Toralf Hense: Der nächste Hamburger Stürmer-Durchbruch?

In der Mitte: Toralf Hense nach einem Tor in der Relegation. – Foto: Imago Images

Es sind Vergleiche, die schnell größer werden können als sie sein sollten. Deshalb vorweg: Toralf Hense muss nicht der nächste Piet Scobel werden. Der 19-Jährige soll seinen eigenen Weg gehen, seine eigene Entwicklung nehmen, seine eigenen Schritte machen. Und doch liegt der Vergleich nahe. Beide sind groß gewachsene Mittelstürmer, beide haben eine Vergangenheit im Hamburger Nachwuchsfußball, beide suchten über den Eimsbütteler TV den nächsten Schritt - und beide lieferten dort sehr schnell Argumente.

Hense durchlief in der Jugend unter anderem Stationen beim ETV und beim FC St. Pauli. Dort spielte er auch in der Jugend-Bundesliga. In den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 kam er insgesamt zu 21 Einsätzen für FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord. Der große Durchbruch blieb dort aber aus, Treffer gelangen ihm nicht.

Hense ist inzwischen in der Regionalliga Nord angekommen. Nach drei Spielen steht er bei zwei Toren. Zuletzt wurde er beim 3:2 gegen BSV Kickers Emden zum Matchwinner, als er in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Vor dem Stadtduell gegen Hamburger SV II am Freitag ist der Angreifer damit eine der interessantesten Hamburger Geschichten.

Im Winter 2026 wechselte Hense schließlich zurück zum ETV - und fand schnell die Rolle, die er gebraucht hatte. Nach dem Abschied von Merlin Sinanovic, der mit 22 Toren in 19 Spielen geglänzt hatte und zu Hannover 96 wechselte, wurde Hense zur neuen Spitze im Eimsbütteler Angriff. Sieben Tore in elf Oberliga-Spielen und sechs Treffer in drei Relegationspartien machten ihn zu einem absoluten Schlüsselspieler beim Regionalliga-Aufstieg des ETV. Gerade in den entscheidenden Spielen zeigte Hense, dass er nicht nur Talent, sondern auch Wirkung hat.

Die Scobel-Parallele ist sichtbar

Scobels Weg macht den Vergleich so spannend. Auch er hatte im Hamburger Fußball verschiedene Stationen, spielte in der Jugend unter anderem bei St. Pauli, pausierte während der Corona-Zeit kurz und schlug danach bei Union Tornesch ein. Beim ETV wurde er endgültig zum Topstürmer: 19 Tore in 17 Spielen in der Saison 2024/25.

Im Winter 2025 folgte der Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Über die U23 in der Regionalliga Bayern, in der Scobel in 29 Spielen 16 Tore und sechs Vorlagen sammelte, arbeitete er sich bis zu den Profis in der 2. Bundesliga hoch. Inzwischen steht er bei 23 Profi-Einsätzen und wurde zuletzt mit zwei Toren und einer Vorlage im Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth zum Nürnberger Helden.

Natürlich ist das eine außergewöhnliche Entwicklung. Genau deshalb wäre es falsch, Hense direkt daran zu messen. Aber Scobel zeigt, was möglich ist, wenn ein Stürmer in Hamburg den richtigen Moment findet, Tore liefert und den nächsten Schritt mitnimmt.

Hense bringt ein ähnliches Profil mit

Hense ist mit 1,93 Metern sogar noch einen Hauch größer als Scobel, der bei 1,91 Metern liegt. Er bringt Körper, Strafraumpräsenz und Abschlussqualität mit. Entscheidend ist aber nicht allein die Größe, sondern die Frage, wie schnell ein Stürmer auf höherem Niveau Lösungen findet.

Beim ETV tut Hense genau das. Erst funktionierte er in der Oberliga und in der Relegation, nun hat er auch in der Regionalliga früh getroffen. Der Siegtreffer gegen Emden war dabei mehr als ein schöner Moment. Er war ein Beleg dafür, dass Hense auch in engen Spielen Verantwortung übernehmen kann.

Für den ETV ist das enorm wichtig. Der Aufsteiger braucht Spieler, die nicht nur mitlaufen, sondern Spiele beeinflussen. Hense hat sich diese Rolle in kurzer Zeit erarbeitet.

Kein Scobel-Klon, aber ein spannender Weg

Der Vergleich mit Scobel soll keinen Druck aufbauen. Hense ist kein Scobel-Klon, und seine Karriere muss nicht denselben Verlauf nehmen. Aber der Hamburger Fußball lebt von genau solchen Geschichten: junge Spieler, die nicht sofort überall durchkommen, über Umwege Selbstvertrauen sammeln und plötzlich in eine Rolle hineinwachsen, die ihnen Türen öffnen kann.

Scobel hat vorgemacht, wie weit so ein Weg führen kann. Hense steht noch deutlich früher in seiner Entwicklung. Aber sein Start beim ETV, seine Tore in der Relegation, seine ersten Treffer in der Regionalliga und sein Profil als großer Mittelstürmer machen ihn zu einem Spieler, den man im Blick behalten sollte.

Am Freitag gegen HSV II wartet nun die nächste Bühne. Stadtduell, Regionalliga, viel Aufmerksamkeit - und mittendrin ein Stürmer, der gerade dabei ist, seine eigene Hamburger Geschichte zu schreiben.

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