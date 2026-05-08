Toralf Hense verschiebt ETSV-Party, Vicky und Harksheide jubeln

Der Eimsbütteler TV hat im Rennen um die Regionalliga-Relegation ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt gewann der Tabellenzweite klar mit 5:0 und erhöhte damit den Druck auf die TuS Dassendorf, die in der lizenzrelevanten Wertung weiter der einzige ernsthafte Konkurrent bleibt. Der ETSV Hamburg führt die Tabelle sportlich zwar an, hat aber nicht für die Regionalliga gemeldet und spielt in dieser Rechnung keine Rolle. Durch den Sieg des ETV hat der ETSV auch keine Couch-Meisterschaft gefeiert. Der Titel ist am Sonntag natürlich weiter möglich.

Die Eimsbütteler profitierten zunächst von einem Eigentor von William Karl Moje, das die Gäste in der 14. Minute in Führung brachte. Danach wurde Toralf Hense zur prägenden Figur des Spiels. Er traf zunächst zum 2:0 (32.) und legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach (66., 73.). Gabriel Balde setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt zum 5:0 (87.).

Mit dem Sieg steht der ETV nun bei 75 Punkten. Das ist eine starke Ausgangslage, aber noch keine Entscheidung. Dassendorf hat aktuell 70 Punkte, allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand und kann damit maximal 76 Zähler erreichen. Bedeutet: Der ETV hat vorgelegt, aber die TuS kann weiterhin vorbeiziehen, wenn sie ihre beiden ausstehenden Aufgaben gewinnt.

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