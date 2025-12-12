Tore, Hoffnung, Ernüchterung – SSV Ulm verliert wildes Spiel 3:5

Ein besonderes Heimspiel mit Rückenwind

Nach dem wichtigen 0:1-Auswärtssieg in Köln reisten die Spatzen mit neu erwachtem Selbstvertrauen in ihr letztes Heimspiel des Jahres. Im Donaustadion erwarteten 8913 Zuschauer ein emotionales Duell gegen den formstarken VfL Osnabrück.

Ulm wollte den Schwung aus dem ersten Sieg unter Pavel Dotchev mitnehmen und nach Punkten zur Konkurrenz aufschließen. Doch der Start ließ alle Hoffnungen zunächst einfrieren.

Osnabrück trifft früh doppelt

Bereits in der 2. Minute nutzte Osnabrück einen frühen Fehler der Spatzen. Lars Kehl schickte Fridolin Wagner, der den Ball gefühlvoll an den zweiten Pfosten lupfte, wo Tony Rudy Lesueur vollkommen frei stand und den Ball volley zum 0:1 ins Tor jagte.

Ulm versuchte, sofort eine Antwort zu finden. Max Julian Brandt schickte Paul-Philipp Besong in der 8. Minute steil, doch dessen Winkel wurde zu spitz.

Nur eine Minute später: Nach einer herausgefausteten Ecke nahm Leon Dajaku den Ball volley – die Kugel strich um Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Doch wieder schlugen die Gäste zu. Nach einem starken Solo von David Kopacz wurde dessen Abschluss zunächst von Christian Ortag gehalten. Die anschließende Ecke legte Kopacz per Kopf zurück in die Mitte, wo Niklas Wiemann aus kurzer Distanz zum 0:2 einköpfen konnte (16.).

Ulm antwortet und kämpft sich zurück

Die Spatzen blieben trotz des Rückstands druckvoll. In der 34. Minute belohnte sich Ulm: Leon Dajaku flankte butterweich in den Strafraum, wo Dennis Chessa eingelaufen war und den Ball an Lukas Jonsson vorbei ins Tor spitzelte – das 1:2.

Nur drei Minuten später ging ein Dropkickschuss von Jonathan Meier beinahe ins Tor, doch Jonsson parierte in höchster Not. Ulm war zurück im Spiel und ging mit viel Energie in die Pause.

Besong macht das Stadion heiß – bis Osnabrück doppelt zurückschlägt

Direkt nach Wiederanpfiff der Ausgleich: Nach einem misslungenen Freistoß blieb Ulm im Ballbesitz, Leon Dajaku flankte erneut perfekt, und Paul-Philipp Besong köpfte wuchtig zum 2:2 ein (48.). Das Donaustadion bebte.

Doch die Freude hielt nicht lange. Osnabrück nutzte zwei Situationen eiskalt aus:

56. Minute: Patrick Kammerbauer spielte flach in die Mitte, Lars Kehl nahm den Ball an und schoss ihn präzise ins rechte Eck – 2:3.

58. Minute: Ein Fehlpass von Marcel Seegert auf Christian Ortag fiel genau Kehl vor die Füße. Dieser umkurvte Ortag und schob zum 2:4 ein.

Ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten – Ulm stand erneut vor einem Berg.

Osnabrück setzt den Deckel drauf, Ulm trifft spät

Trotz des Rückstands gab Ulm nicht auf. In der 62. Minute nahm Besong eine Flanke volley, der Ball landete jedoch knapp neben dem Tor.

Doch Osnabrück machte weiter Ernst: Eine Flanke von Lesueur erreichte Robin Meißner, der sich Zeit nahm und den Ball in die rechte Ecke schoss (73.) – 2:5.

Die Spatzen setzten ein spätes Lebenszeichen. In der 87. Minute flankte Luis Görlich präzise aus dem rechten Halbfeld, und Elias Löder köpfte aus kurzer Distanz zum 3:5 ein.

Mehr war nicht drin.

Starke Moral, aber zu viele Fehler

Am Ende steht eine Niederlage, die schmerzt. Ulm zeigte phasenweise mitreißenden Offensivfußball, doch die individuellen Fehler in der Defensive wurden vom VfL Osnabrück gnadenlos bestraft.

Die Spatzen bleiben mit 16 Punkten auf Rang 18 und gehen mit gemischten Gefühlen ins letzte Spiel des Jahres 2025.

Ausblick auf Essen

Am kommenden Samstag findet das letzte Spiel des Jahres statt. Der SSV Ulm 1846 Fußball reist zu Rot-Weiss Essen – ein weiteres schweres Auswärtsspiel, das aber die Chance bietet, ein turbulentes Jahr mit einem positiven Ergebnis zu beenden.