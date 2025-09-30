Tore am Fließband zwischen dem SC Freiburg II und der TSG Balingen

Den Startelfeinsatz an seinem 37. Geburtstag hatte sich Mathias Fetsch redlich verdient: Dank seines Last-Minute-Treffers in der Nachspielzeit feierte der SC Freiburg II am Freitag beim FSV Frankfurt einen 2:1-Auswärtssieg. "Mathias ist für uns ein ganz entscheidender Faktor. Er ist ein Führungsspieler, den wir mit seiner Energie und Leidenschaft auch in der Kabine brauchen", so SC-Coach Bernhard Weis. Und der Routinier legte nach: Der Vorbereitung in der 41. Minute zum 1:1 von David Amegnaglo ließ Fetsch das 2:1 folgen (45.+1). Beiden SC-Treffer vor dem Seitenwechsel gingen eklatante Abspielfehler der Gäste voraus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel

Freiburg: Jantunen – Oguguo, Ogbus (66. Atemkeng), Schopper, Zelic – Amegnaglo (66. Adomah), Rüdlin, Wagner (76. James), Steinmann – Catak, Fetsch (76. Tarnutzer). Tore: 0:1 Eroglu (33.), 1:1 Amegnaglo (41.), 2:1 Fetsch (45.+1), 2:2 Eroglu (60.), 2:3 Moutassime (67.), 3:3 Rüdlin (82./FE), 3:4 Battista (84.), 4:4 Rüdlin (90.+1). SR: Jäschke (Offenbach). ZS: 507.