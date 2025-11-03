„Tore billigster Natur“: SV Polling von Anfang an chancenlos gegen SV Planegg-Krailling

Trainer Jochner kritisiert Abwehrprobleme nach dem 2:5 gegen den neuen Tabellenführer und hebt die Leistung von Torwart Wolters hervor.
Was soll man nur mit diesem Resultat anfangen? Einerseits war Maximilian Jochner gar nicht so böse, dass so ein Streichergebnis gegen einen Titelkandidaten in der Bezirksliga Süd herauskommt. „Mit der Leistung hätten wir gegen Raisting und Ohlstadt verloren“, hielt der Trainer nach der Niederlage gegen den neuen Tabellenführer fest. Andererseits wurmte ihn, dass praktisch schon nach der Anfangsphase feststand, dass sich seine Pollinger eine Klatsche in Planegg abholen. Wo sie sich doch so gut eingestellt hatten auf das Duell mit dem Favoriten, das letztlich 2:5 endete.
Jochner hatte eine Fünferkette aufgezogen, davor weitere vier Wächter, also einen richtigen Riegel, der die meisterhafte Offensive der Planegger blockieren sollte. Die Formel klang gut, allerdings nahmen sich die Pollinger im Laufe des Spiels selbst auseinander. „Drei Tore billigster Natur“ sah Max Jochner in den ersten 25 Minuten. Teilweise parkten zwei seiner Spieler neben dem Ball, verhinderten dabei aber keineswegs eine Flanke, die schließlich im Tor landete.
Gleich mehrere Faktoren torpedierten die Stabilität des Pollinger Abwehrblocks. Einmal der Ausfall von Michael Stoßberger, dessen Kopfballstärke merklich fehlte. Zudem bereute der Coach hinterher seine Entscheidung, Markus Kasper anfangs auf der Bank gelassen zu haben. „Wenn die beiden spielen, kriegst du die Tore nicht“, war Jochner sicher. Im Kasten stand mit Tim Wolters ein A-Jugendlicher, dem beim SVP die Zukunft gehört und der erstmals im Männerbereich ran durfte. „Er war gut dabei, hat sich nichts zuschulden kommen“, lobte der Coach. Nur fehlten ihm verständlicherweise noch Präsenz, Lautstärke und Koordination der Kette. Um das zu trainieren, war das Spiel gegen den Spitzenreiter definitiv nicht geeignet. „Wir freuen uns, was da nachkommt“, sagte Jochner.
Einer Szene trauerten die Pollinger trotz der Klatsche nach. Direkt nach dem 0:1 vergab Maximilian Baumgartner eine riesige Chance, zögerte vor dem Kasten zu lange. Aber an diesem Tag kam vieles zusammen. Der Elfmeter vor dem 0:4 „war wirklich keiner“, versicherte der Coach. Erst nach dem 0:5 lichtete sich der Himmel. Planegg entspannte sich, legte seine Offensivbemühungen beiseite. Die Pollinger folgten den Forderungen ihres Coaches, sich nicht aufzugeben. „Zeit, dass die Mannschaft intakt ist“, so Jochner. Bis zum Ende verausgabten sich die Gäste. Vor allem Fabio Hägl und der eingewechselte Fabian Berg sammelten Fleißpunkte ohne Unterlass. Julian Jäcker wandelte den späten Schwung in zwei Tore um, die das Ergebnis ein wenig erträglicher wirken ließen. Auch wenn Trainer Jochner am Ende festhielt: „Nach längerer Zeit mal wieder ein gebrauchter Tag.“