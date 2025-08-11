Tore, Drama & Hochzeit! Bezirksliga rockt den 2. Spieltag

Klingt nach einem Spieltag, bei dem man den Kaffeebecher lieber festgehalten hat, um nichts zu verpassen. Acht-Sekunden-Tore, Fallrückzieher zum Tabellenführer, Pokalhelden mit Liga-Frust und ein Tabellenführer auf Zeit – die Bezirksliga Weser-Ems 3 hat am Wochenende wieder gezeigt, dass Langeweile hier keinen Stammplatz hat. Und weil der Spieltag noch nicht mal komplett ist, dürfen Freren, Altenlingen, Bad Bentheim und Salzbergen bald auch noch ein Wörtchen mitreden. Bis dahin freuen wir uns einfach über Tore, Geschichten und darüber, dass niemand ernsthaft auf unsere Tipps gewettet hat.

Neuenhaus hat’s wohl mit dem Maßband genau genommen: Nach eingehender Langen-Analyse passte am Sonntag alles. In Minute 50 schob M. Molendyk den Ball ins Netz – und bekam 19 Minuten später vom Schiedsrichter den roten Persilschein für eine frühe Dusche. Mit nur zehn Mann stemmte sich Borussia 08 gegen die Langener Angriffswellen und brachte das 1:0 über die Ziellinie. Zwei Nächte lang durften sie sich sogar als Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems 3 fühlen. Der SV Langen dagegen startet mit angezogener Handbremse in die Saison.

Nach dem Bezirkspokal-Aus unter der Woche gegen Freren meldete sich Laxten am Sonntag zurück und wie: Schmökel traf früh zum 1:0, Egbers glich für Veldhausen nach 14 Minuten aus. Nach der Pause war wieder Schmökel zur Stelle (50.), ehe Wilbers in der 89. den Deckel drauf setzte. Der erste Saisonsieg für Laxten, während Veldhausen weiter beweisen muss, ob Pokal-Glanz auch in der Liga funkeln kann.

Acht Sekunden Ruhm und noch 89 Minuten Arbeit Union Lohne startete in Spelle-Venhaus II, als hätte jemand den Anpfiff auf Vorspulen gestellt: Nach exakt acht Sekunden schob Kevin Kamp zur Führung ein. Spelles Antwort? Ebenfalls Turbo, in der 2. Minute köpfte Kapitän Schulte den Ausgleich. Doch Lohne blieb hartnäckig: Ecke Speer, Kopfball Tengen, 2:1 nach acht Minuten. Danach ließen die Gäste Ball und Gegner laufen, bis Kamp verletzt raus musste und Spelle kurz witterte. Dann kam Joker Luca Grau - frisch drin, spitzer Winkel, Kopfballtor zum 3:1. In der Schlussphase wurde es wacklig, Wolters verkürzte in Minute 89, aber Lohne brachte den Auswärtssieg über die Linie. Jetzt stehen erst Heimspielvorbereitung und eine Hochzeit im Terminkalender. Herzlichen Glückwunsch, Herr Tengen! ➡️ Hier klicken für den ganzen Bericht ⬅️

Früher Schreck, schneller Konter und am Ende Hände schütteln Im Aufsteigerduell zwischen Vorwärts Nordhorn und Sparta Werlte ging’s gleich zackig los: Nach drei Minuten traf Axel Heinrich Steenken für die Gäste. Nordhorn zuckte aber nur kurz, dann sorgte Malte Schultjan in der 23. Minute für den Ausgleich, sehenswert festgehalten im Vereinsvideo.

Danach wurde mehr gerackert als gezaubert, beide hielten den Punkt fest. Sparta bleibt damit weiter ungeschlagen und Nordhorn auch.

Vier-Tore-Feuerwerk vor der Kaffeepause Der VfL Emslage legte gegen Concordia Emsbüren los, als gäbe es Punkte für die schnellste Vorentscheidung. Nach fünf Minuten traf Lüken, zwei Minuten später Steinkamp – und Emsbüren wirkte wie nach einem verschütteten Espresso noch nicht ganz wach. Steinkamp legte in der 17. das 3:0 nach, Briegert drosch in Minute 28 aus der Distanz das 4:0 ins Netz.

Danach durfte Concordia zwar mehr Ballbesitz sammeln, aber kaum Torgefahr. Erst in der 66. Minute gelang Seltier der 4:1-Anschlusstreffer. Später fehlte den Gästen das Zielwasser, Emslage brachte den klaren Sieg routiniert ins Ziel und hatte schon zur Halbzeit alles erledigt. ➡️ Hier klicken für den ganzen Bericht ⬅️

Fallrückzieher an die Spitze Schwefingen erwischte bei der Weißen Elf den Blitzstart: Kellersmann traf nach fünf Minuten, Meyer legte in der 15. per Fallrückzieher das 0:2 nach. Rode brachte die Gastgeber in der 24. zurück ins Spiel, doch nach der Pause stellte Meyer mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand her. Da Cunha sorgte in der 72. noch einmal für Hoffnung, ehe Rensing in Minute 85 alles klar machte. Mit dem 4:2-Auswärtssieg übernimmt Schwefingen die Tabellenführung und hat jetzt wohl nicht nur Tore, sondern auch Akrobatik im Repertoire.