen Momenten“, freute sich der TuS-Trainer.