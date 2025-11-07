Toramer Samstag – Landsberg machts 60 gleich

Der TSV 1860 II holt gegen Kellerkind TSV Kottern lediglich einen Punkt und verspielt damit möglicherweise sein Polster an der Tabellenspitze. Für Kottern ist das Remis ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Alle Spiele der Bayernliga Süd in der Übersicht.
Der TSV 1860 München II patzt im Aufstiegsrennen und kommt gegen den TSV Kottern nicht über ein Remis hinaus. Die Partie begann zunächst vielversprechend für die Junglöwen. Luis Pereira de Azambuja brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis kurz nach der Pause. In der 55. Minute erzielte Sven Kopp dann den Ausgleich für Kottern. In der Folge konnte sich kein Team mehr einen entscheidenden Vorteil erspielen, das 1:1 war der Endstand der Partie.
Der TSV 1860 II lässt damit nach zuletzt zwei Siegen am Stück Punkte liegen. Damit hat der TSV Landsberg die Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur einen Punkt zu verkürzen. Der TSV Kottern sammelt währenddessen einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.
TSV 1860 München II – TSV Kottern 1:1
TSV 1860 München II: Miran Qela, Justin Thönig (46. Sandro Porta), Max Jägerbauer (71. Arian Ortivero Calderon), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Raphael Wach, Damjan Dordan (80. Lucas Grancay), Cristian Leone (86. Lance Fiedler), Luis Pereira de Azambuja, Emre Erdogan
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth, Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Sven Kopp (80. Kevin Haug), Maximilian Bär, Christopher Duchardt (95. Güner Atakan), Achim Speiser (76. Noah Hackenschmidt)
Tore: 1:0 Luis Pereira de Azambuja (18.), 1:1 Sven Kopp (55.)
Der SV Schalding-Heining setzte sich beim SV Kirchanschöring mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Markus Gallmaier kurz vor der Pause (44.). Nach dem Seitenwechsel spielte Schalding-Heining ab der 67. Minute in Unterzahl, nachdem Noel Tanzer die Rote Karte gesehen hatte. Kirchanschöring bemühte sich um den Ausgleich, konnte die kompakte Defensive der Gäste aber nicht überwinden. Schalding verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und nahm die drei Punkte mit.
SV Kirchanschöring – SV Schalding-Heining 0:1
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (46. Matteo van de Wiel), Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer (46. Elias Huber), David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Dennis Hrvoic (57. Maximilian Reiter), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (88. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (68. Manuel Omelanowsky)
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj (67. Simon Dorfner), Maximilian Moser, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj (93. Fabian Stahl), Markus Gallmaier (82. Markus Tschugg), Fabian Schnabel (66. Christian Brückl), Patrick Drofa, Vincent Ketzer (67. Rocco Vicol)
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 446
Tore: 0:1 Markus Gallmaier (44.)
Rot: Noel Tanzer (67./SV Schalding-Heining/)
Das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten TSV Landsberg und den Sportfreunden Schwaig endete 1:1 Jeton Abazi brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, Raffael Ascher glich kurz vor dem Ende (89.) für Schwaig aus. In einer intensiven Schlussphase sah Landsbergs Benito Alisanovic in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte (96.). Beide Mannschaften teilten sich nach einer ausgeglichenen Partie die Punkte. Für Landsberg extrem bitter: Mit einem Sieg hätten sie den Abstand zum Spitzenreiter verkürzen können.
TSV Landsberg – FC Sportfreunde Schwaig 1:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (75. Luca Dollinger), Tiziano Mulas (82. Tadeus Henn), Tino Reich, Maximilian Berwein, Jeton Abazi (62. Moritz Ruprecht)
FC Sportfreunde Schwaig: Leon Markert, Tobias Jell (85. Linus Hesch), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Philipp Gau, Vincent Sommer (81. James Timbana), Florian Pflügler (85. Noah Brill), Robert Rohrhirsch (87. Felix Günzel), Raffael Ascher, Leon Roth, Daniel Gaedke
Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 290
Tore: 1:0 Jeton Abazi (22.), 1:1 Raffael Ascher (89.)
Gelb-Rot: Benito Alisanovic (96./TSV Landsberg/)
Der FC Gundelfingen setzte sich beim FC Sturm Hauzenberg mit 2:1 durch. Hannes Hobelsberger brachte Hauzenberg per Foulelfmeter in der 22. Minute in Führung. David Spizert erzielte in der 41. Minute den Ausgleich, Leon Sailer traf in der 62. Minute zum 2:1 für die Gäste. Trotz später Wechsel und Offensivaktionen der Hausherren blieb es beim Auswärtssieg für Gundelfingen.
FC Sturm Hauzenberg – FC Gundelfingen 1:2
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann (83. Johannes Stingl), Florian Seibold, Dominik Manzenberger (78. Hannes Fuchs), Manuel Mader (67. Fabian Wiesmaier), Hannes Hobelsberger (67. Joris Wagner), Bastian Schmid (74. Fabian Reischl)
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner (70. Dario Nikolic), Niklas Fink, Leon Sailer (83. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Simon Achatz (93. Jonas Schneider), David Spizert (84. Samuel Seibold), Mehmet Ali Fidan (63. Yannick Maurer)
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Hannes Hobelsberger (22. Foulelfmeter), 1:1 David Spizert (41.), 1:2 Leon Sailer (62.)
Der TSV Nördlingen setzte sich in einem abwechslungsreichen Spiel mit 3:2 gegen den SV Heimstetten durch. Die Gäste starteten besser und gingen früh durch Yamin H-Wold in Führung (5.). Nördlingen fand anschließend besser in die Partie und kam noch vor der Pause durch einen von Alexander Schröter sicher verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich (35.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Der eingewechselte Simon Gruber brachte die Gastgeber in der 78. Minute erstmals in Führung.
Heimstetten steckte jedoch nicht auf und erzielte durch H-Wold kurz vor Schluss den erneuten Ausgleich (89.). Als alles auf ein Remis hindeutete, sorgte Alexander Schröter in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer (90.+3) für den Sieg des TSV Nördlingen. Damit entschied die Mannschaft von Trainer Andreas Schröter ein intensives Duell knapp für sich. Beide Teams boten eine engagierte Leistung und zeigten offensiv ansprechenden Fußball, am Ende hatte Nördlingen das glücklichere Ende auf seiner Seite.
TSV Nördlingen – SV Heimstetten 3:2
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Johannes Fiedler (56. Thomas Schmid), Mario Szabo, Manuel Meyer, Mario Taglieber, Patrick Högg (73. Simon Gruber), Bernd Rathgeber, Alexander Schröter, Jan Reicherzer (56. Julian Bosch)
SV Heimstetten: Fabian Scherger (47. Yannick Poyda), Quentin Kehl (60. David Leitl), Fabian Cavadias, Yannick Günzel, Sebastian Gebhart, Rene Rüther, Dennis Polat (80. Luka Arslan), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski, Dominique Girtler, Yamin H-Wold
Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 320
Tore: 0:1 Yamin H-Wold (5.), 1:1 Alexander Schröter (35. Foulelfmeter), 2:1 Simon Gruber (78.), 2:2 Yamin H-Wold (89.), 3:2 Alexander Schröter (90.+3)
Das Duell zwischen dem FC Ismaning und TuS Geretsried endete 1:1. Alexander Bazdrigiannis brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Giovanni Pollio glich in der 51. Minute für Ismaning aus. Weitere Tore fielen nicht, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt vom Platz gingen.
FC Ismaning – TuS Geretsried 1:1
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Benedikt Kuhn, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer, Dimitrios Vourtsis, Kevin Kozica (68. Gianluca Wild), Vito Liuzza (80. Cengiz Basaran), Alessandro Cazorla
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr (45. Lukas Kellner), Sebastian Rosina, Anastasios Karpouzidis (73. Isni Redjepi), Robin Renger (70. Tyrone Prepeluh), Thomas Puscher, Keita Kawai (82. Kaan Aygün), Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (92. Linus Falck)
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Alexander Bazdrigiannis (26.), 1:1 Giovanni Pollio (51.)
Der FC Deisenhofen siegte bei Türkspor Augsburg mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Lukas Kretzschmar in der 48. Minute kurz nach seiner Einwechslung. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten blieb es beim knappen Ergebnis.
Türkspor Augsburg – FC Deisenhofen 0:1
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli (85. Hazem Ibrahim), Yunus Erdal, Tobias Ullmann, Mert Akkurt, Valdrin Katana (73. Ruvjed Perovic), Javin Bolte (58. Dominik Krachtus), Meriton Vrenezi (66. Niklas Berger), Ibrahim Capar, Harouna Boubacar (52. David Anyaonu)
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl (46. Björn Jost), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (46. Lukas Kretzschmar), Yasin Yilmaz (91. Florian Weber), Noah Semmler (46. Paul Schemat), Lennard Jung (46. Jan Krettek), Florian Schmid
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lukas Kretzschmar (48.)