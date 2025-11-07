Toramer Samstag – Landsberg machts 60 gleich

Der TSV 1860 München II patzt im Aufstiegsrennen und kommt gegen den TSV Kottern nicht über ein Remis hinaus. Die Partie begann zunächst vielversprechend für die Junglöwen. Luis Pereira de Azambuja brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis kurz nach der Pause. In der 55. Minute erzielte Sven Kopp dann den Ausgleich für Kottern. In der Folge konnte sich kein Team mehr einen entscheidenden Vorteil erspielen, das 1:1 war der Endstand der Partie.

Der TSV 1860 II lässt damit nach zuletzt zwei Siegen am Stück Punkte liegen. Damit hat der TSV Landsberg die Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur einen Punkt zu verkürzen. Der TSV Kottern sammelt währenddessen einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

TSV 1860 München II – TSV Kottern 1:1

TSV 1860 München II: Miran Qela, Justin Thönig (46. Sandro Porta), Max Jägerbauer (71. Arian Ortivero Calderon), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Raphael Wach, Damjan Dordan (80. Lucas Grancay), Cristian Leone (86. Lance Fiedler), Luis Pereira de Azambuja, Emre Erdogan

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth, Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Sven Kopp (80. Kevin Haug), Maximilian Bär, Christopher Duchardt (95. Güner Atakan), Achim Speiser (76. Noah Hackenschmidt)

Tore: 1:0 Luis Pereira de Azambuja (18.), 1:1 Sven Kopp (55.)

Spiele am Samstag: