Torben Müsel wechselt von RWE in die 2. Bundesliga Mit Torben Müsel verlässt eine wichtige Säule Rot-Weiss Essen. Es konnte keine vertragliche Einigkeit erzielt werden. Sein neuer Verein ist nun auch bereits bekannt. von Linus Bien · Heute, 11:17 Uhr · 0 Leser

Torben Müsel wechselt nach Magdeburg. – Foto: Sascha Skroblin

Torben Müsel hat sich über die vergangenen Jahre nicht nur sportlich zu einer elementaren Säule des Erfolgs entwickelt, sondern hat sich zudem zu einem absoluten Fanliebling entwickelt. Jetzt ist seine Zeit bei Rot-Weiss Essen vorbei, den 26-Jährigen zieht es zum 1. FC Magdeburg.

>>> Hier kommt ihr zu Torben Müsels Vita In der Winterpause 2022/23 von Borussia Mönchengladbachs U23 an die Hafenstraße gewechselt, blieb es für Müsel vorerst bei Kurzeinsätzen. In der Folgesaison avancierte der heute 26-Jährige zu einem wichtigen Bestandteil in Christoph Dabrowskis Mittelfeld-Achse. Unter Uwe Koschinat wurde Torben Müsel letztlich so zu einer echten Schlüsselfigur für die abgelaufenen Erfolgssaison, die mit der Relegationsniederlage ein bitteres Ende nahm. Für Rot-Weiss kommt Müsel auf 141 Einsätze, in denen 17 Treffer und zehn Vorlagen erzielt. Herausforderung in Liga zwei gesucht Marcus Steegmann, Sportdirektor der Essener, blickt auf eine gute Zeit zurück, muss allerdings die sportlichen Ziele des Mittelfeldakteurs respektieren: „Nach guten und intensiven Gesprächen mit Torben und seinem Berater, trennen sich unsere Wege in diesem Sommer. Der Spieler hat für sich sehr früh den sportlichen Wunsch formuliert, sich ab der kommenden Saison in der zweiten Liga beweisen zu wollen. Wir haben dennoch alles versucht, um Torben weiter von unserem Weg zu überzeugen. Wir respektieren seine Entscheidung, bedanken uns für seinen großen Einsatz und wünschen Torben sportlich wie privat alles Gute“, erklärt der 45-Jährige.

Update: Inzwischen ist Müsels neuer Arbeitgeber bekannt. Wie es sich schon lange andeutete, wird es zum 1. FC Magdeburg gehen. "Torben Müsel hat zuletzt in der 3. Liga gezeigt, dass er ein absoluter Top-Scorer ist, der über reichlich Erfahrung und Spielverständnis verfügt. Besonders auffällig ist sein gutes Timing in der Box. Dort findet er immer wieder die richtigen Räume und Positionen", sagte Magdeburgs Sportdirektor Peer Jaekel den neuen Mann in der Zentrale. "Wir erwarten, dass Torben auch bei uns aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr ausstrahlt, weil er mutig nach vorne denkt und auch aus der zweiten Reihe gefährlich werden kann." Auch Müsel äußerte sich zum Wechsel: "Das Interesse des 1. FC Magdeburg hat sich sehr früh gezeigt, was mir persönlich ein super Gefühl gegeben hat. Die Gespräche mit Peer Jaekel und den Trainern haben dann ihr Übriges getan", erläuterte der Mittelfeldspieler. "Entsprechend freue ich mich darauf, meinen Traum vom Zweitliga-Fußball in Magdeburg anzugehen und künftig für den FCM zu spielen. Ich will mich hier voll einbringen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."