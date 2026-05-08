Toralf Hense verschiebt ETSV-Party, Vicky und Harksheide jubeln

Spieltag 31: Der Eimsbütteler TV hat in der Oberliga Hamburg mit dem 5:0 bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt stark vorgelegt, doch entschieden ist das Rennen um die Regionalliga-Relegation noch nicht. Die TuS Dassendorf liegt fünf Punkte zurück, hat aber noch zwei Spiele offen und kann den ETV damit weiterhin überholen. Außerdem jubelt SC Victoria spät gegen FC Süderelbe, während TuRa Harksheide gegen SV Curslack-Neuengamme souverän gewinnt.
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Der SC Victoria hat Rang vier gefestigt und sich gegen den FC Süderelbe spät mit 2:1 durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Pepe Nick Bensch in der 15. Minute in Führung. Kurz vor der Pause kam Süderelbe jedoch zurück: Theodoros Ganitis traf zum 1:1 (45.).
Lange blieb die Partie danach offen, ehe Victoria in der Schlussphase doch noch den entscheidenden Treffer setzte. Brayann Charles-Emmanuel Kouakou erzielte in der 89. Minute das 2:1 und sicherte den Hausherren damit den nächsten Dreier. Victoria steht nun bei 64 Punkten und bleibt klar auf Rang vier, während Süderelbe mit 48 Zählern im Tabellenmittelfeld hängen bleibt.
Der Eimsbütteler TV hat im Rennen um die Regionalliga-Relegation ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt gewann der Tabellenzweite klar mit 5:0 und erhöhte damit den Druck auf die TuS Dassendorf, die in der lizenzrelevanten Wertung weiter der einzige ernsthafte Konkurrent bleibt. Der ETSV Hamburg führt die Tabelle sportlich zwar an, hat aber nicht für die Regionalliga gemeldet und spielt in dieser Rechnung keine Rolle. Durch den Sieg des ETV hat der ETSV auch keine Couch-Meisterschaft gefeiert. Der Titel ist am Sonntag natürlich weiter möglich.
Die Eimsbütteler profitierten zunächst von einem Eigentor von William Karl Moje, das die Gäste in der 14. Minute in Führung brachte. Danach wurde Toralf Hense zur prägenden Figur des Spiels. Er traf zunächst zum 2:0 (32.) und legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach (66., 73.). Gabriel Balde setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt zum 5:0 (87.).
Mit dem Sieg steht der ETV nun bei 75 Punkten. Das ist eine starke Ausgangslage, aber noch keine Entscheidung. Dassendorf hat aktuell 70 Punkte, allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand und kann damit maximal 76 Zähler erreichen. Bedeutet: Der ETV hat vorgelegt, aber die TuS kann weiterhin vorbeiziehen, wenn sie ihre beiden ausstehenden Aufgaben gewinnt.
Die TuRa Harksheide hat ihre stabile Phase bestätigt und gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme mit 2:0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Olgherto Balliu die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn in Führung (54.). In der Schlussphase machte Marijo Saric mit dem 2:0 alles klar (81.).
Harksheide verbessert sich auf 45 Punkte und hat sich damit endgültig aus den kritischeren Tabellenregionen verabschiedet. Curslack bleibt dagegen abgeschlagen Letzter und kassierte bereits die 29. Niederlage im 33. Saisonspiel.
34. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - HEBC Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FK Nikola Tesla
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr HT 16 - TuRa Harksheide
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - TSV Sasel
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Victoria
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Niendorfer TSV
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - USC Paloma
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
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