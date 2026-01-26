Tordifferenz gibt den Ausschlag: Sahlenburg gewinnt den Marktkauf-Cup

Am Wochenende richtete Rot-Weiss Cuxhaven das finale Qualifikationsturnier zum 36. Masters-Cup aus. Während der Gastgeber enttäuschte, überzeugten die Sportfreunde Sahlenburg erneut auf ganzer Linie und entschieden den bis zur letzten Sekunde höchst spannenden Marktkauf-Cup für sich.

In der Endrunde sammelten gleich drei Teams sechs Punkte ein. Dazu gehörten neben Sahlenburg der Duhner SC und TSV Altenwalde. Der DSC besaß die besten Chancen auf den Turniersieg, verspielte aber gegen Altenwalde eine 2:0-Führung und unterlag mit 3:4. Sahlenburg nutzte im letzten Turnierspiel die Gelegenheit, bog dabei einen 0:1-Rückstand gegen den FC Cuxhaven - dem die Puste zunehmend ausging - in ein 3:1 um und bejubelte aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz den Gewinn des Marktkauf-Cups. Darüber hinaus wurde Denniz Cakmak - mit acht Toren bester Torschütze beider Turniertage - zum besten Spieler gewählt. Die Auszeichnung zum besten Torhüter erhielt der Altenwalder Marlon Plehn.

Zuvor ging es in der Gruppe B ähnlich eng zu. Auch hier fiel die Entscheidung erst in der letzten Partie. Dem FC Cuxhaven genügte letztlich ein 2:2 gegen Geversdorf, um mit acht Punkten als Gruppensieger in die Endrunde einzuziehen. Ihm folgte Altenwalde (7), während Geversdorf trotz starker Leistungen wegen einem fehlenden Tor das Nachsehen hatte. Rot-Weiss Cuxhaven (6) schied aufgrund zweier Niederlagen als Gruppenvierter aus. Die noch mit Chancen auf die Masters-Teilnahme Spielvereinigung BISON (0) war chancenlos. Bereits am Freitag gaben die Sportfreunde Sahlenburg und der Duhner SC in der Gruppe A den Ton an.

Damit qualifizierten sich letztlich mit den Bezirksligisten Rot-Weiss Cuxhaven, FC Cuxhaven sowie TSV Altenwalde und den hoch einzuschätzenden Kreisligisten Sahlenburg, Duhnen und Geversdorf die sechs favorisierten Teams für die 36. Auflage des Masters-Cups, die am Freitagabend letztmals in der altehrwürdigen Cuxhavener Rundturnhalle ausgetragen wird. Einen klaren Titelaspiranten scheint es anderes als in vorherigen Jahren nicht zu geben. Somit dürfen sich die 1.200 Besucher - alle Tickets wurden bereits verkauft - auf ein äußerst spannendes Turnier freuen.