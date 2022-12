Spannung bis zum Schluss zwischen dem Hamburger SV II und dem TSV Havelse, mit dem besseren Ende für die Zweitliga-Reserve. – Foto: Ursel Wullert, Pressefoto Eibner

Tore en masse, eine Absage und eine faustdicke Überraschung! 21. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: Lübeck schießt Emden ab +++ Sa.: HSV II und Hannover 96 II bleiben Verfolger Nummer 1 +++ So.: Absage in Hildesheim und jede Menge Tore

Ein vorletztes Mal in diesem Kalenderjahr sorgte die Regionalliga Nord für eine Menge Spannung - und wie nahezu jede Woche für eine faustdicke Überraschung: Dieses Mal musste der SC Weiche Flensburg zu Gast beim Bremer SV eine herbe Niederlage (0:4) einstecken und sich damit wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Auch auf der anderen Tabellenseite stimmen spätestens nach diesem Wochenende die Vorzeichen für einen spannenden letzten Spieltag, denn alle drei Releganten können noch am rettenden Ufer überwintern - und werden dafür wohl alles in die Waagschale werfen!

Freitag Trotz des Ausfalls des erkrankten Cheftrainers Lukas Pfeiffer sicherte sich der VfB Lübeck eine Woche vor der Winterpause einen standesgemäßen 6:0-Auswärtssieg in Emden und marschiert damit weiter an der Spitze der Regionalliga Nord vorneweg. Die Gäste kontrollierten ab der ersten Spielminute die Partie, ließen trotz des verschossenen Strafstoßes von Felix Drinkuth (28.) keine Zweifel daran, welches Team an diesem Abend den Platz als Sieger verlassen sollte und erspielten sich noch vor der Pause folgerichtig eine 2:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Erst das 3:0 durch Florian Egerer (50.) und nur zehn Zeigerumdrehungen später das 4:0 durch Felix Drinkuth. Kurz vor Schluss (80.) machten dann die eingewechselten Vjekoslav Taritas (80.) und Kimmo Hovi (86.) endgültig den Deckel für den Tabellenführer drauf.

Der VfB Lübeck (in weiß) machte in Emden das halbe Dutzend voll. – Foto: Ursel Wullert

Samstag Nachdem der Spitzenreiter am Freitag bereits ein dickes Ausrufezeichen setzte und vorlegte, mussten einen Tag später die beiden ärgsten Verfolger an der Tabellenspitze nachlegen - und sowohl Hannover 96 II als auch der HSV II zeigten keine Nerven. Während die Niedersachsen den BSV Schwarz-Weiß Rehden mit 3:1 in die Schranken wiesen, ließ auch der Hamburger SV II auf eigenem Geläuf nichts anbrennen. Am Ende stand, dank eines Doppelschlags binnen zwei Minuten (78. & 79.), ein knapper 2:1-Erfolg auf der Anzeigetafel.