Allgemeines
Toranosuke Abe (r.) sucht einen neue Verein. – Foto: Sascha Hohnen
Toranosuke Abe sucht ab sofort einen neuen Verein
Toranosuke Abe hat zuletzt für den 1. FC Düren in der Regionalliga West gespielt. Er sucht noch kurzfristig noch einen neuen Verein.
Seit Sommer ist Toranosuke Abe vereinslos, das soll sich im besten Fall in den kommenden Tagen ändern, denn der japanische Außenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, sucht noch einen neuen Klub. Am liebsten will der 27-Jährige erneut in der Regionalliga spielen.
Dort lief der Japanar zunächst in neun Partien für den FC Wegberg-Beeck auf, zwischen April und Saisonende kamen weitere Einsätze beim abgestiegenen 1. FC Düren dazu. In Deutschland kickte er auch schon für den 1. FC Rielasingen-Arlen in der Oberliga Baden-Württemberg. "Solange das Team in der Regionalliga spielt, wäre mir die Region auch egal", teilt er mit.
Toranosuke Abe kann jederzeit wechseln
Dass er noch keinen neuen Verein hat, liegt an einer Verletzung, die nun auskuriert ist. "Ich bin ablösefrei und kann daher jederzeit starten, auch nach August", teilt der Japaner mit. "Ich bin befreit und optimistisch, am liebsten schon ab morgen meinen neuen Verein zu unterstützen."
Hier gibt es noch ein Highlight-Video des Spielers:
_______
Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden
FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail anandre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:
In welcher Liga willst du spielen?
In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
Auf welcher Position spielst du?
Was sind deine Stärken?
Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.