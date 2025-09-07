"Torchancen eins zu 32" – Kilic hadert mit Chancenauswertung

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat am zweiten Spieltag der Mittelrheinliga seinen ersten Sieg eingefahren. Gegen den SSV Merten setzte sich die Mannschaft von Trainer Takahito Ohno mit 1:0 durch. Mate Herbak erzielte kurz vor der Pause das Tor des Tages (42.). In der zweiten Halbzeit vergab Merten die große Chance zum Ausgleich, als Samir Malaab per Foulelfmeter an TuS-Keeper Jona Eliah Hellingrath scheiterte (65.).

Er hob die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Wir sind eine No-Name-Truppe, aber die Jungs haben das wirklich super gemacht, super gekämpft, super gespielt und viel gelaufen. Das war die Basis um zu gewinnen. Von daher bin ich echt stolz und ich bin mit dem Ergebnis so zufrieden.“ Auch die Einordnung des Gegners kam nicht zu kurz: „Bünyamin hat wirklich die Mannschaft super eingestellt. Es wäre vielleicht ein Unentschieden verdient gewesen. Aber am Ende geht es um das Ergebnis und ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs.“

Für Ohno war der Erfolg ein ganz besonderes Erlebnis: "Ich freue mich riesig. Es ist der erste Sieg als Trainer und auch sehr wichtig für mich. Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs und auf die Ultras und den Verein, der uns die ganze Zeit von außen gepusht hat. Und unsere Jungs haben gezeigt, wozu wir fähig sind.“

SSV-Trainer Bünyamin Kilic konnte dagegen kaum fassen, dass seine Mannschaft mit leeren Händen dastand: „Wir verlieren heute 1:0, vermutlich mit Torchancen 1 zu 32. Ein bisschen überspitzt, aber gefühlt war es so. Lattentreffer, Elfmeter verschossen, Torwart im letzten Moment gehalten, Spieler im letzten Moment geblockt, auf der Linie einmal geklärt, beste Chancen vergeben.“

Sein Fazit fiel entsprechend bitter aus: „Wir sind angerannt, hatten Möglichkeiten, kann den Jungs am Ende dann auch keinen Vorwurf machen, weil sie wollten und die Torchancen auch da waren. Wir haben ja alles rausgehauen und gehen unglücklich nach Hause, weil wir keinen Punkt mitgenommen haben, zumindest nicht den einen nach einem Elfmeter.“

Besonders der verschossene Strafstoß, es war der Zweite in Folge, wog schwer: „Samir Malaab hatte den Elfmeter verschossen, war nicht gut geschossen und der Torwart hält ihn. Das hätte eine sehr entscheidende Szene sein können, um das Spiel möglicherweise noch auf unsere Seite zu bringen.“

Auch mit den Platzverhältnissen hatte der Vorjahres-Vize seine Probleme. „Einige der Jungs kamen mit der Platzstruktur hier nicht zurecht. Viele Ausrutschsituationen, Ballannahmen, die nicht gut waren, das Passspiel war nicht gut.“