Toranosuke Abe sucht ab sofort einen neuen Verein

Dort lief der Japanar zunächst in neun Partien für den FC Wegberg-Beeck auf, zwischen April und Saisonende kamen weitere Einsätze beim abgestiegenen 1. FC Düren dazu. In Deutschland kickte er auch schon für den 1. FC Rielasingen-Arlen in der Oberliga Baden-Württemberg. "Solange das Team in der Regionalliga spielt, wäre mir die Region auch egal", teilt er mit.

Toranosuke Abe kann jederzeit wechseln