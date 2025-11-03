„Tore billigster Natur“: SV Polling von Anfang an chancenlos gegen SV Planegg-Krailling

Was soll man nur mit diesem Resultat anfangen? Einerseits war Maximilian Jochner gar nicht so böse, dass so ein Streichergebnis gegen einen Titelkandidaten in der Bezirksliga Süd herauskommt. „Mit der Leistung hätten wir gegen Raisting und Ohlstadt verloren“, hielt der Trainer nach der Niederlage gegen den neuen Tabellenführer fest. Andererseits wurmte ihn, dass praktisch schon nach der Anfangsphase feststand, dass sich seine Pollinger eine Klatsche in Planegg abholen. Wo sie sich doch so gut eingestellt hatten auf das Duell mit dem Favoriten, das letztlich 2:5 endete.

Jochner hatte eine Fünferkette aufgezogen, davor weitere vier Wächter, also einen richtigen Riegel, der die meisterhafte Offensive der Planegger blockieren sollte. Die Formel klang gut, allerdings nahmen sich die Pollinger im Laufe des Spiels selbst auseinander. „Drei Tore billigster Natur“ sah Max Jochner in den ersten 25 Minuten. Teilweise parkten zwei seiner Spieler neben dem Ball, verhinderten dabei aber keineswegs eine Flanke, die schließlich im Tor landete.