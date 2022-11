Tordebüt mit 29 Jahren: "Noch gar nicht so richtig verarbeitet" Verbandsliga +++ Fabian Müller erzielt seinen ersten Treffer für die Erstvertretung des SV Dessau 05

Als Fabian Müller im Juli 2021 zu seinem Jugendverein in das Stadion am Schillerpark zurückkehrte, hatten ihm nicht viele diesen Schritt zugetraut. Müller selbst wollte es noch einmal wissen und suchte die Herausforderung in der zwei Klassen höheren Verbandsliga. Jetzt, anderthalb Jahre später, verstummen auch die letzten Skeptiker.