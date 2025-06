Tor zum Abschied: Omer Grbic trifft im Prestige-Derby für Pentenried

Beim TSV Pentenried war am Sonntag Zeit für Ehrungen. Der vorwiegend in der zweiten Mannschaft eingesetzte Luis Süßmuth, der umzieht, und Omer Grbic, der zum SC Olching wechselt, wurden verabschiedet. Sie erhielten als Andenken ein gerahmtes Trikot. Bei seinem vorerst letzten Auftritt für die Römerfelder ließ es sich Angreifer Grbic nicht nehmen, ein Tor zu erzielen. Sein 3:1 war in der 82. Minute die Vorentscheidung im prestigeträchtigen Kreisklassen-Derby gegen den Gautinger SC. Endstand: 4:1 für Pentenried.

Insgesamt war Grbic in der laufenden Spielzeit zehnmal erfolgreich und damit der zweitbeste TSV-Torschütze hinter Björn Papelitzky. Allein in den abschließenden sieben Saisonspielen erzielte er sieben Treffer. In der kommenden Spielzeit wird Grbic wieder höherklassig auf Torejagd gehen. Der in seiner Jugend unter anderen beim SV Planegg-Krailling und beim SSV Jahn Regensburg aktive Offensivspieler, der auch auf 20 Landesliga-Einsätze für den TuS Holzkirchen kommt, schließt sich dem SC Olching an, der soeben in die Bezirksliga abgestiegen ist.