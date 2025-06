Tordifferenz minus 81: Grafing/Aßling feiert unerwarteten Kreisliga-Klassenerhalt

Es ist der Lohn für den Glauben und die investierte Arbeit: Die SG Grafing/Aßling feiert doch noch den Klassenerhalt in der Münchner Kreisliga.

Die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Grafing/Aßling machten den Büchsenberg nach Abpfiff des letzten Spiels der Saison zu einer Feierzone. Ausgelassen sprangen sie herum, jubelten und schrien die Freude über den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Kreisliga 1 (München) heraus.

Die Mannschaft um Trainer Damir Barisic gewann am letzten Spieltag ihre Aufgabe gegen den SC Bogenhausen mit 3:1 (1:0) Toren und profitierte von der gleichzeitigen 2:3-Niederlage der SG Post SV/TSV Milbertshofen bei der SG Sentilo-Blumenau/Pullach. Denn damit sprangen die Grafinger-Aßlinger Kickerinnen in letzter Minute vom Abstiegsrang elf auf den sicheren zehnten hoch.

Obwohl man die mit Abstand schlechteste Tordifferenz (23:104) und den zweitschwächsten Sturm zu verzeichnen hatte, schafften die Barisic-Ladies doch noch den Turnaround. Nach der Hinrunde hatte die SG Grafing/Aßling als vermeintlich abgeschlagenes Schlusslicht nur einen Zähler auf dem Konto (6:64 Tore) und bereits fünf Rückstand aufs rettende Ufer. Doch der heimliche Matchwinner war Barisic, der dem kriselnden Team wieder Selbstvertrauen und nötigen Siegeswillen einhauchte.

„Es waren wunderschöne vier Monate mit viel harter Arbeit im Training, viel Spaß – und am Ende hat sich alles ausgezahlt“, freute er sich, nachdem der Abstieg verhindert worden war. „Die Mädels haben es sich verdient. Für all das Schöne, das ihnen passiert, haben sie selbst hart gearbeitet und dabei ihren Charakter und ihren Siegermentalität gezeigt“, lobte er die junge SG-Truppe. Viermal durfte sie über einen Dreier jubeln, das reichte schließlich für die Rettung.

Am 14. Spieltag war die Gemeinschaft aus Grafing und Aßling erstmals über dem Abstiegsstrich gelandet, wo sie fünf Wochen verweilten, ehe Rückschläge kamen. „Immer wenn es schwierig wurde, haben sie noch härter trainiert und weiter gekämpft. Deshalb ist alles so gut ausgegangen. Der Klassenerhalt ist ihr großer Erfolg, den sie sich selbst erarbeitet haben“, so Barisic.

Der zehnte Platz ist der verdiente Lohn. „Mario (Co-Trainer Brummer, Anm.d.Red.) und ich sind sehr stolz auf sie“, betonte SG-Coach Damir Barisic. „Wir haben immer an sie geglaubt, dass sie das schaffen können – und sie haben uns das zurückgegeben, indem sie auch an sich selbst geglaubt haben. Und das ist das Wichtigste.“