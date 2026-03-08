Tor-Wahnsinn in Schwerin, Lok Leipzig und BFC Dynamo verlieren

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Mecklenburg Schwerin – 1. FC Lokomotive Leipzig 5:4

Was für ein absoluter Tor-Wahnsinn in Schwerin! Vor 48 Zuschauern entwickelte sich ein Schlagabtausch, der jede taktische Marschroute sprengte. Abubakar Hanan Sharif (2., 16.) eröffnete das Spektakel mit einem frühen Doppelpack, doch Lok Leipzig antwortete durch Samim Bigi (12.) und Pascal Buchmann (20.) postwendend. Es ging Schlag auf Schlag: Vincent Witt (32.) und Misaki Kawanishi (40.) schraubten das Ergebnis für die Hausherren in die Höhe, bevor Julian Lempe (45.+1) pünktlich zum Pausentee verkürzte. Nach dem Seitenwechsel glich Hannes Schneider (53.) per Foulelfmeter aus, doch nur zwei Minuten später markierte Mic Röpke (55.) den entscheidenden Treffer. In einer hochemotionalen Schlussphase kochten die Gemüter über, was in Platzverweisen gegen Hannes Schneider (84.) und Ali Akbar Safari (97.) mündete. Ein Sieg der puren Offensivwucht, der die Zuschauer völlig fassungslos zurückließ.

Berliner SC – BFC Dynamo 2:1

Im Berliner Derby behielt der BSC in einer spannungsgeladenen Schlussphase die Oberhand. Vor 50 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams lange Zeit in intensiven Zweikämpfen, bis Kayode Famson (68.) mit viel Überzeugung einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Der BFC Dynamo warf in der Folge alles nach vorne, doch die Hausherren blieben besonnen und legten durch Inem Bassey (85.) nach. Zwar keimte bei den Gästen durch den späten Anschlusstreffer von Sven Ho (88.) noch einmal Hoffnung auf, doch die Defensive des BSC verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Willen bis zum Abpfiff. Ein Erfolg der taktischen Disziplin und kollektiven Leidenschaft.

VFC Plauen – 1. FC Frankfurt 2:3

Ein dramatisches Auf und Ab im Vogtland! Plauen startete mit viel Schwung und ging bereits in der 5. Minute per Strafstoß in Führung. Die Antwort der Frankfurter ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Fritz Wiedmer (15.) stellte die Uhren wieder auf Null. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse, als Plauen erneut vorlegte (42.), doch Finn-Luca Sperling (43.) im direkten Gegenzug den Ausgleich markierte. Nach dem Seitenwechsel bewies der 1. FC Frankfurt den längeren Atem. Ole Händschke (55.) belohnte die Moral der Gäste mit dem Siegtreffer. Plauen rannte in der Schlussphase unermüdlich gegen das drohende Unheil an, biss sich aber an der stabilen Brandenburger Hintermannschaft die Zähne aus.

FC Hertha 03 Zehlendorf – 1. FC Neubrandenburg 04 5:0

In Zehlendorf erlebten die 33 Zuschauer eine regelrechte Machtdemonstration der Hausherren. Nach einer halben Stunde brach Yahya Madi (35.) den Bann, bevor Jonah Kühn (43.) noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte. Neubrandenburg fand gegen die enorme Spielfreude der Hertha kaum Mittel und geriet im zweiten Durchgang vollends unter die Räder. Ali Al-Asadi (67., 86.) glänzte mit einem leidenschaftlichen Doppelpack, ehe Kassem Al Hajj (87.) den emotionalen Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte. Ein Heimsieg, der durch enorme Offensivpower und konsequente Chancenverwertung bestach.

SFC Stern 1900 – Tennis Borussia Berlin 1:1

Ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, das am Ende keinen Sieger fand. Vor 40 Zuschauern brachte Enis Kilic (25.) den SFC Stern in Führung und versetzte den heimischen Anhang in helle Aufregung. TeBe Berlin zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte viel Herzblut in die Angriffsbemühungen. Nach dem Seitenwechsel wurden die „Veilchen“ belohnt: Esposito Ekene Uchendu (61.) markierte den Ausgleichstreffer. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften mit unbändigem Siegeswillen die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keinen weiteren Treffer mehr zu. Eine Punkteteilung, die vom Kampfgeist beider Berliner Traditionsvereine lebte.

